Διαγωνισμός Pizza Fan: 3 τυχεροί θα κερδίσουν την απόλυτη High Protein τριάδα!

Η ισορροπημένη διατροφή δεν σημαίνει ότι πρέπει να βλέπεις το φαγητό μόνο σαν αριθμούς ή να αφήνεις έξω από το μενού σου τις γεύσεις που αγαπάς. Χωράει και η απόλαυση, ειδικά όταν βρίσκεις επιλογές που ταιριάζουν στον τρόπο ζωής και στη fitness ρουτίνα σου. Με αυτή τη διάθεση, η Pizza Fan παρουσιάζει τη νέα σειρά High Protein και μας δίνει την ευκαιρία να τη δοκιμάσουμε μέσα από έναν λαχταριστό διαγωνισμό.

Περισσότερη πρωτεΐνη, με την απόλαυση στο τραπέζι

Στη νέα σειρά της Pizza Fan πρωταγωνιστεί το cottage cheese, ενώ οι δύο πίτσες συνδυάζουν πρωτεΐνη και αγαπημένα υλικά. Η High Protein Cottage Chicken έρχεται με κοτόπουλο, ενώ η High Protein Cottage Γαλοπούλα-Αυγό συνδυάζει γαλοπούλα και αυγό. Και στις δύο θα βρεις λιωμένο gouda και φρέσκα λαχανικά, για μια γευστική πρόταση που μπορείς να απολαύσεις όταν θέλεις κάτι χορταστικό.

Οι αριθμοί δίνουν στη σειρά τον δικό της χαρακτήρα: κάθε πίτσα περιέχει περισσότερα από 110 γραμμάρια πρωτεΐνης, ενώ δύο κομμάτια προσφέρουν από 37,5 έως 39,5 γραμμάρια. Έτσι, αν ακολουθείς fitness ρουτίνα ή απλώς αναζητάς γεύματα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, έχεις δύο νέες επιλογές να ανακαλύψεις. Και φυσικά, η απόλαυση δεν χρειάζεται να συνοδεύεται από ενοχές. Κάθε γεύμα μπορεί να είναι και μια μικρή στιγμή χαράς μέσα στην ημέρα.

Σαλάτες για μια διαφορετική επιλογή

Η σειρά περιλαμβάνει και δύο σαλάτες, για τις μέρες που θέλεις κάτι δροσερό. Η High Protein Cottage Pasta Salad συνδυάζει cottage cheese και ζυμαρικά, ενώ η High Protein Cottage Tropical Salad προσθέτει μια τροπική νότα στο μενού. Μπορείς να διαλέξεις ό,τι θέλεις χωρίς ενοχές ότι χαλάς την διατροφή σου!

Να κόψω γλυκό;

Για το τέλος, τα Cheesecake Tropical Krats Bites φέρνουν μαζί τραγανή βάση από ζύμη κράτς, βελούδινη κρέμα cheesecake, ανανά και μπισκότο Lotus Biscoff. Αν προτιμάς μια πιο πλούσια γεύση, υπάρχει και η εκδοχή με μερέντα. Κυκλοφορούν σε συσκευασία τεσσάρων τεμαχίων, για να τα μοιραστείς με την παρέα σου ή να κρατήσεις όλη τη γλυκιά απόλαυση για σένα.

Σου τρέχουν τα σάλια; Πάρε μέρος στον διαγωνισμό

Μαζί με την Pizza Fan κάνουμε δώρο σε 3 τυχερούς από 3 προϊόντα της επιλογής τους, ένα από κάθε κατηγορία. Κάθε νικητής θα διαλέξει μία πίτσα, ανάμεσα στην High Protein Cottage Chicken και στην High Protein Cottage Γαλοπούλα-Αυγό, μία σαλάτα, ανάμεσα στην Cottage Pasta Salad και στην Tropical Salad, καθώς και ένα γλυκό, ανάμεσα στα Cheesecake Tropical Krats Bites και στα Cheesecake Merenda Tropical Krats Bites, σε συσκευασία τεσσάρων τεμαχίων.

Για να λάβεις μέρος ακολούθησε τα εξής απλά βήματα:

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Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι και την Κυριακή 11/10/2026

Διάλεξε τα αγαπημένα σου από τη νέα σειρά High Protein, πάρε μέρος και ίσως το επόμενο γεύμα να το απολαύσεις με ένα δώρο από την Pizza Fan.

Καλή επιτυχία!