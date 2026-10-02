Sexiest Man Alive 2026: Η λίστα του People άνοιξε και η μάχη για τον πιο γοητευτικό άνδρα ξεκίνησε

Ξεκίνησε η ψηφοφορία του κοινού για το Sexiest Man Alive 2026 του People και ήδη έχει ανέβει η θερμοκρασία.

Το περιοδικό άνοιξε από χθες το Readers’ Choice Poll και όπως γράφει χαρακτηριστικά, ο ανταγωνισμός φέτος για τους πιο γοητευτικούς άνδρες της showbiz έχει φτάσει στα ύψη.

Μένει ακριβώς ένας μήνας μέχρι την μεγάλη ανακοίνωση. Στις 27 Οκτωβρίου θα μάθουμε ποιος θα πάρει τον τίτλο για το 2026, και ήδη γίνεται χαμός με προβλέψεις και σχόλια.

Κάποιοι διάσημοι το έχουν πάρει πολύ σοβαρά – με χιούμορ πάντα. Ο Γουίλ Φέρελ, για παράδειγμα, έχει ξεκινήσει κανονική καμπάνια για να ψηφιστεί, και μάλιστα έβαλε στο παιχνίδι και τον γιο του, τον Μάγκνους.

Τι ψηφίζεις φέτος;

Το People έβαλε 14 διαφορετικές κατηγορίες για να διαλέξει ο κόσμος. Δεν είναι μόνο ο κλασικός τίτλος. Μπορείς να ψηφίσεις από τον πιο σέξι καουμπόι της τηλεόρασης μέχρι το πιο σέξι δίδυμο μπαμπά και γιου.

Έχει και άλλες ωραίες κατηγορίες: ποιος είναι ο πιο γοητευτικός παρουσιαστής πρωινού – όπως λέει το περιοδικό, «ποιος είναι πιο καυτός και από τον καφέ σου;» – , ο πιο ελκυστικός σταρ του TikTok, ο πιο γοητευτικός γκριζομάλλης, ο πιο σαγηνευτικός παίκτης χόκεϊ από σειρά, ή ποιος ποδοσφαιριστής θα ήθελες να είναι ο σύντροφός σου. Ναι, μέσα είναι και ο Χάαλαντ.

Όπως λέει το People, «διαλέξαμε τους πιο καυτούς άνδρες των τελευταίων 12 μηνών για να ψηφίσετε».

Και αν αναρωτιέσαι αν έχει πλάκα όλο αυτό, έχει και παραέχει. Κάθε χρόνο γίνεται χαμός. Σταρ τυπώνουν μπλουζάκια, γυρίζουν αστεία βιντεάκια-διαφημίσεις για να πείσουν τον κόσμο να τους ψηφίσει, άλλοι αυτοπροτείνονται κανονικά.

Πέρσι, για παράδειγμα, είχε κερδίσει ο Ντέιβ Φράνκο ως ο πιο σέξι «γατομπαμπάς» και είχε γίνει χαμός στα social με άλλους διάσημους που αγαπούν τις γάτες και διαμαρτύρονταν γιατί δεν μπήκαν καν στη λίστα.

Η ψηφοφορία θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Οκτωβρίου και τα αποτελέσματα από τις επιλογές του κοινού θα βγουν στις 22 Οκτωβρίου.

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Μετά τον Τζόναθαν Μπέιλι

Η φετινή χρονιά έρχεται μετά από μια πολύ σημαντική στιγμή για τον θεσμό. Το 2025 το People γιόρτασε 40 χρόνια Sexiest Man Alive.

Νικητής ήταν ο Τζόναθαν Μπέιλι, ο οποίος το έμαθε ενώ έπαιζε στο «Richard II» στο Bridge Theatre του Λονδίνου. Την ανακοίνωση την έκανε στο The Tonight Show με τον Τζίμι Φάλον.

«Είναι η τιμή μιας ζωής», είχε πει ο 37χρονος ηθοποιός. «Τζίμι, σε ευχαριστώ πολύ που το απέρριψες για να μπορέσω να είμαι εγώ εδώ», αστειεύτηκε. Και πρόσθεσε πως όταν του το ανακοίνωσαν στο τηλέφωνο τρελάθηκε λίγο: «Το μόνο πιο τρελό από το να παίζεις τον Richard II, ήταν να σου λένε αυτό».

Ο Μπέιλι, που τον γνωρίσαμε ως Λόρδο Άντονι στο Bridgerton και τον είδαμε στο Wicked και στο Jurassic World: Rebirth, ήταν ο πρώτος ανοιχτά γκέι άνδρας που πήρε τον τίτλο. Ο ίδιος έχει μιλήσει πολλές φορές ανοιχτά για το τι σημαίνει να είσαι ο εαυτός σου στο χώρο του θεάματος.

Ένας θεσμός από το 1985

Όλα ξεκίνησαν το 1985 με πρώτο Sexiest Man Alive τον Μελ Γκίμπσον. Από τότε, κάθε χρόνο το περιοδικό βγάζει το δικό του εξώφυλλο, εκτός από το 1993 που είχε βγάλει πιο σέξι ζευγάρι τον Ρίτσαρντ Γκιρ και τη Σίντι Κρόφορντ.

Από το 2010 μέχρι σήμερα, οι τίτλοι πήγαν ως εξής:

2024: Τζον Κραζίνσκι

2023: Πάτρικ Ντέμπσι

2022: Κρις Έβανς

2021: Πολ Ραντ

2020: Μάικλ Μπ. Τζόρνταν

2019: Τζον Λέτζεντ

2018: Ίντρις Έλμπα

2017: Μπλέικ Σέλτον

2016: Ντουέιν Τζόνσον

2015: Ντέιβιντ Μπέκαμ

2014: Κρις Χέμσγουορθ

2013: Άνταμ Λεβίν

2012: Τσάνινγκ Τέιτουμ

2011: Μπράντλεϊ Κούπερ

2010: Ράιαν Ρέινολντς