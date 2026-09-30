Το Instagram επιτρέπει πλέον να κρύβεις το πρόσωπο του συντρόφου σου: Η νέα τάση του soft launch

Θέλεις να ανεβάσεις μια φωτογραφία με το νέο σου φλερτ, αλλά δεν είσαι ακόμη έτοιμη να αποκαλύψεις την ταυτότητά του; Το Instagram έχει πλέον μια λύση που ταιριάζει απόλυτα στην εποχή του soft launch. Με το νέο AI εφέ «Pixel», μπορείς να δημοσιεύσεις ένα κοινό σας Story, κρύβοντας το πρόσωπό του και αφήνοντας τους followers σου να αναρωτιούνται ποιος βρίσκεται δίπλα σου.

Πώς λειτουργεί το νέο εφέ του Instagram;

Το Pixel χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη της Meta και σου επιτρέπει να καλύψεις επιλεκτικά πρόσωπα ή αντικείμενα μέσα σε μια φωτογραφία. Αρκεί να επιλέξεις το συγκεκριμένο εφέ στα Stories και να δώσεις μια απλή γραπτή εντολή, περιγράφοντας ποιο πρόσωπο θέλεις να κρύψεις. Η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει τα υπόλοιπα, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα με έντονα pixels που δυσκολεύουν την αναγνώριση του προσώπου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη φακτ (@faktcy)

Τι είναι το soft launch και γιατί έχει γίνει τάση;

Το soft launch δεν είναι κάτι καινούργιο στα social media. Πρόκειται για την πρακτική κατά την οποία κάποιος αποκαλύπτει διακριτικά ότι βρίσκεται σε σχέση, χωρίς να παρουσιάζει επίσημα τον σύντροφό του. Μια φωτογραφία με δύο ποτήρια κρασί, δύο χέρια ενωμένα ή ένα πρόσωπο που δεν φαίνεται καθαρά αρκούν για να κινήσουν την περιέργεια.

Το Instagram αξιοποιεί αυτή την τάση, προσφέροντας έναν ακόμη τρόπο να μοιράζεσαι στιγμές από την προσωπική σου ζωή χωρίς να αποκαλύπτεις τα πάντα.

Βέβαια, το νέο εφέ δεν αφορά αποκλειστικά τις ερωτικές σχέσεις. Μπορεί να φανεί χρήσιμο όταν θέλεις να περιορίσεις την αναγνωρισιμότητα κάποιου σε μια φωτογραφία. Ωστόσο, η κάλυψη ενός προσώπου δεν εγγυάται την ανωνυμία του, αφού τα ρούχα, η τοποθεσία και άλλες λεπτομέρειες ενδέχεται να αποκαλύπτουν την ταυτότητά του.

Και κάπως έτσι, το Instagram μάς δίνει έναν ακόμη τρόπο να μοιραζόμαστε την προσωπική μας ζωή, κρατώντας ένα μικρό κομμάτι της μακριά από τα βλέμματα των άλλων. Άλλωστε, δεν χρειάζεται κάθε νέα σχέση να γίνεται αμέσως γνωστή σε όλους.