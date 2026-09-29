Δούκισσα Νομικού: Περπάτησε στην πασαρέλα του Παρισιού και μας εντυπωσίασε ξανά!

Η Δούκισσα Νομικού περπάτησε στην πασαρέλα του Le Défilé της L’Oréal Paris, στην Place Joffre, με φόντο τον Πύργο του Άιφελ. Η φετινή διοργάνωση, με τίτλο «Express Your Worth», ήταν αφιερωμένη στη γυναικεία ενδυνάμωση και έφερε κοντά γυναίκες από τον χώρο της μόδας και του θεάματος.

Ανάμεσα στις διεθνείς πρέσβειρες του brand που συμμετείχαν ήταν οι Simone Ashley, Marie Bochet, Viola Davis, Cara Delevingne, Jane Fonda, Bebe Vio Grandis, Luma Grothe, Kendall Jenner, Aja Naomi King, Eva Longoria, Andie MacDowell και Aishwarya Rai. Στην πασαρέλα βρέθηκε και η Kristen Bell, η οποία συμμετείχε για πρώτη φορά στο show ως νέα ambassador της L’Oréal Paris.

Η Ελληνίδα παρουσιάστρια μοιράστηκε στιγμιότυπα από την εκδήλωση στο Instagram και συνόδευσε τις φωτογραφίες της με τη φράση: «Αυτό είναι αφιερωμένο στις γυναίκες».

Το Le Défilé πραγματοποιήθηκε για ένατη φορά από το 2017. Μέσα από τη διοργάνωση, η L’Oréal Paris ένωσε τη μόδα και την ομορφιά με ένα μήνυμα γυναικείας αλληλεγγύης.