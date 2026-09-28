Μια από τις χαρακτηριστικές παρουσίες της χρυσής εποχής του ελληνικού σινεμά έφυγε από τη ζωή. Η Ελένη Προκοπίου πέθανε σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας πίσω της μια κινηματογραφική διαδρομή που μπορεί να μην κράτησε πολλές δεκαετίες, κατάφερε όμως να μείνει στη μνήμη του κοινού.

Η ηθοποιός και χορεύτρια εμφανίστηκε για πρώτη φορά στον κινηματογράφο το 1960 και μέχρι το 1972 συμμετείχε σε συνολικά 23 ταινίες, αναλαμβάνοντας σε αρκετές από αυτές πρωταγωνιστικούς ρόλους. Το χορευτικό της ταλέντο αποτέλεσε ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της παρουσίας της στη μεγάλη οθόνη, ιδιαίτερα σε μια εποχή κατά την οποία τα ελληνικά μιούζικαλ γνώριζαν μεγάλη άνθηση.

Η είδηση του θανάτου της



Τον θάνατό της γνωστοποίησε το βράδυ της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου η ηθοποιός Μέλπω Κωστή, μέσα από ανάρτησή της στο Facebook. Δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της Ελένης Προκοπίου, έγραψε λιτά: «RIP Ελένη Προκοπίου».

Η Finos Film την αποχαιρέτησε θυμίζοντας τη λάμψη που είχε μπροστά στον κινηματογραφικό φακό, αλλά και την απόφασή της να εγκαταλείψει σχετικά νωρίς την καλλιτεχνική ζωή. Το ταλέντο της στον χορό, η υποκριτική της παρουσία και η εντυπωσιακή εμφάνισή της την έκαναν να ξεχωρίσει ανάμεσα στις γυναικείες παρουσίες του ελληνικού κινηματογράφου της δεκαετίας του ’60.

Η ζωή μακριά από τα φώτα



Παρά την επιτυχία που είχε γνωρίσει, η Ελένη Προκοπίου επέλεξε έναν διαφορετικό δρόμο. Στις αρχές της δεκαετίας του ’70 παντρεύτηκε τον επιχειρηματία Αντώνη Συρίγο και αποχώρησε από τα καλλιτεχνικά δρώμενα για να αφοσιωθεί στην οικογένειά της. Μαζί απέκτησαν μία κόρη, την Ειρήνη.

Πολλά χρόνια αργότερα, τον Μάρτιο του 2024, το όνομά της συνδέθηκε ξανά με το θέατρο. Έπειτα από 52 χρόνια απουσίας, συμμετείχε μέσω ηχογραφημένης φωνής στον μονόλογο «Το κορίτσι μου» στο Θέατρο Αμαλία της Θεσσαλονίκης, έπειτα από παρότρυνση της εγγονής της, η οποία συμμετείχε στην παράσταση.

Η Ελένη Προκοπίου μπορεί να επέλεξε να ζήσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της μακριά από τη δημοσιότητα, όμως οι εικόνες της από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο έμειναν. Μια γυναίκα που μπορούσε να συνδυάζει τον χορό με την υποκριτική και να γεμίζει το πλάνο με την παρουσία της, χωρίς να χρειάζεται να παραμείνει για πάντα κάτω από τα φώτα για να τη θυμούνται.