Θα γίνεις γονιός; Αυτά είναι τα 5 βιβλία που αξίζει να διαβάσεις!

Όταν περιμένεις παιδί, η προετοιμασία γεμίζει εύκολα λίστες: καρότσι, κρεβατάκι, ρουχαλάκια, όλα όσα θα χρειαστεί το μωρό στις πρώτες του ημέρες. Ανάμεσα στις αγορές και στις συμβουλές των γύρω σου, όμως, υπάρχουν και απορίες που δύσκολα χωρούν σε μια λίστα. Πώς θα καταλαβαίνεις τις ανάγκες του; Πώς θα αντιδράς όταν θυμώνει; Και τι θα του λες όταν αρχίσει να ρωτά για πράγματα που δυσκολεύουν ακόμη κι εσένα; Τα 5 βιβλία για γονείς μπορούν να προσφέρουν ένα χρήσιμο σημείο εκκίνησης, με πρακτικές πληροφορίες, παραδείγματα και διαφορετικές προσεγγίσεις στην ανατροφή. Από την καθημερινή φροντίδα του μωρού μέχρι τα όρια και τις δύσκολες συζητήσεις, οι πέντε επιλογές που ακολουθούν αξίζουν μια θέση στη βιβλιοθήκη σου. Όλες κυκλοφορούν στα ελληνικά και καθεμία μπορεί να σου φανεί χρήσιμη σε διαφορετική φάση.

Για τις πρώτες ημέρες και τις πρακτικές απορίες

Στο βιβλίο «Το απόλυτο βιβλίο για το μωρό», από τις εκδόσεις Μεταίχμιο, ο Stephen Gross εστιάζει στον πρώτο χρόνο ζωής και στα ζητήματα που απασχολούν καθημερινά τους νέους γονείς. Τάισμα, αλλαγή πάνας, μπάνιο, ύπνος, παιχνίδι και μετακινήσεις βρίσκουν τη θέση τους σε έναν εικονογραφημένο οδηγό με σύντομες εξηγήσεις. Η μορφή του διευκολύνει τη γρήγορη αναζήτηση μιας πληροφορίας, κάτι που εκτιμάς ιδιαίτερα όταν έχεις περιορισμένο χρόνο. Είναι μια επιλογή για να ξεκινήσεις την προετοιμασία σου και να επιστρέφεις σε συγκεκριμένα θέματα καθώς γνωρίζεις το μωρό σου.

Για να ακούς και να βρίσκεις τις κατάλληλες λέξεις

Το «Πώς να μιλάτε στα παιδιά ώστε να σας ακούν και πώς να τα ακούτε ώστε να σας μιλούν» των Adele Faber και Elaine Mazlish, από τις εκδόσεις Πατάκη, ασχολείται με την καθημερινή επικοινωνία. Μέσα από διαλόγους και κόμικς, οι συγγραφείς παρουσιάζουν τρόπους να εκφράζουμε τον θυμό μας, να ανταποκρινόμαστε στα συναισθήματα των παιδιών και να ενθαρρύνουμε τη συνεργασία τους. Τα παραδείγματα δίνουν συγκεκριμένη μορφή σε έννοιες όπως ο σεβασμός και τα όρια. Αξίζει να το αναζητήσεις όταν οι συζητήσεις στο σπίτι καταλήγουν συχνά σε επαναλαμβανόμενες παρατηρήσεις και θέλεις να δοκιμάσεις έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης.

Για να καταλάβεις καλύτερα ένα ξέσπασμα

Στο «Τι συμβαίνει στον εγκέφαλό του», οι Daniel J. Siegel και Tina Payne Bryson συνδέουν την ανάπτυξη του παιδιού με τις συναισθηματικές του αντιδράσεις. Το βιβλίο, από τις εκδόσεις Πατάκη, περιλαμβάνει δώδεκα στρατηγικές και παραδείγματα για την αντιμετώπιση φόβων, διαφωνιών και δύσκολων στιγμών, με προσαρμογές ανάλογα με την ηλικία. Το ενδιαφέρον του βρίσκεται στην προσπάθεια των συγγραφέων να βοηθήσουν τον γονιό να κατανοήσει τι συμβαίνει πίσω από μια συμπεριφορά. Έτσι, προσφέρει υλικό για σκέψη πριν από την επόμενη φορά που θα αναρωτηθείς γιατί μια φαινομενικά μικρή δυσκολία προκάλεσε τόσο μεγάλη αντίδραση.

Για όρια που συνδυάζουν σταθερότητα και σεβασμό

Η «Αποτελεσματική διαπαιδαγώγηση» της Jane Nelsen, από τις εκδόσεις Διόπτρα, παρουσιάζει την προσέγγιση της θετικής πειθαρχίας. Η συγγραφέας εξετάζει πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε τη συνεργασία, την υπευθυνότητα και τον αυτοσεβασμό των παιδιών, παραμένοντας σταθεροί στη δική μας στάση. Τα παραδείγματά της καλύπτουν ηλικίες από την προσχολική μέχρι την εφηβεία και αγγίζουν τις καθημερινές προστριβές στο σπίτι και στο σχολείο. Θα το ξεχωρίζαμε για τους γονείς που θέλουν να σκεφτούν πιο συνολικά πώς θέτουν όρια και ποια μηνύματα περνούν μέσα από τις αντιδράσεις τους.

Για τις ερωτήσεις που σε βρίσκουν απροετοίμαστο

Η απώλεια ενός κατοικιδίου, το διαζύγιο ή μια τρομακτική είδηση μπορούν να ανοίξουν συζητήσεις που ο γονιός δυσκολεύεται να ξεκινήσει. Στο «Μεγάλες συζητήσεις με μικρά παιδιά», από τις εκδόσεις Μεταίχμιο, η Lauren Starnes προσφέρει κατευθύνσεις και παραδείγματα για να απαντάμε με απλότητα, ειλικρίνεια και ευαισθησία. Παράλληλα, δίνει έμφαση στο πώς βοηθάμε τα παιδιά να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν όσα αισθάνονται. Είναι μια ενδιαφέρουσα επιλογή για τη φάση που ο κόσμος τους ανοίγει και οι απορίες τους γίνονται όλο και πιο απαιτητικές.

Διάλεξε πρώτα εκείνο που απαντά στις απορίες που έχεις σήμερα. Μπορείς να σημειώσεις μια ιδέα, να συζητήσεις ένα παράδειγμα με τον άλλον γονιό και να παρατηρήσεις πώς ταιριάζει στη δική σας καθημερινότητα. Η αξία ενός τέτοιου βιβλίου φαίνεται όταν κάτι από τις σελίδες του περνά στη σχέση σας: μια πιο καθαρή εξήγηση, λίγη περισσότερη υπομονή, μια συζήτηση που επιτέλους ξεκινά. Άλλωστε, όσο το παιδί μεγαλώνει και ανακαλύπτει τον κόσμο, μαθαίνεις κι εσύ πώς να στέκεσαι δίπλα του.