Ζαχαρούλα Κατράδη: Head of Marketing, DigitalUp – “Οι γυναίκες στο digital δεν ακολουθούν απλώς τις εξελίξεις, τις διαμορφώνουν”!

Συνέντευξη Στη Σόνια Χαϊμάντά

Το AI δεν αντικαθιστά τον marketer, αναβαθμίζει τον ρόλο όσων μπορούν να συνδυάσουν τεχνολογία, στρατηγική και ανθρώπινη κρίση, δημιουργώντας πραγματική αξία για τις επιχειρήσεις. Σε μια εποχή όπου το digital marketing εξελίσσεται με ταχύτητα και η τεχνολογία επαναπροσδιορίζει διαρκώς τον τρόπο με τον οποίο τα brands επικοινωνούν, η στρατηγική σκέψη, τα δεδομένα και η ανθρώπινη προσέγγιση αποκτούν καθοριστικό ρόλο. Η Ζαχαρούλα Κατράδη, Head of Marketing στη DigitalUp, μιλά για τη διαδρομή της από το Automation Engineering στο Marketing Leadership, τη σημασία του data-informed marketing, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για τις γυναίκες στον χώρο του digital, αλλά και το μέλλον του performance marketing σε ένα περιβάλλον όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη και η αυτοματοποίηση αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Μέσα από τη συνέντευξη, αναδεικνύεται μια σύγχρονη ματιά για το πώς η τεχνολογία, η στρατηγική και η συνεργασία μπορούν να δημιουργήσουν ουσιαστική αξία για brands, ομάδες και πελάτες.

Σ.Χ.: Από το Automation Engineering στο Marketing Leadership – Πώς έγινε αυτή η μετάβαση και τί κρατήσατε από το τεχνολογικό σας υπόβαθρο;

Ζ.Κ.: Η πορεία μου ξεκίνησε από το Τμήμα Αυτοματισμού, ένα περιβάλλον που με έμαθε να σκέφτομαι με δομή, ακρίβεια και τεχνολογική κατανόηση. Παρότι η επαγγελματική μου εξέλιξη με οδήγησε στο marketing, το τεχνολογικό υπόβαθρο έγινε το μεγαλύτερο μου πλεονέκτημα.

Στο marketing βρήκα έναν χώρο όπου μπορούσα να συνδυάσω αναλυτική σκέψη και στρατηγική επικοινωνία. Από τον κόσμο του automation κράτησα δύο στοιχεία που καθορίζουν μέχρι σήμερα τον τρόπο που δουλεύω:

την ολιστική προσέγγιση, αντιμετωπίζοντας κάθε brand ως ένα ενιαίο σύστημα όπου στρατηγική, περιεχόμενο, performance και τεχνολογία πρέπει να λειτουργούν αρμονικά



την τεχνική κατανόηση, που μου επιτρέπει να “διαβάζω” πλατφόρμες, data και tracking setups και να συνεργάζομαι αποτελεσματικά με developers και performance ομάδες.



Σ.Χ.: Ως γυναίκα σε έναν χώρο που εξελίσσεται διαρκώς, ποιες θεωρείτε ότι είναι σήμερα οι μεγαλύτερες προκλήσεις αλλά και οι μεγαλύτερες ευκαιρίες για τις γυναίκες στο Digital;

Ζ.Κ.: Ο χώρος του digital εξελίσσεται με ρυθμούς που δημιουργούν τόσο προκλήσεις όσο και σημαντικές ευκαιρίες.

Οι προκλήσεις αφορούν κυρίως την ανάγκη για συνεχή μάθηση, καθώς η τεχνολογία αλλάζει γρήγορα, συχνά σε συνδυασμό με πολλαπλούς ρόλους που οι γυναίκες καλούνται να ισορροπήσουν. Υπάρχουν επίσης στερεότυπα που μπορούν να επηρεάσουν την αυτοπεποίθηση ή την ορατότητα σε απαιτητικά projects.

Παράλληλα όμως, οι ευκαιρίες είναι μεγαλύτερες από ποτέ. Η τεχνολογία λειτουργεί ως equalizer: στο digital μετράει η ικανότητα, η γνώση και η στρατηγική σκέψη. Επιπλέον, η ανάγκη για inclusive leadership ενισχύει χαρακτηριστικά όπως ενσυναίσθηση, συνεργατικότητα και clarity, στοιχεία που πολλές γυναίκες φέρνουν φυσικά.

Σήμερα, οι γυναίκες στο digital δεν ακολουθούν απλώς τις εξελίξεις, τις διαμορφώνουν.

Σ.Χ.: Πόσο σημαντικό είναι πλέον το data-informed marketing στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων;

Ζ.Κ.: Στο σημερινό digital περιβάλλον, τα δεδομένα λειτουργούν ως ο κοινός παρονομαστής που ευθυγραμμίζει στρατηγική, δημιουργικότητα και επιχειρησιακούς στόχους.

Η αξία τους δεν βρίσκεται μόνο στη συλλογή, αλλά κυρίως στη σωστή ερμηνεία. Τα data μάς βοηθούν να κατανοήσουμε συμπεριφορές, να εντοπίσουμε ευκαιρίες, να προβλέψουμε τάσεις και να μειώσουμε το ρίσκο.

Για μένα, το data-informed marketing είναι κρίσιμο γιατί:

συνδέει κάθε απόφαση με KPIs, insights και πραγματικό impact



επιτρέπει ταχύτερη προσαρμογή σε ένα περιβάλλον που αλλάζει συνεχώς.



Τα data δίνουν κατεύθυνση ενώ η ανθρώπινη κρίση δίνει νόημα. Όταν αυτά τα δύο ευθυγραμμίζονται, η στρατηγική γίνεται πραγματικά αποτελεσματική.



Σ.Χ.: Τί σημαίνει για εσάς η θέση της Head of Marketing σε μια σύγχρονη εταιρεία όπως η DigitalUp;

Ζ.Κ.: Για μένα, η θέση αυτή σημαίνει υπευθυνότητα και καθαρή στρατηγική σκέψη. Με ένα τόσο μεγάλο φάσμα υπηρεσιών, ο ρόλος μου είναι να εντοπίζω την ανάγκη και να προτείνω τη σωστή κατεύθυνση, έχοντας πάντα ευθύνη απέναντι στην ομάδα να τη συντονίζω, να τη στηρίζω αλλά και να διασφαλίζω ότι κινούμαστε με ενιαία προσέγγιση και κοινό στόχο.

Σ.Χ.: Πώς έχει αλλάξει η συμπεριφορά των καταναλωτών τα τελευταία χρόνια στο e-commerce και πώς επηρεάζει αυτό τις στρατηγικές marketing;

Ζ.Κ.: Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι η συμπεριφορά των καταναλωτών στο e-commerce έχει αλλάξει ριζικά. Οι χρήστες είναι πλέον πιο απαιτητικοί, πιο ενημερωμένοι και με τις αγορές από κινητό να αποτελούν πλέον τον κανόνα. Σύμφωνα με πρόσφατες ευρωπαϊκές μελέτες για το e-commerce, οι καταναλωτές συχνά εγκαταλείπουν το καλάθι όταν συναντούν friction στο checkout, ενώ η χρήση digital wallets αυξάνεται σταθερά.

Αυτό επηρεάζει άμεσα τις στρατηγικές marketing. Δεν αρκεί πλέον να φέρνουμε traffic αλλά χρειάζεται να σχεδιάζουμε end-to-end εμπειρίες που μειώνουν τα εμπόδια, αυξάνουν την εμπιστοσύνη και ενισχύουν την επαναγορά. Το marketing μετατοπίζεται προς πιο προσωποποιημένες ροές, mobile-optimized journeys, ευέλικτες πληρωμές και AI-based recommendations που κάνουν την εμπειρία πιο σχετική και πιο γρήγορη.

Σήμερα, η επιτυχία στο e-commerce βασίζεται σε μια εμπειρία που είναι αξιόπιστη, γρήγορη και πραγματικά προσανατολισμένη στον άνθρωπο.

Σ.Χ.: Ποια είναι τα συχνότερα λάθη που βλέπετε να κάνουν οι επιχειρήσεις όταν επενδύουν σε digital advertising;

Ζ.Κ.: Ένα από τα συχνότερα λάθη που βλέπω είναι ότι πολλές επιχειρήσεις επενδύουν σε digital advertising χωρίς να έχουν σωστές καταγραφές και αξιόπιστα δεδομένα. Χωρίς καθαρό tracking και σωστά KPIs, οι αποφάσεις βασίζονται σε υποθέσεις και όχι σε πραγματική εικόνα της απόδοσης.

Εξίσου συχνό λάθος είναι η απουσία ενιαίας επικοινωνίας. Συχνά βλέπουμε διαφορετικά μηνύματα, διαφορετικούς τόνους και αποσπασματικές ενέργειες που δεν “μιλούν” μεταξύ τους. Το αποτέλεσμα είναι καμπάνιες που φέρνουν traffic αλλά δεν χτίζουν brand ούτε οδηγούν σε σταθερή απόδοση.

Στο digital, η επιτυχία δεν έρχεται από μεμονωμένες ενέργειες αλλά από συνέπεια, καθαρή στρατηγική και ενιαία επικοινωνία. Όταν τα δεδομένα είναι σωστά, τα μηνύματα ευθυγραμμισμένα και οι στόχοι ξεκάθαροι, τότε το advertising μπορεί πραγματικά να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης, όχι απλώς ως κανάλι προβολής.



Σ.Χ.: Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) έχει μπει δυναμικά στο marketing. Πώς πιστεύετε ότι αλλάζει τον ρόλο των marketers;

Ζ.Κ.: Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει αλλάξει ριζικά το marketing όχι απλώς ως εργαλείο, αλλά ως νέο τρόπο σκέψης. Ο ρόλος του marketer μετακινείται από το manual execution στη διαχείριση και αξιολόγηση έξυπνων συστημάτων.

Σήμερα, το AI αναλαμβάνει μεγάλο μέρος της παραγωγής, της ανάλυσης και της αυτοματοποίησης, επιτρέποντας στους marketers να επικεντρωθούν σε ό,τι έχει πραγματική αξία: στρατηγική, κρίση και την ικανότητα να βλέπουμε πέρα από τα δεδομένα.

Ο marketer δεν είναι πλέον ο άνθρωπος που “τρέχει tasks”, αλλά αυτός που θέτει το πλαίσιο, αξιολογεί την ποιότητα, παίρνει αποφάσεις και μετατρέπει την τεχνολογία σε επιχειρησιακό αποτέλεσμα. Το AI δεν αντικαθιστά τον marketer, αναβαθμίζει τον ρόλο όσων μπορούν να συνδυάσουν τεχνολογία, στρατηγική και ανθρώπινη κρίση, δημιουργώντας πραγματική αξία για τις επιχειρήσεις.

Σ.Χ.: Πόσο σημαντική είναι η συνεργασία μεταξύ των ομάδων Marketing, Design και Development για την επιτυχία ενός digital project;

Ζ.Κ.: Η συνεργασία μεταξύ Marketing, Design και Development είναι καθοριστική για την επιτυχία κάθε project. Στη δική μας εμπειρία, τα καλύτερα αποτελέσματα έρχονται όταν οι ομάδες λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύνολο και όχι ως ξεχωριστά τμήματα.

Όταν η δημιουργικότητα του design, η τεχνική ακρίβεια του development και η στρατηγική του marketing ευθυγραμμίζονται, τότε το αποτέλεσμα είναι συνεκτικό, λειτουργικό και πραγματικά αποτελεσματικό.

Σ.Χ.: Ποια είναι η φιλοσοφία της DigitalUp απέναντι στους πελάτες και στις μακροχρόνιες συνεργασίες;

Ζ.Κ.: Στη DigitalUp πιστεύουμε ότι οι μακροχρόνιες συνεργασίες χτίζονται πάνω στην εμπιστοσύνη, τη συνέπεια και τη στρατηγική καθοδήγηση. Δεν λειτουργούμε ως εξωτερικός πάροχος, αλλά ως στρατηγικός συνεργάτης που κατανοεί σε βάθος τις ανάγκες και τις προτεραιότητες κάθε brand.

Είμαστε στην αγορά δώδεκα χρόνια και έχουμε πελάτες που είναι μαζί μας από την πρώτη μέρα, κάτι που για εμάς αποτελεί την πιο ουσιαστική απόδειξη ότι η σχέση δεν είναι project-based, αλλά μια σταθερή, εξελισσόμενη συνεργασία με κοινή ευθύνη για το αποτέλεσμα.

Επενδύουμε στη διαφάνεια, στην ξεκάθαρη επικοινωνία και στη συνεχή βελτίωση, ώστε κάθε απόφαση να έχει πραγματικό επιχειρησιακό αντίκτυπο και να στηρίζει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του πελάτη.



Σ.Χ.: Συμμετέχετε συχνά σε συνέδρια και εκπαιδευτικές δράσεις. Τί σημαίνει για εσάς η σύνδεση μεταξύ αγοράς και εκπαίδευσης;

Ζ.Κ.: Για εμάς, η γνώση έχει αξία μόνο όταν διαχέεται στην αγορά και συμβάλλει ουσιαστικά στη συνολική της εξέλιξη.

Η συμμετοχή μας σε συνέδρια του κλάδου και οι εκπαιδευτικές δράσεις που υλοποιούμε σε πανεπιστήμια είναι τρόποι να γεφυρώνουμε τη γνώση που αποκτούμε καθημερινά μέσα από την αγορά με την ακαδημαϊκή και επαγγελματική εκπαίδευση. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος πιο ενημερωμένου, πιο ανταγωνιστικού και πιο έτοιμου για τις αλλαγές που έρχονται.

Σ.Χ.: Τί χρειάζεται σήμερα ένας νέος επαγγελματίας -και ειδικά μια νέα γυναίκα- για να ξεχωρίσει στον χώρο του Digital Marketing;

Ζ.Κ.: Για να ξεχωρίσει σήμερα ένας νέος επαγγελματίας στο digital, και ειδικά μια νέα γυναίκα, χρειάζεται συνδυασμό τεχνολογικής κατανόησης, συνεχούς μάθησης και στρατηγικής σκέψης.

Η ικανότητα να δουλεύει με δεδομένα, να προσαρμόζεται γρήγορα και να επικοινωνεί καθαρά είναι πλέον βασικές δεξιότητες.

Για τις γυναίκες, η ευκαιρία βρίσκεται στο να αξιοποιήσουν τη δική τους οπτική: ενσυναίσθηση, clarity, συνεργατικότητα και οργανωτική δύναμη. Όσοι και όσες μπορούν να συνδυάζουν τεχνολογία και ανθρώπινη προσέγγιση, είναι αυτοί που τελικά ξεχωρίζουν.

Σ.Χ.: Πώς βλέπετε το μέλλον του PPC και του Performance Marketing μέσα σε ένα περιβάλλον συνεχούς αυτοματοποίησης;

Ζ.Κ.: Οι έρευνες δείχνουν ότι το PPC κινείται σταθερά προς ένα περιβάλλον όπου η αυτοματοποίηση και το AI έχουν κεντρικό ρόλο. Τα συστήματα bidding, τα creatives και η στόχευση γίνονται ολοένα και πιο αυτόνομα, όμως η ανθρώπινη στρατηγική παραμένει κρίσιμη.

Παράλληλα, εντοπίζουμε δύο βασικά κενά: το measurement και την ποιότητα των δεδομένων. Χωρίς σωστές καταγραφές και καθαρά signals, τα automated συστήματα δεν μπορούν να αποδώσουν στο μέγιστο.

Γι’ αυτό θεωρώ ότι το μέλλον του PPC ανήκει σε όσους μπορούν να συνδυάσουν τεχνολογία, δεδομένα και business κατανόηση και όχι σε όσους βασίζονται σε μικρο-βελτιστοποιήσεις.



Σ.Χ.: Ποιο κανάλι θεωρείτε ότι έχει σήμερα τη μεγαλύτερη δυναμική για brands που θέλουν να αναπτυχθούν ουσιαστικά;

Ζ.Κ.: Αν και κάθε brand χρειάζεται το δικό του mix, θεωρώ ότι το κανάλι με τη μεγαλύτερη δυναμική σήμερα είναι αυτό που διαμορφώνεται γύρω από την εποχή του AI: η ορατότητα μέσα στα LLMs. Με την άνοδο των AI agents και των conversational αναζητήσεων, το πώς “διαβάζεται” ένα brand από τα μοντέλα γίνεται κρίσιμο.

Εδώ μπαίνει το Generative Engine Optimization (GEO), μια νέα προσέγγιση που βοηθά τα brands να εμφανίζονται σωστά και με συνέπεια στα AI περιβάλλοντα από το Search AI Mode μέχρι τα recommendation systems. Είναι ένα κανάλι που δεν αντικαθιστά τα υπάρχοντα, αλλά τα ενισχύει, γιατί επηρεάζει το πώς οι χρήστες ανακαλύπτουν, αξιολογούν και τελικά επιλέγουν προϊόντα και υπηρεσίες.

Σ.Χ.: Πώς διαχειρίζεστε την πίεση, τις γρήγορες αλλαγές και τα απαιτητικά deadlines ενός τόσο ανταγωνιστικού κλάδου;

Ζ.Κ.: Η πίεση και οι γρήγορες αλλαγές είναι μέρος του κλάδου μας, γι’ αυτό θεωρώ κρίσιμη τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση. Οι εξελίξεις τρέχουν, και το να παραμένουμε up-to-date μάς επιτρέπει να παίρνουμε αποφάσεις με σιγουριά.

Εξίσου σημαντική είναι η ύπαρξη διαδικασιών και προτεραιοτήτων. Όταν υπάρχει δομή, τα deadlines γίνονται διαχειρίσιμα και οι ομάδες μπορούν να λειτουργούν με συνέπεια, ακόμη και σε απαιτητικές περιόδους.

Τέλος, η συνεργασία μεταξύ των ομάδων και η ανοιχτή επικοινωνία μειώνουν σημαντικά την πίεση. Όταν όλοι έχουν κοινή εικόνα και στόχο, η ταχύτητα δεν γίνεται εμπόδιο αλλά πλεονέκτημα.