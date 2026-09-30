Ρομπότ καθαρίζει σπίτια στο Σαν Φρανσίσκο με 30 δολάρια την ώρα

Θα άφηνες ένα ρομπότ να αναλάβει το σκούπισμα, το σφουγγάρισμα και το καθάρισμα του μπάνιου σου; Στο Σαν Φρανσίσκο, η Tau Robotics προσφέρει ήδη αυτή την υπηρεσία, με χρέωση 30 δολάρια την ώρα. Προς το παρόν, όμως, το ανθρωποειδές ρομπότ δεν λειτουργεί αυτόνομα. Ένας άνθρωπος το χειρίζεται από απόσταση με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.

Από το σκούπισμα μέχρι την καθαριότητα του μπάνιου

Η εταιρεία ξεκίνησε να δέχεται κρατήσεις τον Αύγουστο, αρχικά για επιλεγμένα νοικοκυριά. Το ρομπότ μπορεί να σκουπίζει με ηλεκτρική σκούπα, να καθαρίζει επιφάνειες και να μαζεύει αντικείμενα ή σκουπίδια από το πάτωμα. Ανάλογα με την εργασία, ο χειριστής του μπορεί επίσης να το καθοδηγήσει ώστε να στρώσει κρεβάτια, να αλλάξει σεντόνια, να γεμίσει ή να αδειάσει το πλυντήριο πιάτων και να καθαρίσει την τουαλέτα ή την μπανιέρα.

«Σκεφτήκαμε ποια είναι η δουλειά που κανείς δεν θέλει να κάνει. Και αυτή είναι, για παράδειγμα, να καθαρίζει την τουαλέτα ή να στρώνει το κρεβάτι», δήλωσε η συνιδρύτρια της Tau Robotics, Κορνέλια Βάιντσιερλ.

Το ρομπότ έχει ύψος περίπου 1,32 μέτρα και ζυγίζει γύρω στα 35 κιλά. Χρησιμοποιεί τα χέρια του για να πιάνει αντικείμενα και εργαλεία καθαρισμού, όπως μπουκάλια με σπρέι και ηλεκτρική σκούπα. Μπορεί, επίσης, να κινηθεί σε διαφορετικές επιφάνειες, όπως χαλιά, πλακάκια και ξύλινα δάπεδα.

Πώς συγκρίνεται η τιμή με τον ανθρώπινο καθαρισμό

Σύμφωνα με την Angi, μια υπηρεσία καθαρισμού στο Σαν Φρανσίσκο κοστίζει κατά μέσο όρο περίπου 150 δολάρια για έναν τυπικό καθαρισμό, ενώ η μέση ωριαία χρέωση φτάνει τα 85 δολάρια. Η τελική τιμή εξαρτάται από το μέγεθος του σπιτιού, τα υπνοδωμάτια και τα μπάνια, τη συχνότητα της επίσκεψης και τις πρόσθετες εργασίες.

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Η σύγκριση, πάντως, δεν αφορά ακριβώς την ίδια υπηρεσία. Το ρομπότ κινείται πιο αργά από έναν άνθρωπο και χρειάζεται τηλεχειριστή, ενώ η εταιρεία βρίσκεται ακόμη σε φάση δοκιμών. Η Tau Robotics δηλώνει ότι θέλει να αυξήσει σταδιακά την αυτονομία του, καθώς συγκεντρώνει περισσότερα δεδομένα από τις δουλειές που εκτελεί.

Μαθαίνει παρατηρώντας τις κινήσεις των ανθρώπων

Η εταιρεία εκπαιδεύει το ρομπότ και με τη μέθοδο της μίμησης. Ένας άνθρωπος εκτελεί μια εργασία και το ρομπότ παρατηρεί τις κινήσεις, ώστε να μάθει πώς να την επαναλάβει. Στην αρχή, για παράδειγμα, δεν σκούπιζε πάντα με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο και μπορούσε να αφήσει σημεία πίσω ή κάτω από έπιπλα.

Ο Γκάρβιτ Γκούπτα, κάτοικος της περιοχής που δοκίμασε την υπηρεσία από περιέργεια, είπε ότι το ρομπότ τα πήγε αρκετά καλά στον ψεκασμό και στο καθάρισμα μιας επιφάνειας, αλλά δεν ήταν τόσο αποτελεσματικό στην μπανιέρα. Η εμπειρία του, όπως σημείωσε, δείχνει ότι η τεχνολογία έχει ακόμη δρόμο μπροστά της.

Η θέση των επαγγελματιών καθαρισμού

Η είσοδος των ρομπότ στα σπίτια προκαλεί εύλογα ερωτήματα για το μέλλον του επαγγελματικού καθαρισμού. Η Βάιολετ Οστούτι, ιδρύτρια της Clean Cozy Home and Spaces, εκτιμά ότι οι δύο υπηρεσίες μπορούν να συνυπάρξουν. Βλέπει, μάλιστα, πιθανή χρήση των ρομπότ σε μεγάλους και ανοιχτούς χώρους, όπου οι απαιτήσεις για λεπτομερή καθαρισμό είναι μικρότερες.

Η ίδια η Βάιντσιερλ παραδέχεται ότι σήμερα οι άνθρωποι καθαριστές δουλεύουν γρηγορότερα και πιο αποτελεσματικά. Η Tau Robotics υποστηρίζει, ωστόσο, ότι δεν επιδιώκει να αντικαταστήσει τους εργαζόμενους, αλλά να καλύψει ανάγκες που μένουν ακάλυπτες. Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, οι άνθρωποι που εργάζονται στον καθαρισμό θα μπορούσαν, σύμφωνα με την εταιρεία, να αναλάβουν και νέους ρόλους, όπως τον απομακρυσμένο χειρισμό των ρομπότ.

«Η καθαριότητα του σπιτιού γενικά δεν είναι κάτι που απολαμβάνουν πολλοί άνθρωποι. Δεν πρόκειται λοιπόν τόσο για την αφαίρεση θέσεων εργασίας, όσο για την κάλυψη κενών που ήδη υπάρχουν», δήλωσε η συνιδρύτρια της εταιρείας.