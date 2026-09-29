Η The Ordinary γιόρτασε τη νέα της εποχή με ένα ξεχωριστό skincare event στην Αθήνα!

Η The Ordinary γιόρτασε ένα νέο, σπουδαίο κεφάλαιο στην πορεία της ως μέλος του Ομίλου The Estée Lauder Companies, διοργανώνοντας ένα ξεχωριστό skincare event την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου στο εντυπωσιακό The Ellinikon Experience Center.

Περισσότεροι από 200 εκλεκτοί καλεσμένοι, ανάμεσά τους κορυφαίοι content creators, beauty editors, φίλοι του brand και συνεργάτες από το δίκτυο φαρμακείων σε όλη τη χώρα, έδωσαν το «παρών» σε μια μοναδική εμπειρία. Η εκδήλωση έφερε στο προσκήνιο τις αξίες που έχουν καθιερώσει την The Ordinary παγκοσμίως: την επιστημονική προσέγγιση, τη διαφάνεια και την πεποίθηση ότι η αποτελεσματική περιποίηση της επιδερμίδας πρέπει να είναι προσιτή σε όλους.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και απόλυτοι πρωταγωνιστές της βραδιάς ήταν τα ίδια τα προϊόντα της The Ordinary. Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις εξειδικευμένες συνθέσεις του brand, με αποκορύφωμα τα δύο εμβληματικά serums: το Hyaluronic Acid 2% + B5, το οποίο προσφέρει βαθιά, πολυεπίπεδη ενυδάτωση και ελαστικότητα, και το Niacinamide 10% + Zinc 1%, που συμβάλλει στη ρύθμιση της λιπαρότητας, την ελαχιστοποίηση των πόρων και τη βελτίωση της συνολικής όψης και φωτεινότητας της επιδερμίδας.

Μετά την προσέλευση των καλεσμένων, ξεκίνησε η επίσημη παρουσίαση της εκδήλωσης. Την έναρξη πραγματοποίησε ο Θοδωρής Χρονόπουλος, Commercial Director, Balkans, ο οποίος καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και μίλησε για τη δυναμική πορεία και το όραμα της εταιρείας στην αγορά των Βαλκανίων. Στη συνέχεια, τον λόγο πήραν η Δέσποινα Σπυριλιώτη, Brand Director Balkans, Entry to Prestige και η Αλεξάνδρα Βενούκα, Consumer Marketing Manager, Balkans, THE ORDINARY, οι οποίες ανέλυσαν την επιστήμη πίσω από τα ενεργά συστατικά της The Ordinary. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας τους, παρουσίασαν τη φιλοσοφία του brand, κατέρριψαν τους μύθους γύρω από το skincare και καθοδήγησαν τους καλεσμένους στο πώς να δημιουργήσουν την ιδανική προσωπική τους ρουτίνα.

Η γιορτινή ατμόσφαιρα της βραδιάς συμπληρώθηκε ιδανικά στο cocktail bar της εκδήλωσης, όπου οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν tailor-made signature cocktails με βάση το εκλεκτό Rumours London Dry Gin. Οι premium δημιουργίες, εμπνευσμένες από τη minimal αισθητική και την καθαρότητα που χαρακτηρίζουν την The Ordinary, συνοδεύτηκαν από προσεγμένες επιλογές finger food, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενίας.

Με τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την προσβασιμότητα να παραμένουν σταθερά στον πυρήνα της, η The Ordinary εγκαινιάζει αυτή τη νέα εποχή με το βλέμμα στο μέλλον, αποδεικνύοντας ότι η κορυφαία ποιότητα στην ομορφιά δεν χρειάζεται να είναι ούτε περίπλοκη ούτε απρόσιτη.

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