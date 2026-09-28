«The Chairs» (Οι καρέκλες) του Ευγένιου Ιονέσκο

Από Σάββατο 3 Οκτωβρίου – 28 Νοεμβρίου

Το THEATRE OF THE NO, το πρώτο αγγλόφωνο θέατρο της Αθήνας, παρουσιάζει από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου το εμβληματικό έργο του Ευγένιου Ιονέσκο «The Chairs (Οι Καρέκλες)», ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά έργα του Θεάτρου του Παραλόγου.

Γραμμένο το 1952, το έργο του Ιονέσκο, με την ιδιαίτερη ισορροπία ανάμεσα στο μαύρο χιούμορ, το παράλογο και το τραγικό, εξακολουθεί να συνομιλεί με διαχρονικά ζητήματα: την ανθρώπινη μοναξιά, την ανάγκη για επικοινωνία και αποδοχή, αλλά και την επιθυμία του ανθρώπου να αφήσει πίσω του κάτι που θα έχει νόημα.

Η νέα παραγωγή του Τheatre of the No, παρουσιάζεται στα αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους, σε σκηνοθεσία του Yoel Wulfhart, με τους Μαρία Τζανουκάκη, Ντίνο Φράγκο και Άπο Κυπραίο.

Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι προετοιμάζει την άφιξη αόρατων καλεσμένων, ενώ ένας Ρήτορας καλείται να μεταφέρει το «μεγάλο μήνυμα» της ζωής. Καθώς οι άδειες καρέκλες πληθαίνουν, η πραγματικότητα και η φαντασία συγχέονται, αποκαλύπτοντας τη βαθιά ανθρώπινη ανάγκη για επικοινωνία και αποδοχή.

Μέσα από το παράλογο και το μαύρο χιούμορ, ο Ιονέσκο θέτει ερωτήματα για τη μοναξιά, τη μνήμη και το νόημα της ύπαρξης, αναδεικνύοντας την αγωνία του ανθρώπου να αφήσει ένα ίχνος πίσω του. Οι «Καρέκλες» θέτουν έτσι ένα διαχρονικό ερώτημα: τι απομένει από εμάς όταν φύγουμε και ποιο ίχνος μπορούμε πραγματικά να αφήσουμε πίσω μας;

Σημείωμα σκηνοθέτη

«Για να παραθέσω ένα από τα δικά μου έργα: Η ζωή δεν είναι παρά ένας καυτός αέρας· το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να βγάλουμε το καλύτερο δυνατό ακόμη και από την άσχημη μυρωδιά του και να ζεστάνουμε τα χέρια μας στη ζεστασιά του.»

Ως θεατρικός συγγραφέας, βλέπω τις Καρέκλες ως μια σύγκρουση με την εύθραυστη ανθρώπινη επιθυμία να βρει νόημα σε έναν κόσμο που δεν προσφέρει εύκολες απαντήσεις. Κάτω από την παράλογη επιφάνειά του κρύβεται μια βαθιά αγωνία: ο φόβος ότι η ζωή μας είναι σύντομη, ότι περνά απαρατήρητη και ότι τελικά δεν αφήνει πίσω της κάτι που να διαρκεί. Ο Ιονέσκο μάς αφήνει αντιμέτωπους με ένα επίμονο ερώτημα: αν το νόημα δεν μπορεί να ειπωθεί καθαρά, να μοιραστεί ή να διατηρηθεί, τι απομένει από εμάς όταν φύγουμε;

Σκηνοθετώντας αυτή την παράσταση, θέλησα να αναδείξω το παράλογο της ανθρώπινης ύπαρξης, αλλά και την αδιάκοπη αναζήτησή μας για έναν σκοπό. Ελπίζω οι θεατές να φύγουν από το θέατρο αναρωτώμενοι όχι μόνο για τον κόσμο που παρουσιάζει ο Ιονέσκο στη σκηνή, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουν οι ίδιοι να ζουν τη δική τους ζωή.»

Συζήτηση με το κοινό

Μετά από κάθε παράσταση θα ακολουθεί συζήτηση με το κοινο. Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να παραμείνουν στον χώρο μετά το τέλος του έργου και να συμμετάσχουν σε μια ανοιχτή συζήτηση γύρω από τον Ιονέσκο, το Θέατρο του Παραλόγου και τα ζητήματα που θέτει η παράσταση.

Ταυτότητα παράστασης

Σκηνοθεσία: Yoel Wulfhart

Ερμηνεύουν: Μαρία Τζανουκάκη, Ντίνος Φράγκος και Άπος Κυπραίος

Γλώσσα: Αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους

Συντελεστές:

Μουσική: Γεώργιος Αποστολίδης

Μουσική ερμηνεία / ηχογράφηση πιάνου: Γιούλα Γιαννάκη

Βοηθοί Σκηνοθέτη: Florence Basile, Kristy Pavlova, David Rawstron

Επικοινωνία: Ελευθερία Σακαρέλη

Παραστάσεις

Οκτώβριος: Σάββατο 3, Δευτέρα 5, Σάββατο 10, Κυριακή 11, Παρασκευή 16, Κυριακή 18, Σάββατο 24 & Σάββατο 31

Νοέμβριος: Σάββατο 7, Σάββατο 14, Σάββατο 21 & Σάββατο 28

Εισιτήρια: 15€

Προπώληση: https://www.ticketmaster.gr/theatre-of-the-no-the-chairs_sen_2008159.html

Ειδική προσφορά: 20 εισιτήρια προς 5€ θα διατίθενται από το ταμείο εάν το κοινό προσέλθει μία ώρα πριν από κάθε παράσταση.

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα

Τηλ.: +30 694 685 1001

Website & Social Media: TheatreoftheNO I Facebook I Instagram