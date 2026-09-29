Levi Strauss & Co. και Marks & Spencer περνούν στην πράξη τις δεσμεύσεις για ΑΠΕ με το Fashion Renewable Collaborative

Η Levi Strauss & Co. και η Marks & Spencer (M&S), σε συνεργασία με τη SE Advisory Services, τον παγκόσμιο συμβουλευτικό βραχίονα της Schneider Electric, ανακοίνωσαν τη δημιουργία του Fashion Renewable Collaborative (FRC), προσκαλώντας εταιρείες μόδας από ολόκληρο τον κλάδο να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία.

Η πρωτοβουλία, η οποία παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της Εβδομάδας Κλίματος της Νέας Υόρκης (New York Climate Week), έχει σχεδιαστεί με στόχο να υποστηρίξει τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές στην υιοθέτηση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε μεγάλη κλίμακα, μέσα από συντονισμένη συνεργασία με τις εταιρείες μόδας και πρακτική υποστήριξη κατά την υλοποίηση. Υιοθετώντας ένα κοινό μοντέλο συνεργασίας με τους προμηθευτές, το FRC επιδιώκει να διευκολύνει τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες της μόδας και να βοηθήσει τους κατασκευαστές να κατανοήσουν, να αποκτήσουν πρόσβαση και να εφαρμόσουν σχετικές λύσεις σε μεγάλη κλίμακα.

Η έναρξη της πρωτοβουλίας πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι εταιρείες μόδας αναζητούν νέους τρόπους για να μετατρέψουν τις επιμέρους κλιματικές τους δεσμεύσεις σε μετρήσιμες και διατηρήσιμες μειώσεις εκπομπών, σε σύνθετες παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες. Παρότι πολλές εταιρείες έχουν θέσει φιλόδοξους κλιματικούς στόχους, η μετάβαση των προμηθευτών στην ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πρόκληση, λόγω εμποδίων στην αγορά, περιορισμένων πόρων, κατακερματισμένων πρωτοβουλιών συνεργασίας και διαφορετικών απαιτήσεων από πολλαπλούς πελάτες.

Οι δυνατότητες παρέμβασης είναι σημαντικές: σύμφωνα με το Apparel Impact Institute, η επεξεργασία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των υφαντουργείων και των μονάδων βαφής υφασμάτων που βρίσκονται στον πυρήνα των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων μόδας, ευθύνεται για περισσότερο από το ήμισυ των εκπομπών του κλάδου ένδυσης. Επομένως, η υιοθέτηση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές από τους προμηθευτές αποτελεί έναν από τους ταχύτερους και περισσότερο επεκτάσιμους τρόπους επίτευξης προόδου.

Το FRC δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση, μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που μπορεί να μειώσει την επιβάρυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, επιταχύνοντας παράλληλα τον θετικό αντίκτυπο σε ολόκληρη τη βιομηχανία μόδας. Σύμφωνα με την έκθεση Roadmap to Net Zero του World Resources Institute και του Apparel Impact Institute, η μετάβαση της παραγωγής σε ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές αποτελεί τον σημαντικότερο μεμονωμένο μοχλό απανθρακοποίησης, αντιπροσωπεύοντας περίπου τα δύο τρίτα των δυνατοτήτων μείωσης εκπομπών που έχουν προσδιοριστεί για τον κλάδο.

Η Katharine Beacham, Head of Sustainability and Materials in Fashion, Home & Beauty της M&S, δήλωσε:

«Στη M&S γνωρίζουμε ότι η ουσιαστική αλλαγή επιτυγχάνεται μέσα από τη συνεργασία. Μέσω του προγράμματος βιωσιμότητας Plan A, έχουμε δεσμευτεί να επιτύχουμε καθαρές μηδενικές εκπομπές σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας μας έως το 2040. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συνεργαστούμε με άλλους φορείς, προκειμένου να διευκολύνουμε τη μετάβαση των προμηθευτών μας στην ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.

Αξιοποιώντας το έργο που ήδη υλοποιείται μέσω του Re:Spark, του προγράμματός μας για την απανθρακοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, το Fashion Renewable Collaborative θα προσφέρει πρακτική υποστήριξη, πόρους και μεγαλύτερη πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, βοηθώντας τους προμηθευτές να αναλάβουν δράση και διευκολύνοντας την αλλαγή στην εφοδιαστική αλυσίδα της μόδας».

Το FRC αποτελεί μία από τις πρώτες πρωτοβουλίες της βιομηχανίας μόδας που επικεντρώνονται στην παροχή ουσιαστικών λύσεων για την αξιοποίηση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Σε αντίθεση με προγράμματα που εστιάζουν κυρίως στη διατύπωση δεσμεύσεων ή στη δημιουργία οδικών χαρτών, το FRC προσφέρει στους προμηθευτές τη δυνατότητα πρόσβασης σε εργαλεία, τεχνογνωσία και υποστήριξη, με στόχο την επιτάχυνση της ενεργειακής τους μετάβασης.

Αυτό περιλαμβάνει ψηφιακή εκπαίδευση, με την υποστήριξη της πλατφόρμας Resource Advisor+ της SE Advisory Services, η οποία αξιοποιεί εγγενώς την τεχνητή νοημοσύνη για την παροχή πληροφοριών και αναλύσεων σχετικά με την ενέργεια και τη βιωσιμότητα, καθώς και καθοδήγηση για τις ενεργειακές αγορές και ουσιαστική υποστήριξη στην αξιολόγηση και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Το FRC βασίζεται σε ένα δομημένο μοντέλο υλοποίησης, το οποίο βοηθά τους προμηθευτές να αποκτήσουν αρχικά τις απαραίτητες γνώσεις και στη συνέχεια να προχωρήσουν στην εφαρμογή τους, μέσα από ψηφιακές εκπαιδευτικές ενότητες.

Οι συμμετέχουσες εταιρείες μόδας επωφελούνται από μια κοινή προσέγγιση, ενώ οι προμηθευτές αποκτούν πρόσβαση σε υποστήριξη που έχει σχεδιαστεί ώστε να περιορίζει την πολυπλοκότητα και να διευκολύνει την αξιοποίηση αξιόπιστων λύσεων ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι συμβάσεις αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Power Purchase Agreements – PPAs), τα πιστοποιητικά ενεργειακών χαρακτηριστικών (Energy Attribute Certificates – EACs), η επιτόπια και αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η αποθήκευση ενέργειας και άλλες δοκιμασμένες επιλογές προμήθειας και εγκατάστασης ενεργειακών λύσεων.

Οι δυνατότητες της συντονισμένης υποστήριξης

Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Κλίματος της Νέας Υόρκης, αλλά και μετά την ολοκλήρωσή της, το Fashion Renewable Collaborative προσκαλεί επιπλέον εταιρείες μόδας να συμμετάσχουν ως χορηγοί και μέλη, με στόχο να διευρυνθεί η εμβέλεια και ο αντίκτυπος της εκπαίδευσης, των πόρων και της υποστήριξης για την αξιοποίηση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές από τους συμμετέχοντες προμηθευτές.

Η Jennifer DuBuisson, Senior Director, Sustainability της Levi Strauss & Co., δήλωσε:

«Έχει πλέον καταστεί απολύτως σαφές ότι ο αποτελεσματικότερος τρόπος για τη μείωση των εκπομπών είναι η συνεργασία με τους προμηθευτές. Πρωτοβουλίες όπως αυτή δημιουργούν ισχυρότερες σχέσεις συνεργασίας και διαμορφώνουν μια αποτελεσματικότερη πορεία προς την επίτευξη των στόχων.

Το Fashion Renewable Collaborative επιτρέπει την παροχή μεγαλύτερης υποστήριξης σε προμηθευτές που επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ή να αυξήσουν τη χρήση της, αλλά μέχρι σήμερα δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η υιοθέτηση σχετικών λύσεων, περιορίζοντας παράλληλα τις περιττές επικαλύψεις προσπαθειών.

Πρόκειται για μια φυσική συνέχεια του έργου που ήδη υλοποιούμε με τους δικούς μας προμηθευτές και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που αξιοποιούμε αυτή την εμπειρία στην κοινή προσπάθεια με τη M&S και τη SE Advisory Services».

Η πρωτοβουλία FRC αξιοποιεί επιτυχημένες δράσεις συνεργασίας με προμηθευτές που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Συνολικά, τα δύο προγράμματα έχουν καταγράψει τη συμμετοχή σχεδόν 500 εγκαταστάσεων προμηθευτών, αποδεικνύοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον για πρακτικές λύσεις που οδηγούν στην απανθρακοποίηση.

Το FRC υποστηρίζεται από τη SE Advisory Services, η οποία θα αναλάβει τον ρόλο του παγκόσμιου εταίρου υλοποίησης του προγράμματος.

Η Schneider Electric διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στον σχεδιασμό και τη διαχείριση μεγάλης κλίμακας προγραμμάτων για την απανθρακοποίηση εφοδιαστικών αλυσίδων, με περισσότερες από 20 ενεργές πρωτοβουλίες παγκοσμίως, στις οποίες συμμετέχουν πάνω από 3.100 εταιρείες-προμηθευτές και 16 ομάδες κοινής προμήθειας ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές από πολλαπλούς αγοραστές.

Ως παγκόσμιος ηγέτης στην ενεργειακή τεχνολογία, η Schneider Electric συνδυάζει την εξειδικευμένη τεχνογνωσία στις ενεργειακές αγορές, τις ψηφιακές πλατφόρμες και την πρακτική υποστήριξη κατά την υλοποίηση, βοηθώντας τους προμηθευτές να μετατρέψουν τις δεσμεύσεις τους σε συγκεκριμένες δράσεις.

Ο Steve Wilhite, Executive Vice President της SE Advisory Services, δήλωσε:

«Πολλές εταιρείες μόδας έχουν ήδη αναλάβει τις δικές τους δεσμεύσεις. Πλέον, η προσοχή πρέπει να στραφεί στην υποστήριξη των προμηθευτών, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτές.

Το Fashion Renewable Collaborative έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει στους προμηθευτές πρακτική υποστήριξη και ουσιαστική συνεργασία, συμβάλλοντας στην επιτάχυνση της υιοθέτησης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε μεγάλη κλίμακα.

Είμαστε ενθουσιασμένοι που υποστηρίζουμε τη Levi Strauss & Co., τη M&S και τις εταιρείες που θα συμμετάσχουν μελλοντικά, καθώς συνεργάζονται για την επίτευξη ουσιαστικής απανθρακοποίησης των εφοδιαστικών τους αλυσίδων».

Το FRC θα αξιοποιήσει τη λύση Resource Advisor+ for Supply Chain της SE Advisory Services, για την υποστήριξη της ένταξης νέων προμηθευτών στο πρόγραμμα, την παρακολούθηση της συνεργασίας μαζί τους, την αξιολόγηση του βαθμού ετοιμότητάς τους και την καταγραφή της προόδου τους.

Συνδυαστικά, οι δυνατότητες αυτές συμβάλλουν στη δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής εμπειρίας, η οποία μπορεί να επεκταθεί σε μεγάλη κλίμακα, τόσο για τις εταιρείες μόδας όσο και για τους προμηθευτές.

Μέσα από τη συμμετοχή τους, οι εταιρείες μπορούν να υποστηρίξουν άμεσα την ικανότητα και την πρόθεση των προμηθευτών τους να υιοθετήσουν ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, περιορίζοντας παράλληλα την επιβάρυνση που προκαλούν οι πολλαπλές απαιτήσεις προς τους προμηθευτές. Ταυτόχρονα, μπορούν να συμβάλουν στη διεύρυνση της πρόσβασης σε ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και στην επίτευξη των επιμέρους στόχων τους για την απανθρακοποίηση των εφοδιαστικών τους αλυσίδων.