Γλυκόζη: 6 απλές αλλαγές που βοηθούν να αποφεύγεις τις απότομες αυξήσεις μετά το φαγητό

Τα τελευταία χρόνια, η γλυκόζη έχει βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης γύρω από τη διατροφή και το wellness. Δεν αφορά όμως μόνο όσους έχουν διαβήτη. Παρ’ όλα αυτά, δεν χρειάζεται να φοβάσαι τους υδατάνθρακες ούτε να αποκλείσεις από το τραπέζι σου όλα τα αγαπημένα σου φαγητά. Η διαχείριση της γλυκόζης δεν απαιτεί ακραίες στερήσεις. Συχνά, μικρές αλλαγές στον τρόπο που συνδυάζεις και καταναλώνεις τα γεύματά σου μπορούν να επηρεάσουν την ταχύτητα με την οποία ανεβαίνει το σάκχαρο μετά το φαγητό.

Συνδύαζε τους υδατάνθρακες με πρωτεΐνη και φυτικές ίνες

Ένα γεύμα που περιλαμβάνει μόνο υδατάνθρακες μπορεί να επηρεάσει πιο γρήγορα τη γλυκόζη. Όταν όμως τους συνδυάζεις με πρωτεΐνη, φυτικές ίνες ή καλά λιπαρά, η άνοδος του σακχάρου μπορεί να γίνει πιο σταδιακά. Το CDC προτείνει να συνδυάζεις τους υδατάνθρακες με τροφές που περιέχουν πρωτεΐνη, λιπαρά ή φυτικές ίνες.

Για παράδειγμα, μπορείς να φας φρούτο μαζί με γιαούρτι και λίγους ξηρούς καρπούς. Αν επιλέξεις τοστ, πρόσθεσε τυρί, αυγό ή γαλοπούλα. Στο μεσημεριανό, συνδύασε το ρύζι ή την πατάτα με λαχανικά και μια πηγή πρωτεΐνης, όπως κοτόπουλο, ψάρι, αυγά ή όσπρια.

Βάλε περισσότερες φυτικές ίνες στο πιάτο σου

Οι φυτικές ίνες βρίσκονται στα λαχανικά, τα όσπρια, τα φρούτα, τους ξηρούς καρπούς, τους σπόρους και τα προϊόντα ολικής άλεσης. Ο οργανισμός δεν τις διασπά όπως τους άλλους υδατάνθρακες, γι’ αυτό και δεν προκαλούν την ίδια απότομη αύξηση της γλυκόζης.

Σύμφωνα με το CDC, οι φυτικές ίνες μπορούν να βοηθήσουν στον έλεγχο του σακχάρου και να αυξήσουν το αίσθημα κορεσμού. Δεν χρειάζεται να αλλάξεις ολόκληρη τη διατροφή σου. Ξεκίνα προσθέτοντας μια σαλάτα στο κυρίως γεύμα, λαχανικά στην ομελέτα ή όσπρια σε μια σαλάτα και μια σούπα.

Προτίμησε ολόκληρο το φρούτο αντί για χυμό

Ένα ποτήρι φυσικός χυμός μπορεί να φαίνεται πιο υγιεινό από ένα αναψυκτικό, όμως παραμένει εύκολο να καταναλώσεις αρκετά φυσικά σάκχαρα σε μικρό χρονικό διάστημα. Παράλληλα, χάνεις μεγάλο μέρος των φυτικών ινών που θα έπαιρνες αν έτρωγες ολόκληρο το φρούτο.

Το CDC επισημαίνει ότι ο χυμός μπορεί να ανεβάσει πιο γρήγορα το σάκχαρο από το ολόκληρο φρούτο. Ένα μήλο, ένα πορτοκάλι ή μια μπανάνα σε χορταίνουν περισσότερο και σου προσφέρουν τις φυτικές ίνες τους χωρίς να χρειάζεται να πιεις τον χυμό από πολλά φρούτα μαζί.

Κάνε λίγη ήπια κίνηση μετά το γεύμα

Δεν χρειάζεται να ξεκινήσεις έντονη προπόνηση αμέσως μετά το φαγητό. Μια χαλαρή βόλτα στη γειτονιά, λίγα λεπτά περπάτημα μέσα στο σπίτι ή μερικές δουλειές που σε κρατούν όρθια μπορούν να γίνουν μια απλή μορφή κίνησης.

Η σωματική δραστηριότητα βοηθά συνολικά στη διαχείριση του σακχάρου και αποτελεί σημαντικό μέρος της φροντίδας για την υγεία. Το CDC προτείνει να βρίσκεις τρόπους να κινείσαι μέσα στην ημέρα, ακόμη και με μικρές, ρεαλιστικές αλλαγές.

Περιόρισε τα ζαχαρούχα ροφήματα

Τα αναψυκτικά, τα έτοιμα ροφήματα, τα ζαχαρούχα τσάγια και αρκετοί καφέδες μπορούν να προσθέσουν πολλά απλά σάκχαρα στη διατροφή σου χωρίς να σε χορτάσουν. Το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο επειδή τα υγρά καταναλώνονται γρήγορα και συχνά δεν τα υπολογίζουμε ως μέρος του γεύματος.

Το νερό είναι η πιο απλή επιλογή για την ενυδάτωσή σου. Αν θέλεις γεύση, μπορείς να προσθέσεις λεμόνι, αγγούρι ή λίγα φύλλα δυόσμου, χωρίς να φορτώσεις το ρόφημά σου με ζάχαρη.

Μην αντιμετωπίζεις τους υδατάνθρακες σαν εχθρό

Οι υδατάνθρακες μπορούν να αποτελούν μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής. Το ζητούμενο δεν είναι να τους εξαφανίσεις, αλλά να προσέξεις την ποιότητα, την ποσότητα και τον συνδυασμό τους.

Όπως εξηγεί το CDC, οι υδατάνθρακες με φυτικές ίνες, όπως τα όσπρια και τα προϊόντα ολικής άλεσης, συνήθως αυξάνουν πιο αργά τη γλυκόζη από τους επεξεργασμένους υδατάνθρακες. Ένα ισορροπημένο πιάτο μπορεί να περιλαμβάνει λαχανικά, πρωτεΐνη και μια λογική ποσότητα υδατανθράκων.

Μην ξεχνάς επίσης ότι μια άνοδος της γλυκόζης μετά το φαγητό είναι φυσιολογική. Ο στόχος δεν είναι να μηδενίσεις κάθε μεταβολή, αλλά να ακολουθείς μια πιο ισορροπημένη διατροφή χωρίς υπερβολές και ενοχές.

Αν έχεις διαβήτη, προδιαβήτη, διαβήτη κύησης ή παίρνεις φάρμακα που επηρεάζουν το σάκχαρο, χρειάζεσαι εξατομικευμένες οδηγίες από τον γιατρό ή τον διαιτολόγο σου. Μην αλλάξεις μόνη σου τη διατροφή, τη φαρμακευτική αγωγή ή την άσκησή σου.