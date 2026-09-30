Δήμητρα Καλδή -Marketing & Communication Director Body Shop – “Οι πιο δύσκολες στιγμές είναι αυτές που μας ενδυναμώνουν”!

Συνέντευξη Στη Σόνια Χαϊμαντά

Σε μια εποχή διαρκών αλλαγών και αυξανόμενων απαιτήσεων από τα brands, η στρατηγική επικοινωνία καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην εμπορική επιτυχία και τον ουσιαστικό κοινωνικό ρόλο. Η The Body Shop αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας εταιρείας που έχει χτίσει την ταυτότητά της πάνω σε αξίες, συνέπεια και αυθεντικότητα.

Σε αυτή τη συνέντευξη, η Δήμητρα Καλδή, Marketing & Communication Director, μοιράζεται τη φιλοσοφία, τις προκλήσεις και το όραμά της, φωτίζοντας πώς οι δύσκολες στιγμές μπορούν να μετατραπούν σε ευκαιρίες εξέλιξης και δημιουργίας ενός πιο ουσιαστικού μέλλοντος.

Σ.Χ.: Πώς διαμορφώνετε τη συνολική marketing στρατηγική της Body Shop στην Ελλάδα σήμερα;

Δ.Κ.: Η στρατηγική μας βασίζεται σε έναν πυρήνα που παραμένει σταθερός: αυθεντικότητα, ισχυρές αξίες και ουσιαστική σύνδεση με τον σύγχρονο καταναλωτή, μέσα από βαθιά κατανόηση των αναγκών του. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, δεν αρκεί να έχεις ένα καλό προϊόν, χρειάζεται να έχεις έναν ξεκάθαρο λόγο ύπαρξης. Χτίζουμε μια marketing προσέγγιση απόλυτα customer-centric, με ισχυρή omnichannel παρουσία και σαφή τοποθέτηση γύρω από τη βιωσιμότητα και το θετικό κοινωνικό αποτύπωμα. Επενδύουμε συστηματικά στην κατανόηση του κοινού μας, αξιοποιώντας τόσο data όσο και ποιοτικά insights, ώστε να σχεδιάζουμε ενέργειες με πραγματική απήχηση. Το omnichannel μοντέλο αποτελεί κεντρικό άξονα της στρατηγικής μας, καθώς ο καταναλωτής κινείται πλέον αβίαστα μεταξύ φυσικού και ψηφιακού περιβάλλοντος. Το brand οφείλει να είναι ενιαίο, συνεπές και αναγνωρίσιμο σε κάθε σημείο επαφής του πελάτη.

Σ.Χ.: Με το χάος στις διεθνείς αγορές, ποιος είναι ο ρόλος του ψηφιακού μετασχηματισμού στην εταιρεία σας; Ποιες πρωτοβουλίες ψηφιακού marketing ή e–commerce έχετε υλοποιήσει το τελευταίο διάστημα;

Δ.Κ.: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι βασικός πυλώνας επιβίωσης και ανάπτυξης.Σε ένα περιβάλλον συνεχούς αβεβαιότητας, το digital προσφέρει ευελιξία, ταχύτητα και ακρίβεια στη λήψη αποφάσεων. Έχουμε επενδύσει ουσιαστικά στο e-commerce, στη βελτιστοποίηση της εμπειρίας χρήστη και στη δημιουργία προσωποποιημένων customer journeys. Παράλληλα, αξιοποιούμε data analytics για πιο στοχευμένο targeting και πιο αποδοτικές στρατηγικές επιλογές. Ενισχύουμε το social commerce, επενδύουμε σε περιεχόμενο με ουσία και δημιουργούμε εμπειρίες που χτίζουν πραγματική σχέση με τον καταναλωτή. Για εμάς, το digital δεν είναι ένα ακόμα κανάλι, είναι ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που επηρεάζει κάθε πτυχή της εμπειρίας του καταναλωτή.

Σ.Χ.: Ποιες εμπειρίες προηγούμενων ετών σας επηρέασαν περισσότερο ώστε να αναλάβετε τον ρόλο αυτό στην Body Shop; Πώς συνδέεται η εκπαίδευσή σας στη Διοίκηση Επικοινωνίας με την τρέχουσα θέση;

Δ.Κ.: Η απόφασή μου να αναλάβω τον ρόλο στην The Body Shop είναι αποτέλεσμα μιας πορείας όπου η επικοινωνία, οι αξίες και η κοινωνική ευθύνη συνδέονταν σταθερά και ουσιαστικά. Σε προηγούμενα επαγγελματικά μου βήματα, είχα την ευκαιρία να διαχειριστώ στρατηγική επικοινωνία σε ιδιαίτερα απαιτητικά περιβάλλοντα, να συνεργαστώ με διαφορετικά κοινά και να αντιληφθώ πόσο καθοριστικό είναι το αφήγημα και κυρίως το έργο, όχι μόνο για την εικόνα, αλλά και για την πραγματική επίδραση ενός προσώπου, ενός οργανισμού ή ενός brand στην κοινωνία.

Ιδιαίτερα καθοριστική ήταν η εμπλοκή μου σε projects με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα. Εκεί συνειδητοποίησα ότι η επικοινωνία μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ευαισθητοποίησης και αλλαγής και όχι απλώς ως εργαλείο προβολής. Η εκπαίδευσή μου αποτέλεσε τη βάση αυτής της προσέγγισης, προσφέροντάς μου τα εργαλεία για στρατηγική σκέψη, κατανόηση κοινού και διαχείριση κρίσεων με συνέπεια και διαφάνεια.

Σ.Χ.: Πώς περιγράφετε το στυλ ηγεσίας σας όταν καθοδηγείτε τις ομάδες marketing, PR και CSR;

Δ.Κ.: Θα το χαρακτήριζα ομαδικό, συμμετοχικό και ανθρώπινο. Πιστεύω βαθιά ότι οι ομάδες αποδίδουν όταν νιώθουν ασφάλεια, εμπιστοσύνη και ουσιαστική σύνδεση με τον στόχο. Με ενδιαφέρει βεβαίως το καλό αποτέλεσμα. Δεν με ενδιαφέρει ο έλεγχος, αλλά η ενδυνάμωση. Θέλω οι άνθρωποί μου να εξελίσσονται, να εμπνέονται, να βγαίνουν από το comfort zone τους, να κοιτάζουν μπροστά, να δοκιμάζουν, να διεκδικούν και να νιώθουν ότι συνδιαμορφώνουν την επιτυχία.

Σ.Χ.: Τί σας ώθησε προσωπικά στην επιλογή μιας καριέρας στη στρατηγική επικοινωνία και ειδικότερα στην The Body Shop; Ποια στοιχεία του Brand σας εμπνέουν;

Δ.Κ.: Η ανάγκη να κάνω κάτι που έχει νόημα και ανώτερο σκοπό. Η The Body Shop είναι μια πολυεθνική εταιρεία με τεράστια φιλοσοφία που από την αρχή πήρε θέση σε κοινωνικά ζητήματα και αγωνίζεται καθημερινά για να κάνει τον κόσμο μας καλύτερο. Αυτό με συγκίνησε βαθιά. Δεν είναι απλώς μια εταιρεία ομορφιάς, είναι ένας ελεύθερος χώρος που υπερασπίζεται αξίες, ενισχύει τη συνειδητότητα και προωθεί μια πιο υπεύθυνη στάση ζωής και θετική κουλτούρα.

Σ.Χ.: Ποια δεξιότητά σας θεωρείτε πιο σημαντική για την επιτυχία σας σε μια εταιρεία περιποίησης με υψηλό κοινωνικό αντίκτυπο;

Δ.Κ.: Η στοχοπροσήλωση σε συνδυασμό με αξιακή συνέπεια. Η επιτυχία δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα, αλλά και ο τρόπος που φτάνεις εκεί. Απαιτεί ανθεκτικότητα, καθαρή κρίση και τη δυνατότητα να παραμένεις σταθερός στις αρχές σου, ακόμη και σε απαιτητικές συνθήκες.

Σ.Χ.: Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζετε καθημερινά στο ρόλο σας, ειδικά σε ένα περιβάλλον με απαιτητικές ηθικές δεσμεύσεις και νέο ιδιοκτήτη;

Δ.Κ.: Η διατήρηση της αυθεντικότητας του brand σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Οι πιέσεις για απόδοση είναι έντονες, αλλά η πρόκληση είναι να επιτυγχάνεις αποτελέσματα χωρίς να απομακρύνεσαι από τις αξίες σου.

Σ.Χ.: Με ποιον τρόπο μετράτε τα αποτελέσματα των εκστρατειών σας (π.χ. αύξηση πωλήσεων, επισκεψιμότητα ψηφιακών καναλιών, engagement); Θα μπορούσατε να μοιραστείτε κάποιο μετρήσιμο επίτευγμα πρόσφατης πρωτοβουλίας σας;

Δ.Κ.: Με έναν συνδυασμό KPIs: πωλήσεις, engagement, traffic, conversion, αλλά και brand metrics. Πρόσφατα, μια καμπάνια μας οδήγησε σε σχεδόν διψήφια αύξηση των πωλήσεων και σημαντική ενίσχυση του engagement, επιβεβαιώνοντας τη δύναμη ενός σωστά δομημένου storytelling.

Σ.Χ.: 50 Χρόνια Ιστορίας: Πώς σχεδιάζει να γιορτάσει η Body Shop τα 50 χρόνια της στην αγορά; Ποιες πρωτοβουλίες προβλέπονται για την επέτειο αυτή;»

Δ.Κ.: Τα 50 χρόνια της The Body Shop δεν είναι μόνο μια επέτειος. Είναι μια υπενθύμιση του ποιοι είμαστε και γιατί υπάρχουμε. Είναι μια ευκαιρία αναστοχασμού αλλά και επαναπροσδιορισμού. Σχεδιάζουμε δράσεις που τιμούν και αναδεικνύουν την κληρονομιά μας, με σεβασμό στην ιστορία αλλά και με το βλέμμα στραμμένο στο συναρπαστικό μέλλον που ανοίγεται μπροστά μας. Ανανεώνουμε τη δέσμευση στις αξίες μας: cruelty-free προϊόντα, Δίκαιο Εμπόριο με Κοινότητες, σεβασμός στον άνθρωπο και τον πλανήτη, και ακτιβισμός για κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα ενώ σχεδιάζουμε δράσεις και πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη βιωσιμότητα και την καινοτομία.

Σ.Χ.: Η The Body Shop αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς στους εμπορικούς δρόμους εδώ και 50 χρόνια. Τι βρίσκεται στη βάση αυτής της διαχρονικής παρουσίας;

Δ.Κ.: Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η διαχρονική παρουσία της The Body Shop πηγάζει από τις επαναστατικές της ρίζες. Το τολμηρό όραμα της Anita Roddick αμφισβήτησε τα παρωχημένα πρότυπα ομορφιάς, καθιερώνοντάς μας γρήγορα ως ένα αξιόπιστο brand και ως προορισμό επιλογής για δώρα και αυτοφροντίδα. Τα καταστήματά μας ήταν πάντοτε χώροι ανθρώπινης σύνδεσης, καλλιεργώντας έναν ισχυρό συναισθηματικό δεσμό και μια αίσθηση κοινότητας, καθώς ολόκληρες γενιές μεγάλωσαν μαζί μας. Αναγνωρίζουμε την ευθύνη να παραμένουμε ένα brand για όλους, προσφέροντας ομορφιά με χαρά, ηθική συνέπεια και προσβασιμότητα, χωρίς κριτική ή αποκλεισμούς.

Σ.Χ.: Κοιτάζοντας πέρα από αυτή την επέτειο, πώς σχεδιάζει η The Body Shop τα επόμενα 50 χρόνια, ιδιαίτερα σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο retail περιβάλλον και ομορφιάς;

Δ.Κ.: Το πλάνο της The Body Shop International για τα επόμενα 50 χρόνια βασίζεται στη νέα δυναμική που έχει αναπτυχθεί εταιρικά και στη διεθνή επέκταση. Επιστρέφουμε στρατηγικά στην αγορά των ΗΠΑ, εξασφαλίζουμε νέα σημεία διανομής στην Ασία και επιταχύνουμε την ανάπτυξή μας μέσω ψηφιακών καναλιών και marketplaces. Παράλληλα, επενδύουμε σημαντικά σε ένα ισχυρό πρόγραμμα καινοτομίας προϊόντων, με τη στήριξη δυναμικών ενεργειών marketing, και εξελίσσουμε διαρκώς τη στρατηγική λιανικής μας, ώστε να ανταποκρίνεται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες καταναλωτικές συμπεριφορές παραμένοντας πάντοτε πιστοί στις βασικές μας αξίες. Έτσι διασφαλίζουμε ότι θα συνεχίσουμε να αποτελούμε ένα σύγχρονο, ουσιαστικό και πρωτοπόρο brand ηθικής ομορφιάς για τις επόμενες γενιές. Σε έναν ολοένα και πιο ψηφιακό κόσμο, συνεχίζουμε να επενδύουμε στους ανθρώπους μας και να ενισχύουμε την παρουσία μας στους εμπορικούς δρόμους.

Σ.Χ.: Πώς έχει μεταβληθεί η εταιρική ταυτότητα και οι αξίες της Body Shop από την εποχή της Anita Roddick μέχρι σήμερα;

Δ.Κ.: Ο πυρήνας μας παραμένει ίδιος: ηθική επιχειρηματικότητα και σεβασμός στον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ο τρόπος που επικοινωνούμε αυτές τις αξίες σε ένα πιο απαιτητικό και ενημερωμένο καταναλωτή.

Σ.Χ.: Ποιο είναι σήμερα το επιχειρηματικό μοντέλο της The Body Shop στην Ελλάδα; Ποιος συνδυασμός καναλιών (καταστήματα, e–shop, franchise) επιφέρει τις μεγαλύτερες πωλήσεις;

Δ.Κ.: Ένα ισχυρό δίκτυο φυσικών καταστημάτων, ενισχυμένο από το e-commerce και συνεργασίες franchise. Το omnichannel μοντέλο είναι αυτό που μας δίνει ανθεκτικότητα.

Σ.Χ.: Πώς εντάσσεται το ζήτημα της ποικιλομορφίας και ισότητας φύλων στη φιλοσοφία σας ως γυναίκας στην κορυφαία διοικητική ομάδα της εταιρείας;

Δ.Κ.: Είναι θεμελιώδες στοιχείο της κουλτούρας μας. Ως γυναίκα σε ηγετική θέση, νιώθω ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη να ανοίγω δρόμους, να δημιουργώ ίσες ευκαιρίες και να ενισχύω την θέση των γυναικών στο χώρο εργασίας. Οι γυναίκες άλλωστε, όταν βοηθούν γυναίκες καταφέρνουν μαζί σπουδαία πράγματα.

Σ.Χ.: Πώς αξιοποιείτε τις προσωπικές σας απόψεις για τη βιωσιμότητα στον σχεδιασμό καμπανιών και προϊόντων; Σε ποιες νέες πρωτοβουλίες βιωσιμότητας δίνει προτεραιότητα η Body Shop αυτή την περίοδο;

Δ.Κ.: Η βιωσιμότητα είναι και ήταν πάντα στο DNA της The Body Shop. Η Anita Roddick πρωτοστάτησε στον αγώνα ενάντια στις δοκιμές σε ζώα, υπερασπίστηκε τον ηθικό εφοδιασμό και διασφάλισε δίκαιες τιμές πολύ πριν όλα αυτά γίνουν mainstream, αλλάζοντας ουσιαστικά τη βιομηχανία της ομορφιάς. Αυτές οι δεσμεύσεις παραμένουν σημαντικές και σήμερα. Διατηρούμε μακροχρόνιες συνεργασίες στο πλαίσιο του προγράμματος Δίκαιο Εμπόριο με Κοινότητες -ορισμένες για περισσότερα από 30 χρόνια- και επανεξετάζουμε διαρκώς τα συστατικά μας, τις πρακτικές προμηθειών μας, τις συσκευασίες και τις λειτουργίες μας, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος. Η βιωσιμότητα είναι ένα διαρκές ταξίδι. Και ως πρωτοπόροι, συνεχίζουμε να ωθούμε τον κλάδο προς τα εμπρός, με αυθεντικότητα και ξεκάθαρο σκοπό.

Σ.Χ.: Πώς περιγράφετε την εταιρική κουλτούρα της Body Shop στην Ελλάδα σήμερα; Πώς καλλιεργείτε την «οικογένεια» της Body Shop που έχετε αναφέρει;»

Δ.Κ.: Ως μια κοινότητα με κοινές αξίες. Επενδύουμε στη σχέση μεταξύ των ανθρώπων και στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εμπιστοσύνης και αλληλοϋποστήριξης.

Σ.Χ.: Ποια καινοτομία ή προϊόν που κυκλοφόρησε πρόσφατα πιστεύετε ότι είχε τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στους καταναλωτές και γιατί;

Δ.Κ.: Πρόσφατα, επαναφέραμε το αγαπημένο άρωμα των 90s, το Dewberry – ένα εμβληματικό άρωμα που επέστρεψε έπειτα από έντονη ζήτηση των καταναλωτών σε όλο τον κόσμο, φέρνοντας μαζί του μια αίσθηση χαρούμενης νοσταλγίας από το παρελθόν. Μέσα στη χρονιά αναμένονται νέες προτάσεις για το σώμα, το πρόσωπο και τα χείλη, με ανανεωμένες υφές, limited-edition αρώματα και gift sets για ειδικές περιστάσεις.

Σ.Χ.: Ποια ήταν η τελευταία ενέργεια εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (π.χ. συνεργασία με Φλόγα) που διοργανώσατε και τι απήχηση είχε στο κοινό;

Δ.Κ.: Για εμάς, είναι εξαιρετικά σημαντικό να διοργανώνουμε δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, που ενισχύουν τη σχέση μας με την κοινωνία και δημιουργούν πραγματική αξία. Οι καταναλωτές δείχνουν πως αγκαλιάζουν πάντα αυτού του είδους τις ενέργειες και μαζί με χιλιάδες ανθρώπους που επισκέφθηκαν τα καταστήματά μας τα Χριστούγεννα του 2025, συγκεντρώσαμε πόρους για τη στήριξη της Φλόγας, ενισχύοντας ουσιαστικά το έργο της.

Σ.Χ.: Πώς ετοιμάζεστε σε περιπτώσεις κρίσεων (π.χ. επιθετικές ενέργειες ανταγωνιστών ή αρνητικά σχόλια) ώστε να διαφυλάξετε το brand reputation;

Δ.Κ.: Με σχέδιο, διαφάνεια και ταχύτητα αντίδρασης. Η φήμη ενός brand είναι εύθραυστη και απαιτεί συνεχή προστασία και φροντίδα.

Σ.Χ.: Πιστεύετε ότι το ενεργό activism (π.χ. campaigns για κοινωνικά ζητήματα) εξακολουθεί να διακρίνει την The Body Shop από τους ανταγωνιστές; Πώς το ενσωματώνετε στην εμπορική της πρόταση σήμερα;

Δ.Κ.: Ο ακτιβισμός είναι στον πυρήνα της ταυτότητάς μας και διαχρονικά ενσωματώνεται στην εμπορική στρατηγική μας, μέσα από ακτιβιστικές ενέργειες που πραγματοποιούμε σε διεθνές και εθνικό επίπεδο καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς, στηρίζοντας Φορείς και Οργανισμούς που έχουν ανάγκη από την στήριξή μας (Φλόγα, ActionAid, ΕΛΠΙΔΑ, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, We4all, Humanity Greece). Τα φιλόδοξα σχέδιά μας καθώς κοιτάζουμε μπροστά στα επόμενα 50 χρόνια, βασίζονται σε τρεις βασικούς πυλώνες: την ενδυνάμωση γυναικών και κοριτσιών, τη στήριξη των συνεργατών μας στο πρόγραμμα Δίκαιο Εμπόριο με Κοινότητες και την προώθηση της αυτοπεποίθησης και της χαράς. Η The Body Shop βρίσκεται σε μια περίοδο ανανεωμένης σταθερότητας και ανάπτυξης, γεγονός που μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε ξανά ουσιαστική διαφορά. Στο πλαίσιο αυτό, διερευνούμε τρόπους για να ενισχύσουμε τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή μας στον ακτιβισμό και επανεξετάζουμε τον τρόπο με τον οποίο ενδυναμώνουμε το φιλανθρωπικό μας αποτύπωμα.

Σ.Χ.: Πώς είναι για εσάς να είστε γυναίκα σε ανώτατη διοικητική θέση στον χώρο του marketing στην Ελλάδα σήμερα;

Δ.Κ.: Απαιτητικό αλλά και βαθιά δημιουργικό. Χρειάζεται υπευθυνότητα, αυτοπεποίθηση και βεβαίως ανθεκτικότητα.

Σ.Χ.: Έχετε νιώσει ποτέ ότι χρειάστηκε να αποδείξετε περισσότερο την αξία σας λόγω φύλου; Πώς το διαχειριστήκατε;

Δ.Κ.: Αναμφισβήτητα. Δυστυχώς, παρόλο που έχουν γίνει πολλά βήματα, η γυάλινη οροφή εξακολουθεί να υπάρχει και να αποτελεί ένα σοβαρό εμπόδιο για την επαγγελματική ανέλιξη των γυναικών παρά τις όποιες προόδους έχουν σημειωθεί. Προσωπικά, αυτές οι νοοτροπίες και αυτό το αίσθημα της «αδικίας» με κάνουν πιο δυνατή στο να θέλω να λύσω τα δεσμά και πιο ξεκάθαρη στον τρόπο που ανταποκρίνομαι, διαπραγματεύομαι και διεκδικώ στην πράξη.

Σ.Χ.: Ποια είναι η μεγαλύτερη προσωπική πρόκληση που αντιμετωπίσατε στην καριέρα σας μέχρι σήμερα;

Δ.Κ.: Η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής επιτυχίας και προσωπικής ολοκλήρωσης.

Σ.Χ.: Υπήρξε κάποια γυναίκα (mentor ή role model) που σας επηρέασε σημαντικά;

Δ.Κ.: Η μητέρα μου. Μια γυναίκα με θάρρος, αυθεντικότητα και αστείρευτη δύναμη που μέσα από το δικό της παράδειγμα έγινε σημείο αναφοράς και έμπνευσης στη ζωή μου και είναι η κινητήριος δύναμή μου.

Σ.Χ.: Πώς ισορροπείτε ανάμεσα στην επαγγελματική και προσωπική ζωή σε έναν τόσο απαιτητικό ρόλο;

Δ.Κ.: Με συνεχή επαναπροσδιορισμό, συνειδητές επιλογές και ανθρώπους δίπλα μου που με κατανοούν, με στηρίζουν και με βοηθούν να βλέπω πάντα τη μεγάλη εικόνα και την πραγματική ουσία της ζωής.

Σ.Χ.: Τί συμβουλή θα δίνατε σε μια νέα γυναίκα που θέλει να ακολουθήσει καριέρα στο marketing και τη διοίκηση;

Δ.Κ.: Να επενδύει συνεχώς στον εαυτό της και στην εξέλιξη της, να διαβάζει, να μην σταματήσει ποτέ να εκπαιδεύεται, να ενημερώνεται για να παραμένει ευθυγραμμισμένη με όλα τα νέα εργαλεία, να πατά γερά στα πόδια της και να μη φοβάται να διεκδικεί με σθένος όλα όσα προσφέρει και όλα όσα αξίζει.

Σ.Χ.: Υπάρχει κάποια αποτυχία που τελικά σας δίδαξε κάτι καθοριστικό;

Δ.Κ.: Κάθε αποτυχία είναι ένα ηχηρό μάθημα. Μια αναγκαστική ανακατεύθυνση. Οι πιο δύσκολες στιγμές, είναι αυτές που μας ενδυναμώνουν, μας εξελίσσουν και μας οδηγούν εντέλει σε πιο φωτεινά μονοπάτια.

Σ.Χ.: Ποια προσωπική αξία δεν διαπραγματεύεστε ποτέ στη δουλειά σας;

Δ.Κ.: Την ακεραιότητα. Να λειτουργείς με ηθικές αρχές, συνέπεια και ειλικρίνεια, χωρίς να συμβιβάζεις τις αξίες σου, ακόμα κι όταν είναι δύσκολο ή έχει προσωπικό κόστος.

Σ.Χ.: Τί σημαίνει για εσάς επιτυχία σήμερα – έχει αλλάξει με τα χρόνια;

Δ.Κ.: Ουσία και ισορροπία. Όχι μόνο επαγγελματική, αλλά και προσωπική.

Σ.Χ.: Αν δεν κάνατε αυτή τη δουλειά, τί θα επιλέγατε να κάνετε;

Δ.Κ.: Κάτι που να συνδυάζει δημιουργικότητα με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο. Είναι αυτό που με εκφράζει βαθιά και με κινητοποιεί διαχρονικά. Να δημιουργώ, αλλά ταυτόχρονα να συμβάλλω σε κάτι μεγαλύτερο από εμένα. Για μένα, η αξία βρίσκεται πάντα στη σύνδεση μεταξύ έμπνευσης, προσφοράς και βεβαίως στην ικανότητα υλοποίησης.