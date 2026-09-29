Το «Oasis: Don’t Look Back In Anger» Διαθέσιμο Στις 9 Οκτωβρίου Αποκλειστικά Στο Disney+

Η πρωτότυπη ταινία-ντοκιμαντέρ του Hulu, «Oasis: Don’t Look Back In Anger», θα είναι διαθέσιμη από την Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου, αποκλειστικά στο Disney+. Περισσότερα στο www.disneyplus.com

Ως η αποκλειστική streaming υπηρεσία, όπου θα είναι διαθέσιμο το πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ, «Oasis: Don’t Look Back In Anger», το Disney+ θα παρουσιάσει επίσης αδημοσίευτο υλικό, συμπεριλαμβανομένων στιγμιότυπων από την κοινή συνέντευξη των Liam και Noel Gallagher, καθώς και ολόκληρες τις ερμηνείες των τραγουδιών «Wonderwall» και «Slide Away». Για πρώτη φορά, θα είναι επίσης διαθέσιμες αποκλειστικά στους συνδρομητές του Disney+ οι ερμηνείες των «D‘You Know What I Mean?» και «Half The World Away».

Η ταινία-ντοκιμαντέρ έχει αποσπάσει θετικές κριτικές και έχει αγαπηθεί από το κοινό, καταγράφοντας 97% Fresh στο Rotten Tomatoes, καθώς και 98% θετική βαθμολογία από το κοινό.

Η Angela Jain, Head of Content, Disney+ EMEA, δήλωσε: «Η μεγάλη αναμονή έλαβε τέλος! Το γεγονός ότι φέρνουμε το «Oasis: Don’t Look Back In Anger» σε όσο το δυνατόν περισσότερο κοινό μέσω του Disney+, και μάλιστα με αποκλειστικό, ακυκλοφόρητο υλικό, αποτελεί μια συναρπαστική εξέλιξη για τους fans. Η επανένωση των Oasis αποτέλεσε μία από τις πιο καθοριστικές πολιτιστικές στιγμές των τελευταίων ετών. Έχουμε διαπιστώσει την τεράστια απήχηση που είχε το ντοκιμαντέρ στο κοινό παγκοσμίως, καθώς οι θεατές γιορτάζουν τη δύναμη των Oasis και της μουσικής μέσα από αυτή τη συγκινητική και γεμάτη συναίσθημα ιστορία επανένωσης.»

Σε σενάριο και δημιουργία του Steven Knight και σκηνοθεσία των Dylan Southern και Will Lovelace, το «Oasis: Don’t Look Back In Anger» καταγράφει τη θριαμβευτική περιοδεία επανένωσης των Liam και Noel Gallagher, με τίτλο «Oasis Live ‘25», μία από τις πιο πολυαναμενόμενες επιστροφές στον χώρο του rock ‘n’ roll. Η ταινία αποτελεί μια αισιόδοξη και δυναμική καταγραφή του κορυφαίου μουσικού γεγονότος του 2025, αποτυπώνοντας την εμπειρία και τα συναισθήματα του συγκροτήματος και των θαυμαστών τους σε όλο τον κόσμο. Μέσα από μια μοναδική οπτική, η ταινία προσφέρει πρόσβαση στις πρόβες, τα παρασκήνια, τις live εμφανίσεις, καθώς και τις πρώτες κοινές συνεντεύξεις των Noel Gallagher και Liam Gallagher μετά από περισσότερα από 20 χρόνια. Παράλληλα με την παγκόσμια, sold-out περιοδεία του συγκροτήματος, η ταινία εξερευνά τον βαθύ συναισθηματικό αντίκτυπο αυτής της παγκόσμιας πολιτιστικής στιγμής, καθώς και τη σημασία που έχει η μουσική τους για το κοινό και τις γενιές σε όλο τον κόσμο.

Με μοναδική πρόσβαση και υλικό που προβάλλεται για πρώτη φορά, η ταινία είναι μια παραγωγή της Magna Studios σε παρουσίαση της Sony Music Vision, σε συνεργασία με τη Sony Music Entertainment UK. Οι Sam Bridger και Guy Heeley είναι producers, ενώ executive producers είναι οι Kate Shepherd, Marisa Clifford, Davud Karbassioun, Rob Stringer, Tom Mackay, Krista Wegener, Thomas Benski, Isabel Davis και Tim O’Shea. Tη δημιουργική τεχνική ομάδα πλαισιώνουν οι βραβευμένοι με Όσκαρ® τεχνικοί ήχου, James Mather και Tarn Willers, o διευθυντής φωτογραφίας Haris Zambarloukos και οι μοντέρ George Cragg και Martina Zamolo. Η ταινία ανατέθηκε από τον Sean Doyle, VP of Unscripted Content, Disney+ EMEA.

Το Disney+ είναι διαθέσιμο από 10,99 € τον μήνα, χωρίς κρυφές χρεώσεις, με την επιλογή ακύρωσης οποιαδήποτε στιγμή. Διαθέτει περιεχόμενο για όλους από Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu, FX και ESPN, προσθέτοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους νέο, πρωτότυπο και αποκλειστικό περιεχόμενο, καθώς και ζωντανές, αθλητικές μεταδόσεις. Από ντοκιμαντέρ και βραβευμένες δραματικές σειρές ως κωμωδίες και κλασικά κινούμενα σχέδια, οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν περιεχόμενο όπως οι σειρές «The Shards» του FX, «Furious» του Hulu, «Paradise», «Tell Me Lies», τον 2ο κύκλο της σειράς «Οι Ανταγωνιστές», την κορεάτικη σειρά «Perfect Crown» αλλά και ταινίες όπως «Toy Story 5» της Disney και της Pixar και «Mandalorian & Grogu» της Lucasfilm.

Το Disney+ διαθέτει πλήθος επιλογών γονικού ελέγχου, διασφαλίζοντας μια κατάλληλη εμπειρία θέασης για όλη την οικογένεια. Οι συνδρομητές μπορούν να θέσουν ηλικιακά όρια πρόσβασης σε περιεχόμενο για ενήλικες μέσα από τη δημιουργία προφίλ με προστασία PIN, αλλά και μέσα από προφίλ της Λειτουργίας Junior που διασφαλίζει πως τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία τους.