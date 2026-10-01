Ημέρα καφέ: Από τον καρπό στο φλιτζάνι!

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καφέ, αξίζει να θυμηθούμε πως το ρόφημα που παραγγέλνουμε καθημερινά ξεκινά από έναν μικρό καρπό. Οι καρποί του καφεόδεντρου, που συχνά αποκαλούνται «κεράσια του καφέ», περνούν από αρκετά στάδια μέχρι να φτάσουν στο φλιτζάνι μας. Η συγκομιδή, η επεξεργασία, η ξήρανση και το καβούρδισμα επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα.

Από τη συγκομιδή στην επεξεργασία

Μέσα σε κάθε ώριμο καρπό βρίσκονται συνήθως δύο σπόροι, οι γνωστοί κόκκοι καφέ. Μετά τη συγκομιδή, οι παραγωγοί απομακρύνουν το εξωτερικό περίβλημα και προετοιμάζουν τους κόκκους για ξήρανση. Υπάρχουν δύο βασικές μέθοδοι. Στην ξηρή μέθοδο, οι ολόκληροι καρποί απλώνονται για να στεγνώσουν και στη συνέχεια αφαιρούν τα αποξηραμένα περιβλήματά τους. Στην υγρή μέθοδο, οι παραγωγοί αφαιρούν πρώτα τη σάρκα του καρπού και έπειτα στεγνώνουν τους κόκκους.

Η επιλογή της μεθόδου έχει σημασία, καθώς κάθε βήμα μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα και τη γεύση. Η FAO επισημαίνει ότι οι καρποί χρειάζονται έγκαιρη επεξεργασία μετά τη συγκομιδή, ώστε να μη χαλάσουν. Αφού στεγνώσουν, οι κόκκοι καθαρίζονται και ταξινομούνται πριν μεταφερθούν για καβούρδισμα.

Arabica, Robusta και καβούρδισμα

Οι δύο βασικοί τύποι καφέ που κυκλοφορούν διεθνώς είναι η Arabica και η Robusta. Οι ποικιλίες αυτές προέρχονται από διαφορετικά είδη καφεόδεντρου. Ωστόσο, η γεύση που φτάνει τελικά στην κούπα δεν εξαρτάται μόνο από το είδος. Παίζουν ρόλο η περιοχή καλλιέργειας, η συγκομιδή, η επεξεργασία και το καβούρδισμα.

Στο καβούρδισμα, η θερμότητα μεταμορφώνει τους πράσινους κόκκους, αναπτύσσοντας το άρωμα και τη γεύση που αναγνωρίζουμε στον καφέ. Στη συνέχεια, οι επαγγελματίες ή οι εταιρείες αλέθουν τους κόκκους και τους συσκευάζουν, ενώ στο σπίτι ή στο καφέ η άλεση και η παρασκευή ολοκληρώνουν τη διαδρομή τους.

Κάθε φορά, λοιπόν, που πίνουμε καφέ, απολαμβάνουμε το αποτέλεσμα μιας αλυσίδας εργασιών που ξεκινά στο χωράφι και περνά από πολλά χέρια. Η σημερινή ημέρα είναι μια καλή ευκαιρία να δοκιμάσουμε έναν καφέ με διαφορετική προέλευση ή τρόπο παρασκευής και να προσέξουμε λίγο περισσότερο όσα κρύβονται πίσω από την αγαπημένη μας συνήθεια.