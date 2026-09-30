Στη Νέα Στοά Αρσακείου, η Συναστρία έγινε ποίηση

Η Νέα Στοά Αρσακείου έγινε το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σημείο συνάντησης της ποίησης με το κοινό της Αθήνας. Στο πλαίσιο του Synastry Art Project, ποιήματα γραμμένα για τη Συναστρία, αλλά και έργα που οι δημιουργοί επέλεξαν να μοιραστούν, ακούστηκαν σε έναν χώρο καθημερινής διέλευσης και συνάντησης.

Στην ποιητική ενότητα συμμετείχαν με έργα τους ο Γιώργος Βέης, ο Χάρης Βλαβιανός, η Μυρσίνη Γκανά, η Άννα Γρίβα, ο Νίκος Ερηνάκης, ο Γιάννης Ευσταθιάδης, η Λένα Καλλέργη, η Μαρία Κουλούρη, η Δήμητρα Κωτούλα, η Μαρία Πατακιά, ο Τίτος Πατρίκιος, η Μαρία Τοπάλη, ο Θανάσης Χατζόπουλος και η Δήμητρα Χριστοδούλου. Διαφορετικές γενιές και ποιητικές διαδρομές συνέθεσαν τον αστερισμό των δεκατεσσάρων φωνών της Συναστρίας.

Ο Γιάννης Ευσταθιάδης και η Δήμητρα Κωτούλα δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν για προσωπικούς λόγους. Τα ποιήματά τους διαβάστηκαν από ποιητές που συμμετείχαν στη βραδιά.

Μια ιδιαίτερη στιγμή ήταν η ανάγνωση του ποιήματος του Τίτου Πατρίκιου από τον ηθοποιό Μιχάλη Μητρούση, παρουσία του ποιητή. Με την εμπειρία και την εκφραστικότητα που έχει καλλιεργήσει στη μακρά θεατρική του διαδρομή, ο Μιχάλης Μητρούσης έδωσε στον λόγο του Πατρίκιου μια ζωντανή σκηνική παρουσία, προσθέτοντας μια ακόμη διάσταση στη συνάντηση ποίησης και παραστατικής τέχνης.

Τον συντονισμό της ποιητικής εκδήλωσης ανέλαβε το ακτιβιστικό βιβλιοπωλείο Free Thinking Zone. Η θερμή ανταπόκριση του κοινού συνόδευσε τις αναγνώσεις, δίνοντας στη βραδιά τον χαρακτήρα μιας ζωντανής συνάντησης ανάμεσα στους δημιουργούς, τα ποιήματα και τους ανθρώπους της πόλης.





Η εκδήλωση αποτέλεσε έναν ακόμη σταθμό της Συναστρίας στην Αθήνα, μετά τις δράσεις της στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, στο Πλανητάριο του Ιδρύματος Ευγενίδου και στην Οικία-Πινακοθήκη του Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα, την οποία παραχώρησε στη διοργάνωση το Μουσείο Μπενάκη. Στη Νέα Στοά Αρσακείου, ο ποιητικός λόγος βγήκε από τις σελίδες και τους χώρους της έκθεσης για να ακουστεί στην καρδιά της πόλης.



Μεγάλος χορηγός του Synastry Art Project είναι η ΔΕΗ. Η υποστήριξή της συμβάλλει στην πραγματοποίηση ενός εγχειρήματος που ανοίγει διαφορετικές διαδρομές προς την τέχνη και τη γνώση, φέρνοντας την εικαστική δημιουργία, την ποίηση, τη μουσική και την επιστήμη σε επαφή με το κοινό. Με τη Συναστρία, αυτή η συνάντηση απλώνεται σε διαφορετικούς χώρους της Αθήνας και γίνεται μια κοινή πολιτιστική εμπειρία.