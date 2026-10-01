Παγκόσμια Ημέρα Καφέ: Η Coffee Island συστήνει μια σπάνια πλευρά του specialty coffee από το Coorg της Ινδίας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καφέ, η Coffee Island άνοιξε τις πόρτες του καταστήματός της στη Σταδίου 7 στις 30 Σεπτεμβρίου για την παρουσίαση του «The Origin Box», που δημιουργήθηκε μέσα από τη συνεργασία της με το The Coorg Coffee Club. Πρόκειται για μια συλλεκτική κασετίνα που συγκεντρώνει πέντε σπάνιους και περιορισμένους καφέδες από ισάριθμες οικογενειακές φάρμες του Coorg της Ινδίας: Arabica, Canephora και την εξαιρετικά σπάνια Excelsa, η οποία αποτελεί έναν από τους πρωταγωνιστές της συλλογής.

Δημοσιογράφοι, creators και συνεργάτες της Coffee Island βρέθηκαν εκεί για να γνωρίσουν τους πέντε καφέδες από κοντά — να ανακαλύψουν την προέλευσή τους, τους ανθρώπους πίσω από αυτούς και την επιστήμη που κρύβεται στο φλιτζάνι. Ο Karumbaiah Bolcaranda, ιδρυτής του The Coorg Coffee Club και ο ίδιος παραγωγός ενός από τους καφέδες της συλλογής, μίλησε για την κουλτούρα του ινδικού καφέ και τις πρωτοποριακές μεθόδους επεξεργασίας που εφαρμόζουν οι πιο καινοτόμες φάρμες του Coorg.

Στο πλαίσιο των ενεργειών για την παρουσίαση του «The Origin Box», το κατάστημα της Coffee Island στη Λεωφ. Βασ. Αμαλίας 4, στο Σύνταγμα, επισκέφθηκε και ο Αξιότιμος Πρέσβης της Ινδίας στην Ελλάδα, κ. Ravi Shankar, αναδεικνύοντας τη σύνδεση του συγκεκριμένου project με την Ινδία και την ιδιαίτερη κουλτούρα καφέ της χώρας.

Αυτό που κάνει το «The Origin Box» να ξεχωρίζει βρίσκεται τόσο στις ποικιλίες όσο και στην ίδια την προέλευση των καφέδων του. Καθένας από τους πέντε καφέδες προέρχεται από συγκεκριμένη οικογενειακή φάρμα και οικογένεια παραγωγών, με τη δική του ποικιλία, σοδειά και μέθοδο επεξεργασίας. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η Excelsa του Thimcar Estate, δίπλα σε διαφορετικές εκφράσεις Specialty Arabica και Canephora. Και επειδή πρόκειται για πραγματικά περιορισμένες ποσότητες (micro-lots), η διαθεσιμότητα του «The Origin Box» συνδέεται αποκλειστικά με αυτές τις συγκεκριμένες παρτίδες: όταν εξαντληθούν, οι ίδιες παρτίδες δεν θα κυκλοφορήσουν ξανά.

Πίσω από κάθε καφέ βρίσκεται γνώση και εμπειρία γενεών. Στο Coorg, οικογένειες που καλλιεργούν καφέ εδώ και γενιές συνδυάζουν την παράδοσή τους με σύγχρονες, πρωτοποριακές μεθόδους επεξεργασίας, όπως οι Natural Anaerobic και Honey Process Anaerobic. Μέσα από ελεγχόμενες αναερόβιες ζυμώσεις, οι παραγωγοί δουλεύουν με ακρίβεια πάνω στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε καφέ, αναδεικνύοντας διαφορετικά αρωματικά προφίλ. Παράδοση, επιστήμη και πειραματισμός συναντώνται έτσι σε κάθε παρτίδα.

Με το «The Origin Box», η Coffee Island φέρνει για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό καφέδες που μέχρι σήμερα δεν είχαν φτάσει στη χώρα. Χάρη στην τεχνογνωσία και το εκτεταμένο δίκτυό της, σπάνιες ποικιλίες και περιορισμένα micro-lots από οικογενειακές φάρμες του Coorg γίνονται προσβάσιμα σε ένα πολύ ευρύτερο κοινό. Ξεκινώντας από μικρές οικογενειακές φάρμες της Ινδίας και κουβαλώντας το καθένα τη δική του προέλευση, τους ανθρώπους και την ιστορία του, τα πέντε micro-lots μπορούν πλέον να φτάσουν από τον Έβρο έως την Κρήτη, δίνοντας στους coffee lovers σε όλη την Ελλάδα την ευκαιρία να γνωρίσουν κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Η συνεργασία με το The Coorg Coffee Club αποτελεί παράλληλα συνέχεια της παρουσίας της Coffee Island στην Ινδία, φέρνοντας τις ιστορίες και τη γνώση των παραγωγών του Coorg στο ελληνικό κοινό.