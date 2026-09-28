Αλλαγή ώρας 2026: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω

Η επιστροφή στη χειμερινή ώρα πλησιάζει, καθώς η καθιερωμένη αλλαγή ώρας θα πραγματοποιηθεί και φέτος στην Ελλάδα, όπως και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πότε αλλάζει η ώρα τον Οκτώβριο

Η αλλαγή από τη θερινή στη χειμερινή ώρα θα γίνει τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου 2026.

Στις 04:00, οι δείκτες των ρολογιών θα γυρίσουν μία ώρα πίσω και θα δείξουν 03:00. Έτσι, θα κερδίσουμε μία επιπλέον ώρα ύπνου. Από την ίδια ημέρα, όμως, το φως θα εμφανίζεται νωρίτερα το πρωί και το σκοτάδι θα έρχεται πιο γρήγορα το απόγευμα.

Τα smartphones, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τα έξυπνα ρολόγια συνήθως προσαρμόζουν αυτόματα την ώρα. Αντίθετα, στα αναλογικά ρολόγια η αλλαγή πρέπει να γίνει χειροκίνητα.

Πώς ξεκίνησε η αλλαγή ώρας

Η αξιοποίηση του φυσικού φωτός απασχόλησε διάφορες χώρες ήδη από παλαιότερες εποχές. Η συστηματική εφαρμογή της θερινής και της χειμερινής ώρας, ωστόσο, συνδέθηκε κυρίως με τις ενεργειακές κρίσεις της δεκαετίας του 1970.

Η λογική πίσω από το μέτρο ήταν απλή. Με τη μετακίνηση των δεικτών κατά τους θερινούς μήνες, οι πολίτες μπορούσαν να αξιοποιούν περισσότερο το φως της ημέρας και να περιορίζουν τη χρήση τεχνητού φωτισμού. Με αυτόν τον τρόπο, οι κυβερνήσεις επιδίωκαν να μειώσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Στην Ελλάδα, η θερινή ώρα εφαρμόστηκε σε σταθερή και ευρεία βάση για πρώτη φορά το 1975.

Γιατί δεν έχει καταργηθεί ακόμη

Η κατάργηση της αλλαγής ώρας συζητείται εδώ και χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποίησε δημόσια διαβούλευση σε ολόκληρη την Ευρώπη, στην οποία συμμετείχαν εκατομμύρια πολίτες. Η μεγάλη πλειοψηφία τάχθηκε υπέρ του τερματισμού της εναλλαγής μεταξύ θερινής και χειμερινής ώρας.

Έναν χρόνο αργότερα, το 2019, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της κατάργησης του μέτρου. Η πρόταση προέβλεπε ότι κάθε κράτος θα μπορούσε να επιλέξει αν θα διατηρήσει μόνιμα τη θερινή ή τη χειμερινή ώρα.

Η διαδικασία, όμως, δεν προχώρησε. Ένα από τα βασικότερα προβλήματα ήταν ο συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών. Αν γειτονικές χώρες επέλεγαν διαφορετική ώρα, θα δημιουργούνταν σοβαρές δυσκολίες στις μεταφορές, στις αεροπορικές πτήσεις, στις επικοινωνίες και στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς.

Παράλληλα, η πανδημία του κορονοϊού και η ενεργειακή κρίση έφεραν στην πρώτη γραμμή άλλα, πιο επείγοντα ζητήματα. Έτσι, η οριστική απόφαση για την αλλαγή ώρας έμεινε σε εκκρεμότητα.

Μέχρι να υπάρξει κοινή συμφωνία μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ρολόγια θα συνεχίσουν να αλλάζουν κάθε Μάρτιο και Οκτώβριο.