Μάρθα Κατσαρού
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Παιδική κακοποίηση: Η πρόληψη, η αναγνώριση και η προστασία στο επίκεντρο της ημερίδας του Ε.Κ.Κ.Α.

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Το κρίσιμο ζήτημα της παιδικής προστασίας αποτέλεσε το κύριο θέμα της ειδικής ημερίδας που διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) τη Δευτέρα 28/9 στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Με θέμα «Παιδική κακοποίηση: Από την αναγνώριση στην προστασία», η εν λόγω εκδήλωση αποτέλεσε σημείο συνάντησης εκπροσώπων της Πολιτείας, της Δικαιοσύνης, της παιδοψυχιατρικής, της κοινωνικής εργασίας, της εκπαίδευσης, της Ελληνικής Αστυνομίας και των ευρωπαϊκών θεσμών. Μέσα από συμπεράσματα που εξήχθησαν τονίστηκε η ανάγκη για μια συντονισμένη και διεπιστημονική προσέγγιση στο φλέγον αυτό ζήτημα.

Την εναρκτήρια ομιλία πραγματοποίησε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία αναφέρθηκε στο «σύστημα κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα: πολιτικές, παρεμβάσεις και προκλήσεις», δίνοντας έμφαση στη σημασία της έγκαιρης παρέμβασης και της αναγνώρισης των ενδείξεων κακοποίησης. Παράλληλα, τέθηκε στο επίκεντρο και η αντιμετώπιση σύγχρονων μορφών βίας, όπως ο εκφοβισμός, καθώς και η ανάγκη προστασίας ολόκληρης της σχολικής κοινότητας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε και η παρέμβαση της αντιπροέδρου του Ε.Κ.Κ.Α., Ευαγγελίας Γιαννακάκου, η οποία ανέδειξε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει καθημερινά το σύστημα παιδικής προστασίας. Όπως επισημάνθηκε, τα περιστατικά που φτάνουν στις αρμόδιες υπηρεσίες δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται απλώς ως αριθμοί, αλλά ως πραγματικές περιπτώσεις παιδιών που χρειάζονται άμεση και ουσιαστική στήριξη.

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Στο πλαίσιο αυτό, η συζήτηση επικεντρώθηκε σε τρεις βασικούς άξονες: την έγκαιρη και ενιαία καταγραφή των περιστατικών, την άμεση παρέμβαση και τη συστηματική παρακολούθηση των παιδιών μετά την απομάκρυνσή τους από ένα κακοποιητικό περιβάλλον. Η ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών, η εκπαίδευση των επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή με παιδιά και ο καλύτερος συντονισμός μεταξύ των αρμόδιων φορέων αναδείχθηκαν ως κρίσιμες παράμετροι της προσπάθειας. Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι η παιδική κακοποίηση δεν περιορίζεται αποκλειστικά στη σωματική βία. Η παραμέληση, η ψυχολογική πίεση, η συναισθηματική αποστέρηση, ο εκφοβισμός αλλά και οι νέες μορφές ψηφιακής κακοποίησης δημιουργούν ένα σύνθετο περιβάλλον κινδύνων, το οποίο απαιτεί διαρκή ενημέρωση και επαγρύπνηση.

Η ημερίδα του Ε.Κ.Κ.Α. ανέδειξε, τελικά, ένα βασικό μήνυμα: η προστασία των παιδιών δεν μπορεί να είναι υπόθεση ενός μόνο φορέα. Απαιτεί συνεργασία, άμεση ανταπόκριση, σωστή καταγραφή και συνεχή παρακολούθηση, ώστε κάθε ένδειξη κινδύνου να μπορεί να μετατρέπεται έγκαιρα σε μια ουσιαστική παρέμβαση προστασίας.

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