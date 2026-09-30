Ηλίας Βρεττός: Μπαμπάς για πρώτη φορά! Το τρυφερό βίντεο με τη σύζυγό του

Μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής τους διανύουν ο Ηλίας Βρεττός και η σύζυγός του, Αναστασία Δεληγιάννη, καθώς ετοιμάζονται να γίνουν γονείς για πρώτη φορά!

Ο γνωστός τραγουδιστής μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα τρυφερό βίντεο, στο οποίο ποζάρει δίπλα στη σύζυγό του, χαϊδεύοντας τη φουσκωμένη κοιλίτσα της, με φόντο ένα ειδυλλιακό καλοκαιρινό τοπίο.

«ΗΒ στο τετράγωνο!!!», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του, αποκαλύπτοντας με τον δικό του τρόπο τη χαρμόσυνη είδηση.

«Το πιο γλυκό “Πρόστιμο” της ζωής μας είναι καθοδόν και θα είμαστε ευλογημένοι να πάνε όλα καλά και να το “πληρώνουμε” για πάντα», συμπλήρωσε ο τραγουδιστής, εκφράζοντας τη χαρά και τη συγκίνησή του για το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στη ζωή τους.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι διαδικτυακοί τους φίλοι έσπευσαν να στείλουν τις ευχές τους στο ζευγάρι για τον ερχομό του μωρού.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ilias Vrettos (@vrettos_ilias)