Tίποτα δεν σταματά την KAYAK: 20 Great Taste Awards και συνεχίζει να ξεχωρίζει

Η KAYAK γιορτάζει ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία της, φτάνοντας τα 20 Great Taste Awards, με τη νέα διάκριση του παγωτού Lotus Biscoff στον διεθνή γαστρονομικό διαγωνισμό Great Taste Awards.

Η νέα βράβευση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά σημαντικών διακρίσεων για την KAYAK, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προσήλωσή της στην ποιότητα, την επιλογή εκλεκτών πρώτων υλών και τη δημιουργία γεύσεων με ξεχωριστή ταυτότητα.

Το Lotus Biscoff συνδυάζει την πλούσια και βελούδινη υφή του παγωτού KAYAK με τη χαρακτηριστική καραμελωμένη γεύση του αγαπημένου μπισκότου, δημιουργώντας έναν απολαυστικό συνδυασμό που ξεχώρισε στα φετινά Great Taste Awards.

Με τη συμπλήρωση 20 Great Taste Awards, η KAYAK συνεχίζει μια σταθερή πορεία διεθνών διακρίσεων, εξελίσσοντας διαρκώς τις γεύσεις της και συνδυάζοντας την τεχνογνωσία περισσότερων από τριών δεκαετιών με τις σύγχρονες γαστρονομικές τάσεις.

Επισκεφθείτε μία KAYAK Boutique και ανακαλύψτε το βραβευμένο Lotus Biscoff, μαζί με τις υπόλοιπες ξεχωριστές γεύσεις KAYAK.

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