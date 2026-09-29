Μάρθα Κατσαρού
TV
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Nova: Οι Πέμπτες του Οκτωβρίου φέρνουν back to back από τις 22:00 μεγάλες συμπαραγωγές στο Novacinema2!

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  • 1/10 «Καζαντζάκης» & «Saison Morte», 8/10 «Τελευταία Κλήση» & «Νύφες», 15/10 «Το Θαύμα της Θάλασσας των Σαργασσών» & «Café 404», 22/10 «Νύφες» & «Καζαντζάκης» και 29/10 «Καποδίστριας» & «Τελευταία Κλήση».
  • Η Nova, συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα για περισσότερα από 20 χρόνια την ελληνική κινηματογραφική βιομηχανία με περισσότερες από 150 συμπαραγωγές κινηματογραφικών ταινιών και έχοντας επενδύσει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε εγχώριες παραγωγές
  • Και φυσικά On Demand μπορείτε να δείτε την αγαπημένη σας ταινία, όποτε και όπου εσείς θέλετε, ακόμα και offline!

Ο Οκτώβριος φέρνει στα Novacinema μεγάλο αφιέρωμα «Nova Coproductions» στις συμπαραγωγές της Nova, με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας «Καποδίστριας». Κάθε Πέμπτη από τις 22:00 στο Novacinema2 θα μεταδίδoνται back to back ταινίες που έχουν αφήσει το στίγμα τους στα κινηματογραφικά δρώμενα. Έτσι οι συνδρομητές θα απολαύσουν τις ταινίες:

  • 1/10 «Καζαντζάκης» & «Saison Morte»
  • 8/10 «Τελευταία Κλήση» & «Νύφες»
  • 15/10 «Το Θαύμα της Θάλασσας των Σαργασσών​» & «Café 404»
  • 22/10 «Νύφες» & «Καζαντζάκης»
  • 29/10 «Καποδίστριας» & «Τελευταία Κλήση»
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Στο αφιέρωμα της Nova, κάθε Πέμπτη οι συνδρομητές θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν κορυφαίους ηθοποιούς, καταξιωμένους σκηνοθέτες και δημιουργούς όπως ο Γιάννης Σμαραγδής σε ταινίες που έγραψαν τη δική τους ιστορία στα κινηματογραφικά δρώμενα. Η Nova, συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα για περισσότερα από 20 χρόνια την ελληνική κινηματογραφική βιομηχανία με περισσότερες από 150 συμπαραγωγές κινηματογραφικών ταινιών και έχοντας επενδύσει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε εγχώριες παραγωγές!

Απόλαυσε το αφιέρωμα στο Novacinema2 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα  να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

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