Μια βόλτα στο βουνό, λίγος χορός και ένα τραπέζι με τοπικές γεύσεις μπορούν να μας φέρουν πιο κοντά σε μια καθημερινότητα με περισσότερη κίνηση και χαρά. Αυτή τη φιλοσοφία μοιράζεται μαζί μας ο ηθοποιός Ανδρέας Φυλακτού, πρέσβης των Mountain Games Cyprus 2026, που θα πραγματοποιηθούν στο Τρόοδος από τις 23 έως τις 26 Σεπτεμβρίου. Στη συνέντευξή του μας μιλάει για τη σύνδεση της άθλησης με τον πολιτισμό, τη θέση της κυπριακής παράδοσης στη διοργάνωση και τους μικρούς, προσιτούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε όλοι να βάλουμε την ευεξία στη ζωή μας.

T.L.: Πώς ξεκίνησε η δική σας συμμετοχή στα Mountain Games Cyprus 2026 ως Πρέσβης της διοργάνωσης;

Α.Φ.: Όταν με προσέγγισαν οι διοργανωτές, η απάντηση ήταν αμέσως θετική. Ως ένας άνθρωπος που αγαπά την Κύπρο και τον πολιτισμό της, είδα σε αυτή τη διοργάνωση κάτι πολύ πιο ουσιαστικό από ένα απλό αθλητικό event. Είναι μια ολιστική προσέγγιση της ζωής. Ήταν μια σπουδαία ευκαιρία να στηρίξω μια πρωτοβουλία που προβάλλει τις ομορφιές του τόπου μας, ενώ ταυτόχρονα εμπνέει τον κόσμο να βγει έξω, να κινηθεί και να επανασυνδεθεί με τη φύση και τον εαυτό του.

T.L.: Τι σημαίνει για εσάς προσωπικά η φράση «Healthy Lifestyles for All», το κεντρικό μήνυμα της διοργάνωσης;

Α.Φ.: Για εμένα, η λέξη “κλειδί” σε αυτή τη φράση είναι το “for All”, “για Όλους”. Σημαίνει συμπερίληψη. Συχνά έχουμε στο μυαλό μας ότι ο υγιεινός τρόπος ζωής αφορά μόνο πρωταθλητές, ανθρώπους που περνούν ατέλειωτες ώρες στα γυμναστήρια, ή όσους κάνουν ακρότητες. Η σωματική και ψυχική υγεία είναι δικαίωμα όλων μας. Το “Healthy Lifestyles for All” είναι μια υπενθύμιση ότι η ευεξία κρύβεται στην καθημερινότητά μας, σε μικρές, προσιτές επιλογές που κάνουμε για να νιώθουμε καλύτερα, ανεξάρτητα από την ηλικία ή τη φυσική μας κατάσταση.

T.L.: Τα Mountain Games συνδυάζουν άθληση, πολιτισμό και ευεξία μέσα σε τέσσερις ημέρες. Ποιο κομμάτι του προγράμματος πιστεύετε ότι εκφράζει καλύτερα αυτή τη φιλοσοφία;

Α.Φ.: Νομίζω πως η αρμονική συνύπαρξη όλων αυτών φαίνεται έντονα στις βιωματικές δραστηριότητες που συνδέουν άμεσα τον άνθρωπο με την παράδοση και τον τόπο. Το γεγονός ότι μπορείς το πρωί να κάνεις πεζοπορία στα μονοπάτια του Τροόδους, αναπνέοντας καθαρό αέρα, και το απόγευμα να γίνεσαι μέρος μιας πολιτιστικής γιορτής με τοπικές γεύσεις και μουσική, είναι αυτό ακριβώς που κάνει τα Mountain Games μοναδικά. Είναι η ένωση σώματος και πνεύματος.

T.L.: Πέρα από τον παραδοσιακό αθλητισμό, τα Mountain Games προτείνουν πολλούς διαφορετικούς τρόπους κίνησης, από πεζοπορίες και ποδηλασία μέχρι χορό. Πώς θα περιγράφατε αυτή την πιο ανοιχτή αντίληψη της «κίνησης» στο κοινό του Thatslife.gr;

Α.Φ.: Ως ηθοποιός, η κίνηση ήταν πάντα για εμένα ένα βασικό μέσο έκφρασης, όχι απλώς ένας τρόπος εκγύμνασης. Αυτή την προσέγγιση έχουν και τα Mountain Games. Η κίνηση είναι ζωή. Είναι ο χορός, είναι μια βόλτα στο δάσος, είναι το παιχνίδι. Δεν χρειάζεται να είναι καταναγκαστικό έργο ούτε να αφορά αποκλειστικά τις επιδόσεις και τα ρεκόρ. Είναι η χαρά του να νιώθεις το σώμα σου ζωντανό και ελεύθερο.

T.L.: Στη διοργάνωση συμμετέχουν αποστολές από περισσότερες από 10 ευρωπαϊκές χώρες. Πώς νιώθετε εκπροσωπώντας ένα ευρωπαϊκό εγχείρημα με τέτοια διάσταση;

Α.Φ.: Είναι μεγάλη τιμή και φυσικά ευθύνη. Νιώθω περήφανος που η Κύπρος φιλοξενεί μια τέτοια ευρωπαϊκή γιορτή το 2026. Η παρουσία αποστολών από τόσες διαφορετικές χώρες επιβεβαιώνει ότι η ανάγκη για ευεξία και σύνδεση με τη φύση είναι μια κοινή, πανανθρώπινη γλώσσα. Ταυτόχρονα, είναι μια σπουδαία πλατφόρμα για να δείξουμε στην Ευρώπη το “άλλο πρόσωπο” της Κύπρου, τον ορεινό μας όγκο, πέρα από τον ήλιο και τη θάλασσα που ήδη γνωρίζουν.

T.L.: Πόσο σημαντικό είναι το γεγονός πως για τις τέσσερις μέρες της διοργάνωσης, η καρδιά του Ευρωπαϊκού κινήματος #BeActive θα χτυπάει στην Κύπρο;

Α.Φ.: Είναι κομβικής σημασίας. Το ότι η καρδιά του #BeActive χτυπά εδώ μας δίνει μια τεράστια δυναμική. Δεν είναι απλώς τέσσερις μέρες δράσης, αλλά ένας καταλύτης για να αλλάξουμε νοοτροπία ως κοινωνία. Ο στόχος δεν είναι απλά να κινηθούμε για ένα τετραήμερο, αλλά να αφήσει αυτή η διοργάνωση μια παρακαταθήκη. Θέλουμε αυτός ο παλμός του #BeActive να παραμείνει και να γίνει τρόπος ζωής για τους Κύπριους πολίτες.

T.L.: Το Taste, Move & Thrive στο Όμοδος συνδυάζει γαστρονομία, παράδοση και ευεξία. Πόσο σημαντικός είναι ο πολιτιστικός και γαστρονομικός άξονας για τα Mountain Games;

Α.Φ.: Ο πολιτισμός και η γαστρονομία είναι η ψυχή του λαού μας. Στο «Taste, Move & Thrive» στο Όμοδος, βλέπουμε την ευεξία στην ολότητά της. Δεν μπορείς να μιλάς για “ευ ζην” χωρίς να συμπεριλάβεις την ποιοτική, τοπική τροφή, την παράδοση, και το μοίρασμα γύρω από ένα τραπέζι. Η μεσογειακή διατροφή, τα κυπριακά προϊόντα και η φιλοξενία μας δένουν απόλυτα με τη φιλοσοφία μιας υγιούς και ισορροπημένης ζωής.

T.L.: Πώς θα περιγράφατε τη σχέση των Mountain Games με το όρος Τροόδους, όχι απλώς ως τοποθεσία διεξαγωγής αλλά ως πηγή έμπνευσης για ολόκληρη τη διοργάνωση;

Α.Φ.: Το Τρόοδος είναι ο “πνεύμονας” της Κύπρου. Δεν αποτελεί απλώς ένα φυσικό «σκηνικό» για τους αγώνες. Η ενέργεια του βουνού, τα πεύκα, οι μυρωδιές, η γεωμορφολογία του, όλα αυτά λειτουργούν θεραπευτικά. Το Τρόοδος εμπνέει σεβασμό, σε αποφορτίζει από την πίεση της πόλης και σε καλεί να έρθεις σε επαφή με τον εσώτερο εαυτό σου. Τα Mountain Games πηγάζουν από αυτήν ακριβώς την ενέργεια του βουνού.

T.L.: Τι θα λέγατε σε κάποιον που διστάζει να συμμετέχει επειδή δεν θεωρεί τον εαυτό του «αθλητικό τύπο»;

Α.Φ.: Θα του έλεγα πολύ απλά: “Έλα, και δεν χρειάζεται να διαγωνιστείς σε τίποτα!”. Υπάρχει ο μύθος ότι για να βρεθείς σε μια τέτοια διοργάνωση πρέπει να τρέχεις μαραθώνιο. Τα Mountain Games είναι για όλους, χωρίς αποκλεισμούς. Μπορείς απλώς να περπατήσεις στο δάσος, να χορέψεις, να δοκιμάσεις παραδοσιακές γεύσεις στο Όμοδος ή να παρακολουθήσεις τα δρώμενα. Είναι μια γιορτή ζωής, όχι εξετάσεις φυσικής κατάστασης.

T.L.: Ποιο μήνυμα θα θέλατε να στείλετε στους αναγνώστες του Thatslife.gr για το πώς μπορούν να εντάξουν στοιχεία των Mountain Games, όπως η κίνηση, η ευεξία και ο πολιτισμός, στην καθημερινότητά τους;

Α.Φ.: Το μήνυμά μου είναι να αρχίσουν να ακούνε περισσότερο το σώμα και την ψυχή τους και να βρίσκουν καθημερινές αφορμές που τους δίνουν χαρά. Δεν χρειάζονται ακρότητες. Ένας περίπατος στη φύση το Σαββατοκύριακο, λίγος χορός στο σπίτι με το αγαπημένο τους τραγούδι, η στήριξη τοπικών προϊόντων και παραγωγών. Η ευεξία δεν είναι ένας αυστηρός, κουραστικός κανόνας, είναι μια καθημερινή, όμορφη συνήθεια.