Lumpia με τόνο και λαχανικά

Τα lumpia είναι τραγανά ρολάκια με γέμιση από τόνο, λαχανικά και μυρωδικά. Σερβίρονται ιδανικά ως σνακ με γλυκόξινη σάλτσα, αλλά μπορούν να γίνουν και ένα πιο χορταστικό γεύμα μαζί με ρύζι.

Υλικά

7 έως 8 μανιτάρια, ψιλοκομμένα

1 κόκκινη πιπεριά, ψιλοκομμένη

1 μεγάλο κόκκινο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1 σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένη

100 γρ. ρόκα

3 έως 4 καρότα, ψιλοκομμένα

146 γρ. τόνος κονσέρβας σε νερό ή άλμη, στραγγισμένος

30 ml σησαμέλαιο

2 μέτρια αυγά, χτυπημένα

θαλασσινό αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

25 έως 30 φύλλα για spring rolls

45 ml φυτικό λάδι για το τηγάνισμα

Ετοιμάζουμε τη γέμιση

Ζεσταίνουμε ένα μεγάλο τηγάνι σε δυνατή φωτιά, χωρίς λάδι, και προσθέτουμε τα μανιτάρια. Τα μαγειρεύουμε για 7 έως 10 λεπτά, μέχρι να αποβάλουν τα υγρά τους. Αποσύρουμε από τη φωτιά και τα αφήνουμε να κρυώσουν.

Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε τα μανιτάρια, την πιπεριά, το κόκκινο κρεμμύδι, το σκόρδο, τη ρόκα, τα καρότα και τον τόνο. Προσθέτουμε το σησαμέλαιο και αλατοπιπερώνουμε.

Ρίχνουμε τα χτυπημένα αυγά και ανακατεύουμε καλά, ώστε να καλυφθούν όλα τα υλικά.

Τυλίγουμε τα lumpia

Τοποθετούμε ένα φύλλο για spring roll μπροστά μας, σε σχήμα ρόμβου. Βάζουμε μία κουταλιά της σούπας από τη γέμιση λίγο κάτω από το κέντρο του φύλλου.

Διπλώνουμε το κάτω μέρος προς το κέντρο. Στη συνέχεια, διπλώνουμε τις δύο πλαϊνές γωνίες προς τα μέσα, ώστε να καλύψουν τη γέμιση. Τυλίγουμε το φύλλο προς την επάνω γωνία και, αν χρειάζεται, αλείφουμε την άκρη με λίγο νερό για να κλείσει καλά.

Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία μέχρι να τελειώσουν η γέμιση και τα φύλλα.

Τηγανίζουμε

Ζεσταίνουμε το φυτικό λάδι στους 180°C σε φριτέζα ή σε βαθύ σκεύος. Τηγανίζουμε τα lumpia μέχρι να αποκτήσουν χρυσαφένιο χρώμα και να γίνουν τραγανά.

Το καυτό λάδι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και δεν πρέπει να μένει χωρίς επίβλεψη.

Σερβίρουμε τα lumpia ζεστά, με γλυκόξινη σάλτσα. Για πιο χορταστικό γεύμα, τα συνοδεύουμε με ρύζι.

Καλή απόλαυση!