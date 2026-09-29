Πώς γνωρίζονται σωστά ένας σκύλος και ένα μωρό;

Η πρώτη γνωριμία ενός σκύλου με ένα μωρό μπορεί να γίνει ήρεμα και όμορφα, αρκεί να προετοιμάσουμε και τους δύο. Ο σκύλος δεν καταλαβαίνει από την πρώτη στιγμή τι αλλάζει στο σπίτι. Νέες μυρωδιές, κλάματα, αντικείμενα και διαφορετικές συνήθειες μπορεί να τον ξαφνιάσουν. Γι’ αυτό, η γνωριμία δεν χρειάζεται βιασύνη, αλλά υπομονή και σταθερή επίβλεψη.

Η προετοιμασία ξεκινά πριν έρθει το μωρό

Αν υπάρχει χρόνος πριν από τη γέννηση, βοηθά να συνηθίσει ο σκύλος σταδιακά όσα θα αλλάξουν. Μπορούμε να του γνωρίσουμε την κούνια, το καρότσι και άλλα βρεφικά αντικείμενα, αφήνοντάς τον να τα εξερευνήσει με ηρεμία. Χρήσιμο είναι επίσης να αρχίσει να ακούει χαμηλά ήχους μωρού, ώστε να μην τους συναντήσει ξαφνικά την πρώτη μέρα.

Αν πρόκειται να αλλάξει το πρόγραμμά του, καλό είναι να κάνουμε τις αλλαγές νωρίτερα και σταδιακά. Έτσι, δεν θα συνδέσει κάθε νέα απαγόρευση ή λιγότερη προσοχή με την άφιξη του μωρού. Η ASPCA προτείνει να προετοιμάσουμε τον σκύλο τόσο για τις νέες εμπειρίες όσο και για τις αλλαγές στην καθημερινότητά του.

Η πρώτη συνάντηση χρειάζεται ηρεμία

Όταν φτάσει το μωρό στο σπίτι, είναι προτιμότερο να έχει προηγηθεί ένας ήρεμος περίπατος για τον σκύλο, ώστε να έχει εκτονώσει μέρος της ενέργειάς του. Ένα δεύτερο άτομο μπορεί να τον κρατά με λουρί, ενώ ο γονιός κάθεται αναπαυτικά με το μωρό στην αγκαλιά. Επιλέξτε έναν ήσυχο χώρο και αφήστε τον σκύλο να πλησιάσει μόνο αν δείχνει άνετος.

Μπορεί να μυρίσει το μωρό για λίγο, πάντα με επίβλεψη και χωρίς να πιέσουμε την επαφή. Αν απομακρυνθεί ή δείξει ανησυχία, σεβόμαστε τον χώρο του και δοκιμάζουμε ξανά κάποια άλλη στιγμή. Η Blue Cross προτείνει η πρώτη γνωριμία να γίνει με προσεκτικό χειρισμό, όταν ο σκύλος έχει ήδη εκτονωθεί, ενώ η ASPCA συμβουλεύει να επιβραβεύουμε την ήρεμη συμπεριφορά με επαίνους ή λιχουδιές.

Παρατηρούμε τη συμπεριφορά του σκύλου

Κάθε σκύλος αντιδρά διαφορετικά. Κάποιος μπορεί να δείξει περιέργεια, ενώ άλλος να προτιμήσει να παραμείνει μακριά. Δεν χρειάζεται να τον αναγκάσουμε να πλησιάσει ούτε να τον μαλώσουμε επειδή απομακρύνεται.

Προσέχουμε σημάδια δυσφορίας, όπως επίμονο γλείψιμο της μύτης, χασμουρητό όταν δεν νυστάζει, αποφυγή της επαφής, χαμηλωμένο σώμα ή προσπάθεια να φύγει. Αυτές οι κινήσεις μπορεί να δείχνουν ότι ο σκύλος χρειάζεται περισσότερο χώρο. Αν δούμε τέτοια σημάδια, διακόπτουμε ήρεμα τη συνάντηση και του δίνουμε τη δυνατότητα να αποσυρθεί.

Η επίβλεψη δεν σταματά μετά την πρώτη γνωριμία

Ακόμη κι αν ο σκύλος έχει φιλικό χαρακτήρα και φαίνεται να δέχεται καλά το μωρό, δεν αφήνουμε ποτέ τους δυο τους μόνους μαζί. Ένας ενήλικας χρειάζεται να βρίσκεται κοντά και να παρακολουθεί ενεργά κάθε επαφή. Η ASPCA και η Αμερικανική Κτηνιατρική Ιατρική Ένωση τονίζουν ότι δεν πρέπει να αφήνουμε μωρά ή μικρά παιδιά χωρίς επίβλεψη με σκύλο.

Παράλληλα, φτιάχνουμε για τον σκύλο ένα ήσυχο σημείο όπου μπορεί να ξεκουράζεται χωρίς να τον πλησιάζει το μωρό. Όταν μεγαλώσει το παιδί, θα χρειαστεί να μάθει με ήρεμο τρόπο να μην τραβάει αυτιά ή ουρά και να μην ενοχλεί τον σκύλο όταν τρώει ή κοιμάται.

Μια σχέση που χτίζεται με τον χρόνο

Δεν χρειάζεται η πρώτη συνάντηση να καταλήξει σε αγκαλιές και φωτογραφίες. Αρκεί να γίνει με ασφάλεια, χωρίς πίεση και με σεβασμό στις αντιδράσεις του σκύλου. Μικρές, θετικές επαφές βοηθούν και τους δύο να συνηθίσουν ο ένας τον άλλον.

Αν ο σκύλος δείχνει έντονο φόβο, επαναλαμβανόμενη ένταση ή επιθετική συμπεριφορά, ζητήστε καθοδήγηση από τον κτηνίατρό σας ή από ειδικό στη συμπεριφορά σκύλων. Η σωστή γνωριμία δεν είναι ένα στιγμιότυπο, αλλά μια διαδικασία που εξελίσσεται μαζί με το μωρό.