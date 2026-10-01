Το Freenow by Lyft διπλασιάζει τις δωρεές προς το A Little Shelter για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, το Freenow by Lyft διπλασιάζει, στις 3 και 4 Οκτωβρίου, κάθε δωρεά που πραγματοποιείται μέσω της λειτουργίας «Κοινωνική Συνεισφορά», στηρίζοντας το έργο του A Little Shelter για τη φροντίδα και την προστασία αδέσποτων ζώων.

Μέσω της «Κοινωνικής Συνεισφοράς», οι επιβάτες μπορούν να στρογγυλοποιούν προς τα πάνω το κόστος κάθε διαδρομής τους, προσφέροντας τη διαφορά ως δωρεά στο A Little Shelter. Για παράδειγμα, εάν μία διαδρομή κοστίζει 10,64€, το ποσό στρογγυλοποιείται στα 11€ και τα 0,36€ προσφέρονται για τη στήριξη του έργου του οργανισμού.

Πρόκειται για έναν απλό τρόπο συμμετοχής, ενταγμένο σε μια καθημερινή συνήθεια, που μπορεί να μετατρέψει ακόμη και μία μικρή συνεισφορά σε ουσιαστική στήριξη για τα αδέσποτα. Η συνεργασία του Freenow με το A Little Shelter δίνει στους επιβάτες τη δυνατότητα να υποστηρίξουν έμπρακτα μια προσπάθεια που βρίσκεται δίπλα σε αδέσποτα ζώα σε κάθε στάδιο της διαδρομής τους, από την περίθαλψη και την καθημερινή φροντίδα έως την αναζήτηση μιας υπεύθυνης υιοθεσίας.

Πώς μπορείς να συνεισφέρεις

Με μία απλή κίνηση: στις 3 και 4 Οκτωβρίου, πραγματοποίησε τις διαδρομές σου με Freenow, έχοντας ενεργοποιήσει τη λειτουργία «Κοινωνική Συνεισφορά» (ή στα αγγλικά: Round up and Donate) στην εφαρμογή. Το κόστος κάθε διαδρομής θα στρογγυλοποιείται στο κοντινότερο ευρώ και η διαφορά θα προσφέρεται ως δωρεά στο A Little Shelter. Παράλληλα, το Freenow by Lyft θα διπλασιάζει κάθε δωρεά που πραγματοποιείται μέσω της λειτουργίας κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου. Η «Κοινωνική Συνεισφορά» είναι διαθέσιμη για διαδρομές στην Ελλάδα με πληρωμή μέσω της εφαρμογής Freenow, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτου.

Στις 3 και 4 Οκτωβρίου, κάθε διαδρομή μπορεί να αποκτήσει έναν ακόμη λόγο να μετράει. Γιατί μερικές φορές, ακόμη και η πιο μικρή συνεισφορά μπορεί να γίνει η αρχή μιας δεύτερης ευκαιρίας.