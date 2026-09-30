Το 1000 Miglia Experience Greece 2026 ολοκληρώνει τη διαδρομή του στην Astir Marina Βουλιαγμένης

Η Astir Marina υποδέχεται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου το 1000 Miglia Experience Greece 2026, έναν θεσμό με σχεδόν έναν αιώνα ιστορίας, που έχει συνδεθεί με την αυθεντική αυτοκίνηση, το design και την πολιτιστική κληρονομιά του αυτοκινήτου. Η φετινή διοργάνωση, που πραγματοποιείται από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου, ολοκληρώνει τη διαδρομή της, με 56 συμμετέχοντα αυτοκίνητα να αναμένονται στην Astir Marina μεταξύ 15:30 και 16:00, έχοντας διασχίσει χαρακτηριστικά τοπία και προορισμούς της Πελοποννήσου.

Από την πρώτη του διοργάνωση το 1927, το Mille Miglia έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα ονόματα της παγκόσμιας αυτοκινητιστικής κουλτούρας. Με βαθιές ρίζες στην ιστορία της αυτοκίνησης, συνεχίζει να μεταφέρει αυτή την κληρονομιά σε νέους προορισμούς, διατηρώντας στο επίκεντρο την αυθεντικότητα, το design, τη μηχανική και την εμπειρία του ταξιδιού με αυτοκίνητο.

Το ταξίδι αυτό συνδέει την Αθήνα με την Αρχαία Ολυμπία, τον Μυστρά και το Πόρτο Χέλι, πριν επιστρέψει στην Αττική για το τελευταίο σκέλος της διαδρομής. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, τα αυτοκίνητα θα κινηθούν από το Πόρτο Χέλι προς την Αθήνα, με τελικό σημείο την Astir Marina.

Ένα σκηνικό όπου η κληρονομιά συναντά τη σύγχρονη Αθήνα

Η άφιξη στην Astir Marina σηματοδοτεί το τέλος της διαδρομής του 1000 Miglia Experience Greece 2026, σε ένα σκηνικό όπου τα ιστορικά αυτοκίνητα συναντούν τη θάλασσα και το τοπίο της Αθηναϊκής Ακτής.

Ως Host / Finish Line Venue, η Astir Marina υποδέχεται τα αυτοκίνητα στην ολοκλήρωση της διαδρομής, με τα yachts, τη θάλασσα και το φυσικό περιβάλλον να γίνονται μέρος της εικόνας. Ορισμένα από τα συμμετέχοντα αυτοκίνητα θα παραμείνουν στη Marina έως και την επόμενη ημέρα, δίνοντας στη διοργάνωση μια επιπλέον ημέρα δίπλα στη θάλασσα.

56 αυτοκίνητα – μια κινούμενη συλλογή αυτοκινητιστικής ιστορίας & design

Τα 56 αυτοκίνητα εκπροσωπούν διαφορετικές εποχές και εκφράσεις της παγκόσμιας αυτοκινητιστικής ιστορίας, από ιστορικά μοντέλα των δεκαετιών του 1920 και του 1930 έως εμβληματικά classics και σύγχρονα GT & supercars.

Στην κατηγορία 1000 Miglia Eligible & Historic ξεχωρίζουν τα Alfa Romeo 6C 1750 (1927), Delahaye Type 138/135 Le Mans (1928), Bugatti T35 (1928), Mercedes 300 SL Gullwing (1955), Porsche 356 Carrera (1955), Porsche 550 Spider (1955), Lancia Aurelia B20 (1955) και Aston Martin DB2 (1957). Στα Classic Icons περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, Jaguar E-Type, Porsche 911, Lancia Fulvia Monte Carlo, Ford Mustang, Mercedes Pagoda και Renault 5 Turbo, ενώ την κατηγορία GT & Supercars εκπροσωπούν μοντέλα όπως Ferrari 488 Pista, Ferrari 812 GTS, Ferrari GTC4Lusso, Maserati MC12, Lamborghini Gallardo, Lamborghini Murciélago, Porsche GT3 Touring και Lexus GT.

Από τα ιστορικά αυτοκίνητα που διαμόρφωσαν την εξέλιξη του σχεδιασμού έως τα σύγχρονα πρότυπα υψηλών επιδόσεων, η σύνθεση των συμμετοχών αποτυπώνει σχεδόν έναν αιώνα ιστορίας της αυτοκίνησης και ολοκληρώνει ένα ταξίδι όπου η αυτοκίνηση, το ελληνικό τοπίο και ο προορισμός συναντώνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό.1000 Miglia Experience Greece 2026

29 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου 2026

Final Arrival: Astir Marina Vouliagmeni

Σάββατο 3 Οκτωβρίου | 15:30–16:00 (Ορισμένα από τα συμμετέχοντα αυτοκίνητα θα παραμείνουν στη Marina έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου).

Για περισσότερες πληροφορίες:

Χάρης Ντάβλας, Davlas PR

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 7224824, 6947249199