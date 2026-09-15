Μπορεί η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης να μας βάζει ήδη σε διάθεση Άνοιξης και Καλοκαιριού 2027, όμως χθες το βράδυ η τηλεόραση είχε τη δική της γιορτή. Στο Peacock Theater του Λος Άντζελες, τα Emmy Awards 2026 έφεραν μαζί αγαπημένους πρωταγωνιστές και εμφανίσεις που έδωσαν αρκετές αφορμές για συζήτηση. Γιατί, πέρα από τα βραβεία, υπάρχει πάντα και εκείνη η πρώτη στιγμή μπροστά στους φωτογράφους, όταν το ρούχο, τα μαλλιά και το styling συνθέτουν την εικόνα της βραδιάς.

Φέτος, το “blue” carpet χωρούσε πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις στο επίσημο ντύσιμο. Μεταλλικές λάμψεις, απαλά παστέλ, έντονο μπλε και κοστούμια συνυπήρχαν χωρίς να κυριαρχεί μία μόνο αισθητική. Το ενδιαφέρον βρισκόταν στην προσωπικότητα κάθε εμφάνισης, είτε αυτή στηριζόταν σε μια εντυπωσιακή σιλουέτα είτε σε μια πιο λιτή επιλογή.

Zendaya και Selena Gomez έδωσαν τη δική τους εκδοχή στη λάμψη

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Η Zendaya, που δικαιολογεί συχνά τον χαρακτηρισμό «βασίλισσα» του red carpet, επέλεξε δημιουργία Prada και συνδύασε το φόρεμά της με το νέο της pixie cut. Το κοντό κούρεμα έπαιξε ουσιαστικό ρόλο στο αποτέλεσμα, δίνοντας στην εμφάνισή της μια αναφορά στην αίγλη του παλιού Χόλιγουντ.

Η Selena Gomez κινήθηκε προς τη χρυσή λάμψη με ένα στράπλες μεταλλικό φόρεμα Louis Vuitton. Η ίσια γραμμή του ακολουθούσε το σώμα και άφηνε το ύφασμα να τραβήξει την προσοχή. Ήταν μια επιλογή με ξεκάθαρη λογική, αφού το χρυσό από μόνο του έδινε όλη την ένταση που χρειαζόταν το σύνολο.

Το χρώμα έκανε τη διαφορά

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Από τις εμφανίσεις που έδωσαν ζωντάνια στη βραδιά, εκείνη της Carey Mulligan με The Row ξεχώρισε για το φωτεινό royal blue και τις διακοσμητικές λεπτομέρειες του φορέματος. Η συγκεκριμένη απόχρωση είχε παρουσία και χαρακτήρα, χωρίς να χρειάζεται να στηριχθεί αποκλειστικά στη λάμψη.

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Στην πιο απαλή πλευρά της παλέτας, η Sarah Pidgeon επέλεξε ένα λιλά slip dress Chanel, συνδυάζοντας τον αισθησιασμό της γραμμής του με τη διακριτικότητα του χρώματος. Η Elle Fanning, πάλι, φόρεσε μια δημιουργία Ralph Lauren σε πράσινο της μέντας. Το φόρεμά της έδειξε πόσο όμορφα μπορεί να βρει «χώρο» σε μια επίσημη εμφάνιση μια απόχρωση που συνδέουμε περισσότερο με την ανοιξιάτικη γκαρνταρόμπα.

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Η Ayo Edebiri με Chanel έδωσε περισσότερο χώρο στον χρωματικό πειραματισμό. Ο συνδυασμός royal blue και κοραλλί κόκκινου, μαζί με την ιδιαίτερη σιλουέτα, έκανε το ντύσιμό της μία από τις πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις της βραδιάς. Είχε τόλμη, αλλά και συνοχή, δύο στοιχεία που δεν συναντιούνται πάντα στις πιο φιλόδοξες εμφανίσεις ενός χαλιού.

Η γοητεία του λευκού και του κοστουμιού

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Μέσα σε τόσο χρώμα, οι πιο κλασικές επιλογές κράτησαν τη θέση τους. Η Nicole Kidman επέλεξε λευκό Chanel, δίνοντας έμφαση στη διαχρονική κομψότητα. Η εμφάνισή της πρόσφερε μια πιο ήσυχη στιγμή ανάμεσα στις έντονες αποχρώσεις και τις μεταλλικές υφές.



Η Louisa Jacobson προτίμησε ένα κοστούμι Tom Ford και έφερε στο χαλί τη δυναμική του προσεγμένου tailoring, με μια αισθησιακή διάθεση. Η Grace Gummer, από την άλλη, επέλεξε Dior και μια αέρινη σιλουέτα που πρόσθεσε ελαφρότητα στην επισημότητα της περίστασης.

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Στις παρουσίες της βραδιάς συναντήσαμε επίσης τη Julia Garner με Loewe, την Dakota Fanning με Carolina Herrera και τον Colman Domingo με Valentino. Διαφορετικοί οίκοι και διαφορετικές επιλογές συμπλήρωσαν μια εικόνα με ποικιλία, αφήνοντας χώρο τόσο στην κλασική επισημότητα όσο και στην προσωπική έκφραση. Και αυτό ήταν τελικά το πιο ωραίο στοιχείο των φετινών εμφανίσεων: δεν ακολουθούσαν όλες την ίδια συνταγή για να τραβήξουν το βλέμμα.

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