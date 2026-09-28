Σάκης Ντοβόλης: Ο νέος κιθαρίστας της Άννας Βίσση είναι ο σωσίας του Τζόνι Ντεπ!

Η Άννα Βίσση επέστρεψε στο ΟΑΚΑ το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου για μία sold out συναυλία, όμως αυτή τη φορά δεν ήταν μόνο εκείνη που τράβηξε τα βλέμματα. Ανάμεσα στα νέα πρόσωπα της μπάντας της βρισκόταν ο Σάκης Ντοβόλης, ο κιθαρίστας που μέσα σε λίγες ώρες κατάφερε να γίνει θέμα συζήτησης στα social media.



Ο λόγος δεν ήταν μόνο η παρουσία του στη σκηνή. Με τα μακριά μαλλιά, τα γυαλιά ηλίου και το rock look του, αρκετοί θεατές σχολίασαν ότι τους θύμισε έντονα τον Τζόνι Ντεπ. «Ευχαριστούμε που έφερες τον Τζόνι Ντεπ στην Ελλάδα Άννα, όρθιες» έγραψε κάποιος στο TikTok, ενώ ένας ακόμη χρήστης σχολίασε: «Πήγες ΟΑΚΑ να δεις την Άννα αλλά τελικά βλέπεις τον Τζόνι Ντεπ να παίζει κιθάρα».

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Η νέα προσθήκη στην μπάντα της Άννας Βίσση

Η συνεργασία τους δεν αποτέλεσε έκπληξη για όσους παρακολουθούν την Άννα Βίσση στα social media. Λίγες ημέρες πριν από τη συναυλία, η τραγουδίστρια είχε ανεβάσει φωτογραφία από τις πρόβες, καλωσορίζοντας τον νέο της κιθαρίστα.

Ο Σάκης Ντοβόλης πήρε τη θέση του Κάρλος Πέρεζ, ο οποίος ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με την Άννα Βίσση μετά το τέλος της σεζόν στο Hotel Ermou, ύστερα από 11 χρόνια.

Ο ίδιος ο Ντοβόλης είχε προαναγγείλει λίγες εβδομάδες νωρίτερα το νέο επαγγελματικό του βήμα, ανεβάζοντας μία κοινή φωτογραφία με την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα. «Φέτος θα έχω την ευκαιρία να συνεργαστώ με μία πραγματικά εξαιρετική παρέα. Νιώθω ευλογημένος που είμαι μέλος της ομάδας» είχε γράψει.

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Ποιος είναι ο Σάκης Ντοβόλης

Πίσω από την εμφάνιση που έγινε viral υπάρχει μια ήδη σημαντική μουσική διαδρομή. Ο Σάκης Ντοβόλης κατάγεται από την Κοζάνη και είναι κιθαρίστας και τραγουδιστής, με βασικό πεδίο τη blues και rock μουσική. Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει τη δική του δισκογραφική παρουσία και έχει εμφανιστεί σε μουσικές διοργανώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Το 2014 δημιούργησε το προσωπικό του project, SD Power Trio, μαζί με τον αδερφό του, Φώτη Ντοβόλη, στο μπάσο και τον Νίκο Καλύβα στα τύμπανα. Το trio κινείται στον χώρο του blues, δίνοντας όμως στον ήχο του μια πιο σύγχρονη κατεύθυνση. Στην πορεία του έχει βρεθεί και σε ευρωπαϊκά blues φεστιβάλ, όπως το Suwalki Blues Festival στην Πολωνία και το North City Jazz & Blues Fest.

Τον Νοέμβριο του 2018 κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ του σχήματος με τίτλο «Cross The Line», ενώ τον Απρίλιο του 2019 το SD Power Trio εκπροσώπησε την Ελλάδα στο European Blues Challenge στις Αζόρες της Πορτογαλίας.

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Από τη blues σκηνή στο πλευρό της Άννας Βίσση

Στη μέχρι σήμερα πορεία του, ο Σάκης Ντοβόλης έχει συνεργαστεί και έχει μοιραστεί τη σκηνή με μουσικούς της ελληνικής blues σκηνής. Σε συνέντευξή του στο Blues.Gr έχει μιλήσει για τον Ηλία Ζάικο και τον Νίκο Ντουνούση, αλλά και για την εμπειρία του να βρεθεί στη σκηνή με τον Αμερικανό blues μουσικό Louisiana Red.

Το 2024, το Sakis Dovolis Trio εμφανίστηκε μαζί με τον Νίκο Ντουνούση στο Gagarin 205, σε συναυλία αφιερωμένη στον Jimi Hendrix, στην οποία συμμετείχε και το Band of Friends του Gerry McAvoy.

Έναν χρόνο αργότερα ήρθε ακόμη μία μεγάλη εμφάνιση, αυτή τη φορά στο Rockwave Festival 2025, όπου ο Σάκης Ντοβόλης βρέθηκε στο πλευρό του Διονύση Σαββόπουλου, παίζοντας ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα.

Τώρα, η παρουσία του στην μπάντα της Άννας Βίσση ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία του και τον συστήνει σε ένα ακόμη μεγαλύτερο κοινό. Και μπορεί στο ΟΑΚΑ το look του να ήταν εκείνο που προκάλεσε πρώτα τα σχόλια και τις συγκρίσεις με τον Τζόνι Ντεπ, όμως ο Σάκης Ντοβόλης έχει ήδη αρκετά χρόνια μουσικής διαδρομής πίσω του για να μην είναι απλώς «ο κιθαρίστας που του μοιάζει».