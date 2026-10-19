Κάιλι Τζένερ: Έλαμψε στο σόου της Victoria’s Secret με τον Τιμοτέ Σαλαμέ να την αποθεώνει από την πρώτη σειρά

Μια ιδιαίτερη στιγμή στην καριέρα της έζησε η Κάιλι Τζένερ, η οποία έκανε την πρώτη της εμφάνιση στην πασαρέλα της Victoria’s Secret, έχοντας στο πλευρό της δύο από τα πιο αγαπημένα της πρόσωπα. Ο σύντροφός της, Τιμοτέ Σαλαμέ, και η μητέρα της, Κρις Τζένερ, βρέθηκαν στην πρώτη σειρά του εντυπωσιακού σόου, χωρίς να κρύβουν τον ενθουσιασμό τους.

Η 29χρονη επιχειρηματίας και influencer περπάτησε στην πασαρέλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, φορώντας μια από τις πιο πολυτελείς δημιουργίες που έχουν συνδεθεί με την ιστορία του διάσημου brand.

Το εντυπωσιακό Fantasy Bra των 50 εκατομμυρίων δολαρίων

Για την πρώτη της εμφάνιση, η Κάιλι Τζένερ επέλεξε το περίφημο Fantasy Bra, το οποίο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, κοστίζει 50 εκατομμύρια δολάρια και ζυγίζει περίπου τέσσερα κιλά.

Το πολύτιμο εσώρουχο φέρεται να διαθέτει 4.410 φυσικά διαμάντια, ενώ ξεχωρίζει ένα εντυπωσιακό κίτρινο διαμάντι 75,54 καρατίων. Όπως αναφέρει το People, για την κατασκευή του χρειάστηκαν περίπου 1.000 ώρες εργασίας και η συμβολή 15 εξειδικευμένων τεχνιτών.

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Ο Τιμοτέ Σαλαμέ δεν σταμάτησε να τη χειροκροτεί

Πέρα από την εμφάνιση της Κάιλι, ιδιαίτερη προσοχή συγκέντρωσε και η αντίδραση του Τιμοτέ Σαλαμέ. Ο γνωστός ηθοποιός παρακολουθούσε το σόου από την πρώτη σειρά και, μόλις είδε τη σύντροφό του στην πασαρέλα, άρχισε να τη χειροκροτεί και να φωνάζει ενθουσιασμένος.

Στο πλευρό του βρισκόταν η Κρις Τζένερ, η οποία επίσης έδειχνε ιδιαίτερα χαρούμενη για την κόρη της. Η Κάιλι, από την πλευρά της, ανταπέδωσε την αγάπη τους στέλνοντας φιλιά, σε μια στιγμή που δεν άργησε να κάνει τον γύρο των social media.

Τα σχετικά βίντεο έγιναν viral, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν την υποστήριξη του ηθοποιού προς τη σύντροφό του.

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Η ιστορία πίσω από το θρυλικό Fantasy Bra

Το Fantasy Bra αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της Victoria’s Secret, με την ιστορία του να ξεκινά το 1996. Τότε, η Κλόντια Σίφερ παρουσίασε το πρώτο σχέδιο, γνωστό ως «Million-Dollar Miracle Bra», αξίας ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Ωστόσο, η συγκεκριμένη δημιουργία δεν εμφανίστηκε στην πασαρέλα, αλλά μόνο στον κατάλογο και στις διαφημιστικές καμπάνιες της εταιρείας.

Τα επόμενα χρόνια, το πολυτελές εσώρουχο απέκτησε διαφορετικές εκδοχές, με μερικά από τα διασημότερα μοντέλα του κόσμου να αναλαμβάνουν την παρουσίασή του.

Η Τάιρα Μπανκς φόρεσε το «Diamond Dream Bra», μια δημιουργία του οίκου Harry Winston, ενώ η Ντανιέλα Πεστόβα παρουσίασε το «Dream Angel» Fantasy Bra, αξίας πέντε εκατομμυρίων δολαρίων.

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Στη λίστα των μοντέλων που έχουν φορέσει το εμβληματικό εσώρουχο περιλαμβάνονται επίσης η Χάιντι Κλουμ, η Αντριάνα Λίμα, η Αλεσάντρα Αμπρόσιο, η Τζάσμιν Τουκς και η Κάντις Σουάνπολ.

Η φετινή εμφάνιση της Κάιλι Τζένερ, πάντως, συγκέντρωσε το ενδιαφέρον όχι μόνο για την πολυτέλεια της δημιουργίας που φόρεσε, αλλά και για την τρυφερή αντίδραση του Τιμοτέ Σαλαμέ, ο οποίος φρόντισε να της δείξει δημόσια πόσο περήφανος ήταν για εκείνη.