Βικτόρια Μπέκαμ: Γυμναστική με ψηλοτάκουνα και δερμάτινη φούστα!

Ποιος είπε ότι η γυμναστική απαιτεί αθλητικά παπούτσια και κολάν; Η Βικτόρια Μπέκαμ αποφάσισε να συνδυάσει το fitness με τη μόδα, χαρίζοντας στους διαδικτυακούς της φίλους ένα απολαυστικό στιγμιότυπο από τις προετοιμασίες της για την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Η 52χρονη σχεδιάστρια μόδας ανέβηκε σε ένα μηχάνημα stair climber, φορώντας ψηλοτάκουνες γόβες και δερμάτινη φούστα, αποδεικνύοντας με αρκετή δόση χιούμορ ότι το στιλ δεν την εγκαταλείπει ούτε την ώρα της προπόνησης.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ ανέλαβε χρέη κάμεραμαν

Πίσω από την κάμερα βρισκόταν ο σύζυγός της, Ντέιβιντ Μπέκαμ, ο οποίος κατέγραψε την ασυνήθιστη προπόνησή της και δεν έχασε την ευκαιρία να τη σχολιάσει. «Φαίνεται ότι είσαι έτοιμη», ακούγεται να της λέει στο βίντεο.

Η Βικτόρια μοιράστηκε το στιγμιότυπο στα social media, κάνοντας tag τον σύζυγό της και προσθέτοντας ένα emoji που γελά, δείχνοντας πως αντιμετωπίζει με χιούμορ την απαιτητική προετοιμασία της.

Αντίστροφη μέτρηση για την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού

Το χιουμοριστικό βίντεο έρχεται λίγες ημέρες πριν από την παρουσίαση της νέας της συλλογής στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, η οποία πραγματοποιείται από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 6 Οκτωβρίου.

Η Βικτόρια Μπέκαμ επιστρέφει στη διοργάνωση και ετοιμάζεται να παρουσιάσει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου τις δημιουργίες της για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027. Μέχρι τότε, φαίνεται πως βρίσκει χρόνο και για λίγη γυμναστική, έστω κι αν το dress code θυμίζει περισσότερο πασαρέλα παρά γυμναστήριο.

Husband David filmed his wife making her preparations for Paris Fashion Week. https://t.co/GetlFOhmwR — The Independent (@Independent) September 29, 2026