Οκτώβριος και στιλ: Τα κομμάτια-κλειδιά για να ντυθείς σωστά αυτή τη μεταβατική εποχή

Ο Οκτώβριος είναι από εκείνους τους μήνες που σε μπερδεύουν κάθε πρωί μπροστά στην ντουλάπα. Φεύγεις από το σπίτι με ψύχρα, το μεσημέρι μπορεί να έχει σχεδόν ζέστη και το βράδυ ξαναψάχνεις κάτι να ρίξεις πάνω σου. Οπότε, περισσότερο από ποτέ, χρειάζονται εύκολα ρούχα που προσαρμόζονται μέσα στην ημέρα. Δεν χρειάζεται να κατεβάσουμε από τώρα όλη τη χειμερινή γκαρνταρόμπα. Αρκούν μερικά σωστά κομμάτια που φοριούνται με διαφορετικούς τρόπους και ταιριάζουν σε αυτή την ενδιάμεση εποχή.

Ένα ελαφρύ jacket είναι απαραίτητο

Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να ξαναφορέσουμε τα jackets μας. Ένα barn jacket είναι πολύ εύκολο για το πρωί και ταιριάζει σχεδόν με κάθε jean, ενώ το leather jacket παραμένει σταθερή αξία όταν θέλουμε κάτι λίγο πιο έντονο.

Το καλό είναι ότι και τα δύο φοριούνται χωρίς πολλή σκέψη. Τα ρίχνεις πάνω από ένα απλό top ή ένα πουκάμισο και έχεις αμέσως ένα ολοκληρωμένο look.

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Τα λεπτά πλεκτά είναι ό,τι πρέπει τώρα

Τα πολύ χοντρά πουλόβερ μπορούν να περιμένουν. Αυτό που χρειαζόμαστε αυτή την περίοδο είναι ένα λεπτό πλεκτό που να μην μας βαραίνει.

Φοριέται με jeans, παντελόνια και φούστες, αλλά μπορεί επίσης να μπει πάνω από ένα πουκάμισο όταν κάνει περισσότερη ψύχρα. Είναι ένα από τα πιο χρήσιμα κομμάτια του Οκτωβρίου ακριβώς επειδή δεν σε περιορίζει.

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Δεν αποχωριζόμαστε ακόμη τα flat παπούτσια

Οι μπότες θα έχουν αρκετό χρόνο μπροστά τους. Προς το παρόν, μπαλαρίνες και loafers παραμένουν μια πολύ καλή επιλογή για την καθημερινότητα.

Δείχνουν ωραία με jeans, cropped παντελόνια αλλά και φούστες και κρατούν το σύνολο πιο ανάλαφρο. Όσο ο καιρός το επιτρέπει, δεν υπάρχει λόγος να βιαστούμε να περάσουμε στα βαριά χειμερινά παπούτσια.

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Το bambi print φέρνει κάτι διαφορετικό

Για όσες αγαπούν τα prints, το bambi print είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες επιλογές της σεζόν. Δεν χρειάζεται βέβαια να το φορέσουμε από πάνω μέχρι κάτω.

Μια φούστα, ένα top ή ακόμη και μια μικρή λεπτομέρεια αρκεί για να κάνει ένα απλό σύνολο λίγο πιο ξεχωριστό. Ειδικά αν το υπόλοιπο look κινείται σε ήσυχες αποχρώσεις, το αποτέλεσμα παραμένει εύκολο και φορέσιμο.

Καφέ, μπεζ και γκρι μπαίνουν ξανά στην καθημερινότητα

Ο Οκτώβριος είναι ίσως η καλύτερη εποχή για γήινες και ουδέτερες αποχρώσεις. Καφέ, μπεζ, γκρι και πιο απαλοί τόνοι ταιριάζουν μεταξύ τους και δεν χρειάζονται περίπλοκους συνδυασμούς.

Ένα απλό outfit σε τέτοιες αποχρώσεις μπορεί να δείξει πολύ πιο ενδιαφέρον αν παίξουμε λίγο με τα υφάσματα. Για παράδειγμα, ένα πλεκτό με denim ή ένα δερμάτινο jacket πάνω από πιο μαλακά υλικά αρκούν για να δώσουν χαρακτήρα.

Οι μακριές φούστες παραμένουν στο παιχνίδι

Οι maxi φούστες είναι επίσης από τα κομμάτια που βολεύουν πολύ τώρα. Δεν είναι πολύ καλοκαιρινές, αλλά ούτε και βαριές για την εποχή.

Μπορούμε να τις φορέσουμε με ένα λεπτό πλεκτό, ένα jacket και flat παπούτσια, δημιουργώντας ένα σύνολο που λειτουργεί εύκολα από το πρωί μέχρι το απόγευμα.

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Ο Οκτώβριος, τελικά, δεν χρειάζεται δύσκολους συνδυασμούς. Χρειάζεται κυρίως ρούχα που μπορούμε να φορέσουμε με πολλούς τρόπους και που μας επιτρέπουν να προσαρμοζόμαστε στον καιρό χωρίς να αλλάζουμε τρεις φορές μέσα στην ημέρα. Και ίσως αυτό είναι και το πιο ωραίο κομμάτι αυτής της εποχής, γιατί μπορούμε ακόμη να ανακατεύουμε καλοκαιρινά και φθινοπωρινά στοιχεία χωρίς κανόνες.