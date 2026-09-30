Η Ροή Δανάλη Αποστολοπούλου με το εμβληματικό Versace

Το εμβληματικό bondage dress του Gianni Versace από την συλλογή φθινόπωρο χειμώνα 1992-93 έχει συνδεθεί όσο λίγα ρούχα με τα κορυφαία supermodels και την πιο τολμηρή πλευρά της μόδας των ’90s. Ένα κομμάτι-σύμβολο, που πέρασε στην ιστορία μέσα από τις πασαρέλες και τις εμφανίσεις των πιο διάσημων top models της εποχής.

Ωστόσο, υπάρχει και μία ξεχωριστή Ελληνίδα που έχει φορέσει το συγκεκριμένο ιστορικό φόρεμα: η Ροή Δανάλη Αποστολοπούλου, διαχρονική φίλη της Donatella Versace και λάτρης της δουλειάς του Gianni Versace!

Η σχέση της με τον οίκο Versace προσθέτει μια ιδιαίτερη διάσταση στην ιστορία του συγκεκριμένου archive piece. Το γεγονός ότι ένα φόρεμα τόσο στενά συνδεδεμένο με την ιστορία του οίκου και με μερικά από τα σημαντικότερα μοντέλα της διεθνούς μόδας έχει φορεθεί και από τη Ροή Δανάλη Αποστολοπούλου, αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή για την ελληνική παρουσία στον κόσμο της διεθνούς μόδας.

Η εμφάνιση της Irina Shayk στο Vogue World: Milano επανέφερε το εμβληματικό Versace στο επίκεντρο της επικαιρότητας, υπενθυμίζοντας τη διαχρονική δύναμη ενός φορέματος που συνεχίζει να προκαλεί το ίδιο fashion impact.

Από τα supermodels των ’90s μέχρι την Irina Shayk και, ξεχωριστά, τη Ροή Δανάλη Αποστολοπούλου, το bondage dress παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της κληρονομιάς του Gianni Versace — ένα κομμάτι που εξακολουθεί να συνδέει διαφορετικές γενιές γυναικών με την πιο τολμηρή και αισθησιακή πλευρά του οίκου.