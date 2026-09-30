Tίποτα δεν σταματά την KAYAK: 20 Great Taste Awards και συνεχίζει να ξεχωρίζει

Η KAYAK γιορτάζει ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία της, φτάνοντας τα 20 Great Taste Awards, με τη νέα διάκριση του παγωτού Lotus Biscoff στον διεθνή γαστρονομικό διαγωνισμό Great Taste Awards.
Η νέα βράβευση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά σημαντικών διακρίσεων για την KAYAK, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προσήλωσή της στην ποιότητα, την επιλογή εκλεκτών πρώτων υλών και τη δημιουργία γεύσεων με ξεχωριστή ταυτότητα.
Το Lotus Biscoff συνδυάζει την πλούσια και βελούδινη υφή του παγωτού KAYAK με τη χαρακτηριστική καραμελωμένη γεύση του αγαπημένου μπισκότου, δημιουργώντας έναν απολαυστικό συνδυασμό που ξεχώρισε στα φετινά Great Taste Awards.
Με τη συμπλήρωση 20 Great Taste Awards, η KAYAK συνεχίζει μια σταθερή πορεία διεθνών διακρίσεων, εξελίσσοντας διαρκώς τις γεύσεις της και συνδυάζοντας την τεχνογνωσία περισσότερων από τριών δεκαετιών με τις σύγχρονες γαστρονομικές τάσεις.
Επισκεφθείτε μία KAYAK Boutique και ανακαλύψτε το βραβευμένο Lotus Biscoff, μαζί με τις υπόλοιπες ξεχωριστές γεύσεις KAYAK.
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Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα και αγαπώ καθετί καινούργιο! Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης (ζυγός που θέλει αρμονία), και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σου. Είσαι έτοιμη για αυτό το ταξίδι;