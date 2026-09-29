Φρέσκα ζυμαρικά με μύδια και πικάντικη σάλτσα ντομάτας

Ένα πιάτο με άρωμα θάλασσας και μεσογειακή νοστιμιά. Τα σπιτικά ζυμαρικά συνδυάζονται με μύδια, ντομάτα, σκόρδο, κάπαρη και λίγο τσίλι, δημιουργώντας μια πλούσια και ελαφρώς πικάντικη σάλτσα.

Υλικά

Για τα ζυμαρικά

150 γρ. αλεύρι τύπου 00 και λίγο επιπλέον για το άνοιγμα

50 γρ. σιμιγδάλι και λίγο επιπλέον για το πασπάλισμα

2 αυγά

Για τη σάλτσα

6 κουταλιές της σούπας έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 φιλέτο αντσούγιας ψιλοκομμένο

1 κουταλιά της σούπας κάπαρη ψιλοκομμένη

3 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες

1 κονσέρβα 400 γρ. ψιλοκομμένες ντομάτες

½ κουταλάκι του γλυκού αποξηραμένη ρίγανη

¼ κόκκινη πιπεριά τσίλι ψιλοκομμένη

800 γρ. μύδια, καθαρισμένα και χωρίς το «γένι» τους

Μια χούφτα φρέσκο μαϊντανό ψιλοκομμένο

Αλάτι

Ετοιμάζουμε τα ζυμαρικά

Σε μια καθαρή επιφάνεια ή σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι με το σιμιγδάλι. Κάνουμε μια λακκούβα στο κέντρο και προσθέτουμε τα αυγά.

Ανακατεύουμε σταδιακά με ένα πιρούνι ή με τα χέρια, μέχρι να σχηματιστεί μια μαλακή ζύμη. Ζυμώνουμε για περίπου 5 λεπτά, μέχρι να γίνει λεία.

Πλάθουμε τη ζύμη σε μπάλα, την τυλίγουμε με μεμβράνη και την αφήνουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 30 λεπτά.

Χωρίζουμε τη ζύμη σε τέσσερα ίσα κομμάτια. Πασπαλίζουμε τη μηχανή ζυμαρικών με λίγο σιμιγδάλι και περνάμε κάθε κομμάτι από τη μεγαλύτερη ρύθμιση.

Συνεχίζουμε περνώντας τη ζύμη από τις επόμενες ρυθμίσεις, κατεβάζοντας σταδιακά το πάχος. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία 3 έως 4 φορές, μέχρι να πάρουμε λεπτά φύλλα που δεν σκίζονται εύκολα.

Κόβουμε τα φύλλα σε μακριές λωρίδες και τα πασπαλίζουμε με λίγο σιμιγδάλι για να μην κολλήσουν.

Φτιάχνουμε τη σάλτσα

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε ένα μεγάλο τηγάνι με καπάκι. Προσθέτουμε την αντσούγια, την κάπαρη και το σκόρδο και τα σοτάρουμε για 2 έως 3 λεπτά.

Ρίχνουμε τις ντομάτες, τη ρίγανη, το τσίλι και τα μύδια. Ανακατεύουμε καλά, σκεπάζουμε parcialmente το τηγάνι και μαγειρεύουμε σε μέτρια φωτιά για 4 έως 6 λεπτά, μέχρι να ανοίξουν τα περισσότερα μύδια.

Αφαιρούμε τα περισσότερα μύδια από τα κελύφη τους και κρατάμε μερικά ολόκληρα για το σερβίρισμα. Πετάμε όσα δεν άνοιξαν κατά το μαγείρεμα και προσθέτουμε τα καθαρισμένα μύδια ξανά στη σάλτσα.

Βράζουμε και σερβίρουμε

Βράζουμε τα φρέσκα ζυμαρικά σε άφθονο αλατισμένο νερό για 2 έως 3 λεπτά, μέχρι να γίνουν al dente. Κρατάμε λίγο από το νερό του βρασίματος και στραγγίζουμε.

Ρίχνουμε τα ζυμαρικά στη σάλτσα και ανακατεύουμε καλά. Αν η σάλτσα είναι πολύ πηχτή, προσθέτουμε λίγο από το νερό που κρατήσαμε.

Σερβίρουμε σε βαθιά πιάτα, πασπαλίζουμε με φρέσκο μαϊντανό και γαρνίρουμε με τα μύδια που κρατήσαμε μέσα στα κελύφη τους.

Καλή απόλαυση!