Πώς είναι τα ζώδια ως παιδιά; Από τον ζωηρό Κριό μέχρι τον ευαίσθητο Ιχθύ!

Κάθε παιδί έχει τον δικό του χαρακτήρα, τις δικές του ανάγκες και τον δικό του τρόπο να ανακαλύπτει τον κόσμο. Κι όσο κι αν οι γονείς θα ήθελαν μερικές φορές να έχουν έναν μικρό οδηγό για τις αντιδράσεις και τις επιθυμίες του, η καθημερινότητα σπάνια ακολουθεί κανόνες. Η αστρολογία προσφέρει μια πιο ανάλαφρη ματιά σε αυτή τη μεγάλη περιπέτεια. Περιγράφει τα παιδιά κάθε ζωδίου μέσα από ορισμένα χαρακτηριστικά και μας δίνει αφορμές να σκεφτούμε πώς μπορεί να εκφράζουν την ενέργεια, την ευαισθησία ή την περιέργειά τους. Φυσικά, το ζώδιο δεν καθορίζει την προσωπικότητα ενός παιδιού ούτε αντικαθιστά όσα μαθαίνουμε παρατηρώντας το. Ας δούμε, λοιπόν, τι λέει η αστρολογική παράδοση για τα παιδιά των δώδεκα ζωδίων.

Κριός

Το παιδί Κριός συνήθως θέλει να δοκιμάζει τα πάντα πρώτο. Έχει ενέργεια, ενθουσιασμό και έντονη επιθυμία να κάνει πράγματα μόνο του. Μπορεί να ξεκινήσει ένα παιχνίδι με φόρα, να βαρεθεί γρήγορα και να περάσει αμέσως στο επόμενο. Όταν κάτι δεν γίνεται όπως το θέλει, ίσως αντιδράσει έντονα, όμως συνήθως του περνάει γρήγορα.

Στην ανατροφή του βοηθούν τα σταθερά όρια, η κίνηση και οι δραστηριότητες που του επιτρέπουν να εκτονώνεται και να παίρνει πρωτοβουλίες.

Ταύρος

Το παιδί Ταύρος αγαπά την ασφάλεια, τις γνώριμες συνήθειες και όσα του προσφέρουν χαρά στις αισθήσεις. Μπορεί να έχει αγαπημένο φαγητό, παιχνίδι ή παραμύθι και να ζητά ξανά και ξανά το ίδιο. Συχνά χρειάζεται χρόνο για να προσαρμοστεί σε αλλαγές και δύσκολα εγκαταλείπει κάτι που έχει ήδη αποφασίσει.

Η υπομονή και η σταθερή καθημερινότητα το βοηθούν να νιώθει σιγουριά. Όταν αντιστέκεται, μια ήρεμη εξήγηση και λίγος χρόνος μπορεί να λειτουργήσουν καλύτερα από την πίεση.

Δίδυμοι

Το παιδί Δίδυμος ρωτά, μιλά, παρατηρεί και θέλει να βρίσκεται παντού. Η περιέργειά του το οδηγεί από το ένα θέμα στο άλλο και συχνά έχει κάτι να πει για καθετί που συμβαίνει γύρω του. Μπορεί να αγαπά τις ιστορίες, τις παρέες και τα παιχνίδια που αλλάζουν γρήγορα.

Για να κρατήσει το ενδιαφέρον του, χρειάζεται ποικιλία και ευκαιρίες για συζήτηση. Οι σύντομες, καθαρές οδηγίες συνήθως το βοηθούν περισσότερο από τις μακροσκελείς εξηγήσεις.

Καρκίνος

Το παιδί Καρκίνος μπορεί να δένεται πολύ με την οικογένεια και το σπίτι. Συχνά αναζητά τρυφερότητα και οικειότητα, ενώ επηρεάζεται από την ατμόσφαιρα γύρω του. Μια αλλαγή ή ένας καβγάς μπορεί να το αναστατώσει περισσότερο απ’ όσο δείχνει.

Ένα σταθερό περιβάλλον και η ήρεμη επικοινωνία το βοηθούν να εκφράζει όσα νιώθει. Χρειάζεται να ακούσει ότι τα συναισθήματά του έχουν χώρο, χωρίς να ντρέπεται γι’ αυτά.

Λέων

Το παιδί Λέων αγαπά το παιχνίδι, τη δημιουργία και τις στιγμές που μπορεί να δείξει τι ξέρει να κάνει. Χαίρεται όταν οι μεγάλοι προσέχουν τις προσπάθειές του και συχνά θέλει να συμμετέχει ενεργά σε όσα συμβαίνουν. Μπορεί, βέβαια, να δυσκολεύεται όταν δεν παίρνει την προσοχή που περιμένει.

Η ειλικρινής επιβράβευση το ενθαρρύνει, αρκεί να αναγνωρίζει την προσπάθεια και όχι μόνο το αποτέλεσμα. Παράλληλα, μαθαίνει σταδιακά να μοιράζεται τον χώρο και να ακούει τους άλλους.

Παρθένος

Το παιδί Παρθένος μπορεί να προσέχει λεπτομέρειες που οι υπόλοιποι προσπερνούν. Συχνά θέλει να καταλάβει πώς λειτουργούν τα πράγματα, να βάλει τάξη στα παιχνίδια του ή να ακολουθήσει έναν συγκεκριμένο τρόπο σε ό,τι κάνει. Μπορεί να απογοητεύεται όταν κάτι δεν πετυχαίνει όπως το είχε φανταστεί.

Η ενθάρρυνση χρειάζεται να του θυμίζει ότι δεν χρειάζεται όλα να είναι τέλεια. Ένα ήρεμο πρόγραμμα και χρόνος για ερωτήσεις το βοηθούν να νιώθει πιο άνετα.

Ζυγός

Το παιδί Ζυγός συχνά απολαμβάνει την παρέα και αναζητά αρμονία στις σχέσεις του. Μπορεί να θέλει να παίζουν όλοι μαζί και να στενοχωριέται όταν προκύπτει ένταση. Μερικές φορές δυσκολεύεται να αποφασίσει, ειδικά όταν έχει πολλές επιλογές ή όταν φοβάται μήπως δυσαρεστήσει κάποιον.

Οι μικρές, συγκεκριμένες επιλογές το βοηθούν να εκφράζει την προτίμησή του. Χρειάζεται επίσης να μάθει ότι μια διαφωνία δεν σημαίνει πως μια σχέση τελείωσε.

Σκορπιός

Το παιδί Σκορπιός μπορεί να βιώνει τα συναισθήματα με ένταση και να μην ανοίγεται αμέσως. Συχνά παρατηρεί πολλά, θέλει να νιώθει εμπιστοσύνη και κρατά κοντά του τους ανθρώπους που αγαπά. Αν κάτι το ενοχλήσει, ίσως χρειαστεί χρόνο πριν μιλήσει γι’ αυτό.

Η σταθερή παρουσία και η ειλικρίνεια χτίζουν σχέση εμπιστοσύνης. Είναι σημαντικό να ξέρει ότι μπορεί να μιλήσει χωρίς να το πιέζουν να αποκαλύψει αμέσως όσα σκέφτεται.

Τοξότης

Το παιδί Τοξότης θέλει να εξερευνά, να κινείται και να ανακαλύπτει καινούργια πράγματα. Συνήθως ενθουσιάζεται με τις εκδρομές, τις περιπέτειες και τις δραστηριότητες που του ανοίγουν νέους ορίζοντες. Μπορεί να βαριέται εύκολα όταν νιώθει ότι περιορίζεται πολύ.

Τα σαφή όρια παραμένουν σημαντικά, όμως λειτουργούν καλύτερα όταν συνοδεύονται από εξηγήσεις και ευκαιρίες για εξερεύνηση. Η ελευθερία χρειάζεται να συμβαδίζει με την υπευθυνότητα.

Αιγόκερως

Το παιδί Αιγόκερως μπορεί να δείχνει πιο σοβαρό ή συγκροτημένο από την ηλικία του. Συχνά του αρέσει να ξέρει τι περιμένουν οι άλλοι από εκείνο και χαίρεται όταν ολοκληρώνει μια δραστηριότητα. Μπορεί, όμως, να φορτώνεται με την αγωνία να τα κάνει όλα σωστά.

Οι γονείς μπορούν να το στηρίξουν δείχνοντάς του ότι η προσπάθεια μετρά περισσότερο από την τελειότητα. Χρειάζεται χρόνο για παιχνίδι και ξεκούραση, χωρίς να αισθάνεται ότι πρέπει διαρκώς να αποδεικνύει την αξία του.

Υδροχόος

Το παιδί Υδροχόος μπορεί να έχει πρωτότυπες ιδέες και να θέλει να κάνει τα πράγματα με τον δικό του τρόπο. Συχνά ενδιαφέρεται για το διαφορετικό, κάνει απρόσμενες ερωτήσεις και μπορεί να αναζητά παρέες που μοιράζονται τα ενδιαφέροντά του. Δεν ακολουθεί πάντα εύκολα μια οδηγία αν δεν καταλαβαίνει τον λόγο της.

Η συζήτηση και οι εξηγήσεις το βοηθούν να συνεργάζεται. Ταυτόχρονα, χρειάζεται να μάθει ότι η ανεξαρτησία του μπορεί να συνυπάρχει με κανόνες που προστατεύουν το ίδιο και τους γύρω του.

Ιχθύες

Το παιδί Ιχθύς συχνά έχει έντονη φαντασία και ευαισθησία. Μπορεί να χάνεται στις ιστορίες, να δημιουργεί τους δικούς του κόσμους και να επηρεάζεται από τα συναισθήματα των ανθρώπων γύρω του. Κάποιες φορές δυσκολεύεται να ξεχωρίσει τι νιώθει το ίδιο και τι νιώθουν οι άλλοι.

Η δημιουργική έκφραση, όπως η ζωγραφική, η μουσική και το παιχνίδι ρόλων, του δίνει χώρο να επικοινωνήσει. Παράλληλα, το βοηθά μια ήρεμη ρουτίνα που το κάνει να νιώθει ασφαλές.

Τέλος, οι αστρολογικές περιγραφές μπορούν να γίνουν μια ευχάριστη αφορμή για συζήτηση, όχι ένας τρόπος να βάλουμε τα παιδιά σε κουτάκια. Άλλωστε, το ίδιο ζώδιο μπορεί να εκφράζεται διαφορετικά σε κάθε παιδί, ανάλογα με τον χαρακτήρα, την ηλικία και το περιβάλλον του. Το πιο χρήσιμο «κλειδί» για να το καταλάβουμε παραμένει η προσεκτική παρατήρηση και η ανοιχτή επικοινωνία.