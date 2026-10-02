Μπισκότα βρώμης με μπανάνα, ξηρούς καρπούς και σοκολάτα

Αν θέλεις ένα εύκολο σπιτικό σνακ με βρώμη, ξηρούς καρπούς και αποξηραμένα φρούτα, αυτά τα μπισκότα είναι μια πολύ ωραία επιλογή. Η ώριμη μπανάνα και το μέλι δίνουν φυσική γλυκύτητα, ενώ το φυστικοβούτυρο τα κάνει πιο πλούσια και χορταστικά. Και φυσικά, η επικάλυψη μαύρης σοκολάτας είναι προαιρετική, αλλά τους ταιριάζει υπέροχα.

Η συνταγή βγάζει περίπου 9 μπισκότα.

Υλικά

Για τα μπισκότα

125 γρ. νιφάδες βρώμης

20 γρ. κολοκυθόσποροι

70 γρ. ανάμεικτοι ξηροί καρποί, χοντροκομμένοι

60 γρ. σταφίδες ή άλλα αποξηραμένα φρούτα

½ κουταλάκι του γλυκού κανέλα

1 κουταλιά της σούπας σπόροι chia

60 γρ. λείο φυστικοβούτυρο

1 ώριμη μπανάνα, περίπου 100 γρ. καθαρισμένη

20 γρ. μέλι

¼ κουταλάκι του γλυκού ψιλό αλάτι

Για την επικάλυψη σοκολάτας

50 γρ. μαύρη σοκολάτα, λιωμένη

Νιφάδες θαλασσινού αλατιού

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C, ή στους 160°C στον αέρα, και στρώνουμε ένα μεγάλο ταψί με αντικολλητικό χαρτί.

Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε τη βρώμη, τους κολοκυθόσπορους, τους ξηρούς καρπούς, τα αποξηραμένα φρούτα, την κανέλα, τους σπόρους chia και το αλάτι.

Σε ένα δεύτερο μπολ λιώνουμε καλά την μπανάνα με ένα πιρούνι. Προσθέτουμε το φυστικοβούτυρο και το μέλι και ανακατεύουμε μέχρι να έχουμε ένα ομοιόμορφο μείγμα.

Ρίχνουμε το μείγμα της μπανάνας στα στερεά υλικά και ανακατεύουμε καλά, ώστε όλα τα υλικά να καλυφθούν ομοιόμορφα.

Βρέχουμε ελαφρά τα χέρια μας και χωρίζουμε το μείγμα σε 9 ίσα μέρη. Πλάθουμε κάθε κομμάτι σε μπισκότο πάχους περίπου 1 εκατοστού και το πιέζουμε καλά για να κρατήσει το σχήμα του. Τα μπισκότα δεν απλώνουν κατά το ψήσιμο, επομένως τους δίνουμε από την αρχή το σχήμα που θέλουμε.

Ψήνουμε για 16 με 18 λεπτά, μέχρι να πάρουν ένα ελαφρώς χρυσαφένιο χρώμα στις άκρες. Τα αφήνουμε να κρυώσουν εντελώς πάνω στο ταψί.

Η σοκολατένια πινελιά

Αν θέλουμε να προσθέσουμε σοκολάτα, λιώνουμε τη μαύρη σοκολάτα και τη βάζουμε σε ένα μικρό μπολ ή φλιτζάνι. Βουτάμε περίπου το ένα τέταρτο κάθε μπισκότου στη σοκολάτα και το ακουμπάμε ξανά στο αντικολλητικό χαρτί.

Πασπαλίζουμε με λίγες νιφάδες θαλασσινού αλατιού και περιμένουμε μέχρι να σταθεροποιηθεί εντελώς η σοκολάτα.

Τα μπισκότα διατηρούνται σε αεροστεγές δοχείο για έως και μία εβδομάδα, οπότε μπορείς να τα έχεις έτοιμα για πρωινό ή για ένα γρήγορο σνακ μέσα στην ημέρα.

Καλή απόλαυση!