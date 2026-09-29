Η νέα τάση στο design θέλει σπίτια που θα λειτουργούν το ίδιο καλά και σε 20 χρόνια

Μέχρι πρόσφατα, μια επιτυχημένη ανακαίνιση κρίνονταν κυρίως από το πόσο σύγχρονο έδειχνε ένα σπίτι και πόσο αποτελεσματικά αξιοποιούσε τα διαθέσιμα τετραγωνικά. Σήμερα, στον σχεδιασμό κατοικιών μπαίνει σταδιακά ακόμη η παράμετρος του πόσο εύκολα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ίδιος χώρος όχι μόνο τώρα, αλλά και ύστερα από δέκα ή είκοσι χρόνια.

Η λογική αυτή συναντάται διεθνώς στους όρους “aging in place”, “universal design” και “lifetime adaptable home”. Δεν περιγράφει ένα σπίτι ειδικά σχεδιασμένο για ηλικιωμένους. Αντίθετα, αφορά κατοικίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με άνεση σε διαφορετικά στάδια της ζωής, χωρίς κάθε αλλαγή στις φυσικές δυνατότητες των ενοίκων να οδηγεί αναγκαστικά σε νέα ανακαίνιση. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνδέει άμεσα τον κατάλληλο σχεδιασμό της κατοικίας με τη δυνατότητα των μεγαλύτερων ανθρώπων να συνεχίζουν να ζουν ανεξάρτητα, ενώ ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για age-friendly housing μιλούν ήδη για “future-proof” κατοικίες σχεδιασμένες για ολόκληρο τον κύκλο ζωής.

Η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερο βάρος στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τη Eurostat, την 1η Ιανουαρίου 2025 περίπου 99 εκατ. κάτοικοι της ΕΕ ήταν ηλικίας 65 ετών και άνω, αντιπροσωπεύοντας το 22% του συνολικού πληθυσμού. Στην Ελλάδα, η διάμεση ηλικία έφτασε τα 47,2 έτη, από τις υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ περίπου το 7% του πληθυσμού ήταν ήδη άνω των 80 ετών. Μέσα σε μία εικοσαετία, μάλιστα, η διάμεση ηλικία στη χώρα αυξήθηκε κατά οκτώ χρόνια.

Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, η κουζίνα λειτουργεί σχεδόν ως “τεστ αντοχής” για τον σχεδιασμό ενός σπιτιού. Δεν αρκεί πλέον να εξετάζεται πόσος εξοπλισμός κουζίνας χωρά σε έναν χώρο. Το ουσιαστικότερο ερώτημα είναι πόσο από αυτόν τον χώρο μπορεί κάποιος να χρησιμοποιεί χωρίς να σκύβει επανειλημμένα, να γονατίζει για να φτάσει στο βάθος ενός ντουλαπιού ή να χρειάζεται σκαμπό για ένα αντικείμενο καθημερινής χρήσης.

Έρευνα που δημοσιεύθηκε το 2024 για τον σχεδιασμό της “κουζίνας του μέλλοντος” στη Βρετανία κατέγραψε ως βασικά ζητήματα την προσβασιμότητα των ντουλαπιών, το ύψος των πάγκων, την ευκολία κίνησης και τη μείωση της σωματικής καταπόνησης. Οι συμμετέχοντες περιέγραφαν, μεταξύ άλλων, τη δυσκολία πρόσβασης στο πίσω μέρος βαθιών ντουλαπιών, ενώ οι ερευνητές ανέδειξαν ως σημαντική αρχή την αντικατάσταση της λογικής “στοιβάζω προς τα μέσα” με αποθήκευση που επιτρέπει να βλέπεις και να προσεγγίζεις το περιεχόμενο.

Εδώ μια φαινομενικά μικρή επιλογή μπορεί να αλλάξει σημαντικά την καθημερινή χρήση. Οι οδηγοί συρταριών που επιτρέπουν μεγαλύτερη ή πλήρη εξαγωγή φέρνουν ουσιαστικά το περιεχόμενο προς τον χρήστη. Τα συρμάτινα συρτάρια κουζίνας προσφέρουν μεγαλύτερη ορατότητα, ενώ οι γωνιακοί μηχανισμοί ντουλαπιών περιορίζουν την ανάγκη να ψάχνει κάποιος μέσα σε μία βαθιά και δύσχρηστη γωνία. Η ίδια αρχή ισχύει για τις τροφοθήκες κουζίνας και τα συρόμενα βαγονέτα, όπου ο αποθηκευτικός χώρος μετακινείται προς τα έξω αντί ο χρήστης να πρέπει να εισχωρήσει σε αυτόν.

Δεν πρόκειται απλώς για θέμα άνεσης. Συστηματική ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε το 2025 και εξέτασε παρεμβάσεις στο σπίτι για την υποστήριξη του ageing in place διαπίστωσε ότι οι τροποποιήσεις σε κουζίνα και χώρους διαβίωσης εμφανίζονταν στις 15 από τις 20 μελέτες που συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση. Αντίστοιχα, το HomeFit Guide της AARP (Αμερικάνικη Ένωση Συνταξιούχων) προτείνει την αποθήκευση κατσαρολών και βαριών σκευών σε συρτάρια αντί στο βάθος χαμηλών ντουλαπιών, ώστε να περιορίζονται το σκύψιμο, το τέντωμα και η αναζήτηση σε δυσπρόσιτα σημεία.

Ένα δεύτερο σημείο που συχνά υποτιμάται είναι η δύναμη που απαιτεί η ίδια η χρήση ενός επίπλου. Τα πόμολα και οι λαβές επίπλων δεν είναι μόνο διακοσμητική λεπτομέρεια. Σχήματα που μπορούν να πιαστούν με ολόκληρη την παλάμη είναι γενικά ευκολότερα στη χρήση από μικρά πόμολα που απαιτούν μεγαλύτερη ακρίβεια των δακτύλων. Με την ίδια λογική, ποιοτικοί μεντεσέδες ντουλαπιών και μηχανισμοί ομαλής κίνησης μπορούν να κάνουν το καθημερινό άνοιγμα και κλείσιμο λιγότερο απαιτητικό. Η AARP, για παράδειγμα, προτείνει λαβές τύπου D ως μία από τις λειτουργικότερες επιλογές για μια κουζίνα που πρέπει να παραμένει εύχρηστη σε βάθος χρόνου.

Η ίδια αλλαγή φιλοσοφίας περνά και στην οργάνωση της ντουλάπας. Ρούχα και αντικείμενα καθημερινής χρήσης που βρίσκονται πολύ ψηλά δημιουργούν ένα πρόβλημα που σε νεότερη ηλικία περνά συχνά απαρατήρητο. Λύσεις όπως ένα ασανσέρ ντουλάπας μεταφέρουν τον αποθηκευτικό χώρο σε προσβάσιμο ύψος, χωρίς να χάνεται η αξιοποίηση του πάνω μέρους της ντουλάπας.

Αυτό είναι τελικά και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της νέας προσέγγισης. Το “σπίτι που μεγαλώνει μαζί μας” δεν απαιτεί απαραίτητα περισσότερο χώρο ούτε χρειάζεται να αποκτήσει την αισθητική ενός ειδικά προσαρμοσμένου περιβάλλοντος. Απαιτεί να αλλάξει το ερώτημα που γίνεται κατά τον σχεδιασμό του. Αντί για το “πόσα πράγματα χωράνε εδώ;”, ίσως έχει μεγαλύτερη σημασία να ρωτάμε “πόσο εύκολα μπορώ να τα φτάσω;”.

Και αυτή είναι μια αλλαγή που αφορά πολύ περισσότερους από τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Ένα συρτάρι που δεν απαιτεί σκύψιμο, μια λαβή που ανοίγει εύκολα και ένας αποθηκευτικός χώρος που έρχεται προς τον χρήστη είναι πιο πρακτικά είτε κάποιος είναι 35 είτε 75 ετών. Η πραγματική καινοτομία στο future-proof design ίσως τελικά να βρίσκεται στο να μη φαίνεται καθόλου ότι ένα σπίτι έχει σχεδιαστεί για το μέλλον.