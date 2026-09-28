ΟΙΚΟΣ ΒΟΥΡΑΚΗ: 100 ΧΡΟΝΙΑ Δημιουργίας & Ιστορίας

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων αδιάλειπτης παρουσίας στην ελληνική υψηλή κοσμηματοποιία, ο Οίκος Βουράκη γιόρτασε έναν ολόκληρο αιώνα δημιουργίας, ιστορίας και διαχρονικής αισθητικής, σε μια ξεχωριστή εκδήλωση στον εμβληματικό χώρο του Παλαιού Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ο ιστορικός χώρος, άρρηκτα συνδεδεμένος με την οικονομική και κοινωνική ιστορία της Αθήνας, αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για μία βραδιά αφιερωμένη στην πορεία του Οίκου, από το 1926 έως σήμερα, και ταυτόχρονα στο πέρασμά του στον δεύτερο αιώνα ζωής του. Μια συνάντηση ανάμεσα στην κληρονομιά και τη σύγχρονη δημιουργία, με επίκεντρο τις ιστορίες, τους ανθρώπους και τα κοσμήματα που διαμόρφωσαν την ταυτότητά του.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους μέλη της Ελληνικής Βασιλικής Οικογένειας, προσωπικότητες από την ακαδημαϊκή, πολιτική, επιχειρηματική, ναυτιλιακή, πολιτιστική και κοινωνική ζωή, καθώς και πελάτες που συνδέονται με τον Οίκο Βουράκη από γενιά σε γενιά. Μεταξύ των διεθνών προσκεκλημένων, οι εκπρόσωποι του ιταλικού οίκου Vhernier.

Την παρουσίαση και τον συντονισμό της επετειακής βραδιάς ανέλαβε η δημοσιογράφος Σία Κοσιώνη.

Ο Αντώνης Βουράκης, στο τιμόνι του Οίκου σήμερα,δήλωσε συγκινημένος: «Νιώθω ευλογημένος που αξιώθηκα να βρίσκομαι στο τιμόνι του Οίκου σε αυτή τη σημαντική επέτειο των 100 χρόνων. Είναι για εμένα μια στιγμή βαθιάς συγκίνησης, αλλά και ευθύνης απέναντι στην οικογένειά μου και στην ιστορία μας. Προχωρούμε με σεβασμό στην παρακαταθήκη των προγόνων μας, διατηρώντας αναλλοίωτες τις αξίες που μας κληροδότησαν και που καθόρισαν την πορεία του Οίκου Βουράκη: ήθος, αξιοπρέπεια και τιμιότητα. Αξίες που παραμένουν οδηγός μας για το μέλλον».

Παράλληλα, η Λιάνα Βουράκη, με συγκίνηση, χαρά και υπερηφάνεια συνέβαλε και συμμετείχε στον εορτασμό των 100 χρόνων. Με βαθύ σεβασμό, η δημιουργός τιμά σήμερα τον ιδρυτή του Οίκου, Ιωάννη Βουράκη, τον πατέρα της και τους θείους της, συνεχίζοντας την προσωπική της επαγγελματική πορεία, πάντα με γνώμονα την κληρονομιά του μεγάλου ονόματος και των αρχών της οικογένειας Βουράκη.

Η έκδοση “Vourakis – 100 Years of Heritage”

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, παρουσιάστηκε η επετειακή έκδοση για τα 100 χρόνια του Οίκου, η οποία καταγράφει την ιστορία, τις σημαντικές στιγμές, τα πρόσωπα και το δημιουργικό αποτύπωμα μίας οικογένειας που συνέδεσε το όνομά της με το fine jewellery στην Ελλάδα. Η έκδοση, με τίτλο “Vourakis – 100 Years of Heritage”, φέρει την υπογραφή της βιογράφου Ραφαέλας Μαρτίνεζ. Την έκδοση ανέλαβε ο εκδοτικός οίκος Le Bee Publications, που ίδρυσε ο συγγραφέας Γιώργος Δ. Λεμπέσης. Η βιογραφία, η οποία προσφέρθηκε στους προσκεκλημένους ως ιδιαίτερο ενθύμιο του πρώτου αιώνα ζωής του Οίκου, συνοδεύεται από λεύκωμα αφιερώσεων και προσωπικών μαρτυριών διεθνών προσωπικοτήτων, συνεργατών και συνοδοιπόρων του.

Το επετειακό κόσμημα “Vourakis by MINAS”

Κορυφαία στιγμή αποτέλεσε η αποκάλυψη του επετειακού κοσμήματος “Vourakis by MINAS”, μιας συλλεκτικής καρφίτσας που δημιουργήθηκε από τον Arion Spyridis. Η δημιουργία επισφραγίζει έναν δεσμό που ξεκίνησε το 1953, όταν ο Minas, σε ηλικία 15 μόλις ετών, ξεκίνησε τη μαθητεία του στο εργαστήριο του Οίκου Βουράκη. Με αυτή τη σύμπραξη, ο Αντώνης Βουράκης, ο οποίος και την εμπνεύστηκε, θέλησε να τιμήσει τους συνεργάτες και τους τεχνίτες που θήτευσαν στον Οίκο, καθώς υπήρξε φυτώριο για λαμπρούς δημιουργούς, όπως μεταξύ άλλων ο Minas. Η φόρμα της καρφίτσας σχηματίζει τον αριθμό 100 καιταυτόχρονατο σύμβολο του απείρου, αποτυπώνοντας τη συνέχεια, τη διαδοχή, το νέο κεφάλαιο.

ΟArion Spyridis ανέφερε χαρακτηριστικά: «Υπάρχει κάτι ιδιαίτερα προσωπικό σε αυτή τη δημιουργία. Ο πατέρας μου ξεκίνησε ως 15χρονος μαθητευόμενος στο εργαστήριο του Βουράκη, κατασκευάζοντας κοσμήματα που έφεραν το όνομα του Οίκου. Περισσότερα από εβδομήντα χρόνια αργότερα, έχω την τιμή να δημιουργώ εγώ ένα κόσμημα για τον ίδιο Οίκο, αυτή τη φορά για να σηματοδοτήσει τα εκατό του χρόνια.Το γεγονός ότι θα υπάρχουν μόνο δύο κομμάτια – ένα στον Οίκο Βουράκη και ένα στο δικό μας αρχείο – ήταν για μένα ουσιαστικό. Είναι δύο αντικείμενα που μοιράζονται την ίδια μορφή και την ίδια ιστορία, αλλά το καθένα ανήκει στη δική του πλευρά αυτής της σχέσης».

Ο Οίκος Βουράκη

Η διαδρομή του Οίκου ξεκίνησε το 1926, όταν ο αδαμαντοδέτης Ιωάννης Α. Βουράκης έθεσε τα θεμέλια μιας παράδοσης υψηλής τεχνικής, αισθητικής και δεξιοτεχνίας. Από τότε, ο Οίκος συνδέθηκε στενά με την εξέλιξη της Αθήνας και της ελληνικής υψηλής κοσμηματοποιίας, αλλά και με πρόσωπα και στιγμές που σημάδεψαν την ιστορία της χώρας. Η ιδιαίτερη σχέση του με τη Βασιλική Οικογένεια της Ελλάδας, καθώς και η παρουσία σημαντικών προσωπικοτήτων της δημόσιας και κοινωνικής ζωής στην πορεία του, κατέστησαν την ύπαρξή του άρρηκτα συνδεδεμένη με την ίδια τη νεότερη ελληνική ιστορία. Κάθε γενιά της οικογένειας Βουράκη πρόσθεσε τη δική της δημιουργική ματιά, διατηρώντας τον πυρήνα της παράδοσης και εξελίσσοντας το κόσμημα από πολύτιμο αντικείμενο σε προσωπικό σύμβολο και φορέα μνήμης.

Στην εκατονταετή πορεία του, μέσα από ιστορικές, κοινωνικές και οικονομικές μεταβολές, ο Οίκος κατόρθωσε να παραμείνει σταθερός πυλώνας τεχνογνωσίας, κομψότητας και δημιουργικής συνέχειας. Σήμερα, έναν αιώνα μετά την ίδρυσή του,συνεχίζει να εξελίσσει την κληρονομιά του, ενώνοντας τη διαχρονική υψηλή κοσμηματοποιία με τη σύγχρονη δημιουργία, ανοίγοντας έτσι το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας του.