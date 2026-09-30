Ταπενάδα μαύρης ελιάς με κάπαρη και αντσούγια

Η ταπενάδα είναι ένα εύκολο και νόστιμο άλειμμα με έντονη μεσογειακή γεύση. Οι μαύρες ελιές συνδυάζονται με κάπαρη, αντσούγιες, λεμόνι, σκόρδο και μαϊντανό, δημιουργώντας μια πλούσια πάστα.

Υλικά

1 σκελίδα σκόρδο λιωμένη

Χυμός από 1 λεμόνι

3 κουταλιές της σούπας κάπαρη ψιλοκομμένη

6 φιλέτα αντσούγιας ψιλοκομμένα

250 γρ. μαύρες ελιές χωρίς κουκούτσι

1 μικρό ματσάκι φρέσκο μαϊντανό ψιλοκομμένο

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

2 έως 4 κουταλιές της σούπας έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

Εκτέλεση

Για μια ταπενάδα με πιο τραχιά υφή, βάζουμε όλα τα υλικά σε ένα μπολ και τα ανακατεύουμε καλά. Προσθέτουμε σταδιακά όσο ελαιόλαδο χρειάζεται, μέχρι να δημιουργηθεί μια παχύρρευστη πάστα.

Αν θέλουμε πιο λεία υφή, βάζουμε στο μπλέντερ το σκόρδο, τον χυμό λεμονιού, την κάπαρη και τις αντσούγιες. Τα πολτοποιούμε για περίπου 10 δευτερόλεπτα.

Στη συνέχεια προσθέτουμε τις ελιές, τον μαϊντανό και λίγο ελαιόλαδο. Χτυπάμε ξανά μέχρι να σχηματιστεί μια ομοιόμορφη πάστα.

Δοκιμάζουμε και προσθέτουμε αλάτι ή πιπέρι, αν χρειάζεται.

Καλή απόλαυση!