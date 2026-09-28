Με άθληση, πολιτισμό, τοπική γαστρονομία και ένα ισχυρό μήνυμα για το μέλλον των ορεινών κοινοτήτων της Κύπρου ολοκληρώθηκε το Mountain Games Cyprus 2026

Με ένα πλούσιο πρόγραμμα που συνδύασε αθλητισμό, επιστήμη, γαστρονομία, πολιτισμό και ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών ολοκληρώθηκε το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου το Mountain Games Cyprus 2026, η τετραήμερη ευρωπαϊκή διοργάνωση που φιλοξενήθηκε σε κοινότητες του Τροόδους από τις 23 έως τις 26 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού #BeActive.

Η τελευταία ημέρα της διοργάνωσης επιβεβαίωσε τον πολυθεματικό και πολυκεντρικό χαρακτήρα των Mountain Games, με δράσεις που πραγματοποιήθηκαν παράλληλα σε Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου, Κακοπετριά, Σπήλια, Ομόδος και Πλάτρες.

Από το ποδήλατο και το ποδόσφαιρο μέχρι τη γαστρονομία

Στην Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου, το Mountain Games Ayia Marina Cycling Festival έδωσε το πρωί και το απόγευμα τον ρυθμό της ημέρας, με αγώνες ορεινής ποδηλασίας για διαφορετικές ηλικίες και κατηγορίες, e–bike race, Eliminator, Balancing Bike Race, αγώνες ακαδημιών και ποδηλατικές διαδρομές για το κοινό. Η ημέρα ολοκληρώθηκε με τις απονομές των διακρίσεων στους συμμετέχοντες.

Την ίδια ώρα, στην Κακοπετριά, οκτώ ομάδες U12 συμμετείχαν στο Mountain Games Mentoring Football Tournament, σε μια δράση που συνέδεσε την αγωνιστική εμπειρία με την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την ενδυνάμωση των παιδιών. Το τουρνουά συνοδεύτηκε από εργαστήριο με θέμα την ψυχική, σωματική και ψηφιακή ανθεκτικότητα, με τη συμμετοχή παιδιών, προπονητών και γονέων.

Στη Σπήλια ολοκληρώθηκε το διήμερο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό εργαστήριο Leading Quality Trails – Best of Europe, με σκοπό την συμβολή στην ανάδειξη του αθλητικού και ορεινού τουρισμού και την προώθηση του Τροόδους ως προορισμού ειδικού ενδιαφέροντος. Το εργαστήριο ήταν επικεντρωμένο στην αξιολόγηση, αναβάθμιση και μελλοντική πιστοποίηση ποιοτικών πεζοπορικών διαδρομών στην Κύπρο.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η δραστηριότητα στο Ομόδος, όπου συνεχίστηκε για δεύτερη ημέρα το Taste, Move & Thrive. Η αγορά προϊόντων και δημιουργών του Τροόδους παρέμεινε ανοικτή καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει τοπικά προϊόντα και παραγωγούς. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια γύρω από το παραδοσιακό ψωμί και το προζύμι, τις τεχνικές μηδενικών αποβλήτων, τη γαστρονομική παράδοση Κύπρου και Κρήτης, καθώς και δημιουργίες με αμύγδαλα και εποχιακά φρούτα.

Η γαστρονομική εμπειρία συνεχίστηκε με το Food & Wine Pairing, ζωντανή μαγειρική, παρουσίαση τοπικών οινοποιείων και γευσιγνωσία κυπριακών κρασιών και Κουμανδαρίας. Το πολιτιστικό πρόγραμμα εμπλουτίστηκε με την εμφάνιση της γυναικείας a cappella χορωδίας Amalgamation Choir και τη μουσική γιορτή «Από τους καρπούς της γης… στους ήχους του Αιγαίου», με το μουσικό σχήμα ENORA στην πλατεία της Ομόδους.

Το επιστημονικό αποτύπωμα και το κληροδότημα των Mountain Games

Στις Πλάτρες, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Γιώργος Σεφέρης», η διοργάνωση έφτασε στην κορύφωσή της με το Mountain Games Legacy Forum – «Άσκηση, Διατροφή και Ευεξία: Οι τρεις πυλώνες της Υγείας». Το Forum έφερε στο ίδιο τραπέζι την επιστημονική γνώση, την εμπειρία των προηγούμενων ημερών και τη συζήτηση για το μέλλον, με τρεις βασικούς πυλώνες: άσκηση, διατροφή και ευεξία.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν η Δρ Αντωνία Τριχοπούλου, «Μητέρα» της Μεσογειακής Διατροφής με εισήγηση για τη Μεσογειακή Διατροφή ως μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης, ο Δρ Γιάννης Κουτεντάκης, με θέμα τη σημασία της άσκησης για την υγεία, και ο Στέλιος Κιόσσης, ο οποίος ανέπτυξε την προσέγγιση της Ψυχολογίας της Διατροφής. Ακολούθησε συζήτηση με θέμα «Από την Επιστημονική Γνώση στην Παραγωγή Πολιτικής και στην Πράξη».

Η τελική ενότητα, «Mountain Games Cyprus 2026: Η διαδρομή, ο αντίκτυπος, η επόμενη ημέρα» επικεντρώθηκε στην εμπειρία που δημιουργήθηκε μέσα από τις τέσσερις ημέρες της διοργάνωσης, στα αποτελέσματά της και στις προοπτικές συνέχειας.

Τα Mountain Games Cyprus 2026 αποτελούν μια τετραήμερη πρωτοβουλίας δράσεων που διεξήχθηκαν σε διαφορετικές κοινότητες του Τροόδους, 23-26 Σεπτεμβρίου. Με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Sport 2025 και υπό τον συντονισμό του MountMed Institute, το πρόγραμμα « Mountain Games Cyprus 2026 » συγκέντρωσε Ευρωπαίους εταίρους, επιστημονικούς συνεργάτες, τοπικές κοινότητες, σχολεία, παραγωγούς, αθλητές, επισκέπτες και φορείς του πολιτισμού σε ολόκληρη την ορεινή περιοχή του Τροόδους.