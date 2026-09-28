Πληρώνεται για να μην κάνει τίποτα και βγάζει 80.000 ευρώ τον χρόνο!

Πόσες φορές έχουμε αστειευτεί λέγοντας ότι θα θέλαμε να μας πληρώνουν για να μην κάνουμε τίποτα; Για τον Σότζι Μοριμότο, αυτό δεν είναι αστείο, αλλά πραγματικό επάγγελμα. Ο 41χρονος Ιάπωνας έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια μάλλον ασυνήθιστη υπηρεσία. Οι άνθρωποι τον πληρώνουν απλώς για να βρίσκεται μαζί τους, χωρίς να χρειάζεται να προσφέρει κάτι περισσότερο από την παρουσία του.

«Ουσιαστικά, νοικιάζω τον εαυτό μου. Η δουλειά μου είναι να βρίσκομαι εκεί που θέλουν οι πελάτες μου και να μην κάνω κάτι συγκεκριμένο. Υπάρχουν πολλές αγαπημένες στιγμές σε αυτή τη δουλειά, όπως όταν λαμβάνω μήνυμα προσφοράς, όταν γνωρίζω έναν πελάτη, όταν τον συνοδεύω σε ένα άγνωστο μέρος ή όταν απλώς ακούω μια ιστορία», έχει εξηγήσει στο CNBC.

Πόσο κοστίζει η παρέα του

Μια συνάντηση με τον Μοριμότο διαρκεί συνήθως δύο με τρεις ώρες, ενώ η αμοιβή του κυμαίνεται από 10.000 έως 30.000 γιεν, δηλαδή περίπου από 60 έως 185 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί, μέσα σε τέσσερα χρόνια πραγματοποίησε περίπου 4.000 συναντήσεις, ενώ σε μία χρονιά τα έσοδά του έφτασαν περίπου τις 80.000 ευρώ.

Οι περισσότεροι πελάτες τον βρίσκουν μέσω της πλατφόρμας X, όπου τον ακολουθούν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Περίπου το ένα τέταρτο των πελατών του επιστρέφει ξανά, ενώ ένας άνθρωπος έχει χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του περίπου 270 φορές.

Και κάπου εδώ γίνεται ξεκάθαρο ότι αυτό που πουλάει ο Μοριμότο δεν είναι ακριβώς η αδράνεια. Πουλάει παρουσία χωρίς απαιτήσεις. Δεν χρειάζεται να συμβουλεύσει, να ψυχαγωγήσει ή να εντυπωσιάσει. Απλώς βρίσκεται εκεί.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη レンタルなんもしない人 (@morimoto_shoji)

Από μια βόλτα στο πάρκο μέχρι έναν αποχαιρετισμό στο τρένο

Τα αιτήματα που λαμβάνει μπορεί να φαίνονται παράξενα, αλλά συχνά κρύβουν πολύ απλές ανθρώπινες ανάγκες. Έχει συνοδεύσει κάποιον που ήθελε παρέα για να παίξει στο πάρκο, ενώ κάποιος άλλος τού ζήτησε να τον αποχαιρετήσει χαμογελώντας από το παράθυρο ενός τρένου.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι δέχεται οποιαδήποτε πρόταση. Έχει αρνηθεί να βοηθήσει στη μεταφορά ψυγείου, να ταξιδέψει στην Καμπότζη, αλλά και να ανταποκριθεί σε αιτήματα σεξουαλικού χαρακτήρα.

Όταν το «δεν κάνεις τίποτα» γίνεται δουλειά

Η ιστορία αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν σκεφτεί κανείς πώς ξεκίνησε. Σύμφωνα με το Reuters, ο Μοριμότο εργαζόταν παλαιότερα σε εκδοτικό οίκο, όπου δεχόταν παρατηρήσεις επειδή δεν ήταν αρκετά παραγωγικός και περνούσε αρκετό χρόνο χωρίς να κάνει κάτι. Εκείνο που κάποτε θεωρήθηκε επαγγελματικό μειονέκτημα, αποφάσισε τελικά να το μετατρέψει σε υπηρεσία.

Σήμερα εξυπηρετεί συνήθως έναν ή δύο ανθρώπους την ημέρα και μέσω αυτής της δραστηριότητας στηρίζει τη ζωή του μαζί με τη σύζυγο και το παιδί τους.

«Οι άνθρωποι τείνουν να πιστεύουν ότι το να μην κάνω τίποτα είναι πολύτιμο επειδή είναι χρήσιμο στους άλλους… αλλά στην πραγματικότητα δεν τρέχει τίποτα αν δεν κάνεις τίποτα. Οι άνθρωποι δεν χρειάζεται να είναι χρήσιμοι με κάποιον συγκεκριμένο τρόπο», έχει πει ο ίδιος.

Ίσως τελικά αυτό να εξηγεί και γιατί υπάρχουν άνθρωποι πρόθυμοι να τον πληρώσουν. Σε μια καθημερινότητα όπου σχεδόν κάθε σχέση συνοδεύεται από προσδοκίες, ο Μοριμότο προσφέρει κάτι πολύ πιο απλό. Έναν άνθρωπο που θα είναι εκεί, χωρίς να ζητά τίποτα και χωρίς να περιμένει τίποτα.