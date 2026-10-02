Golden Hour στο Rooftop του Brown Acropol: Cocktails & DJ set με θέα την Ακρόπολη

Το Brown Acropol υποδέχεται τον Οκτώβριο με ένα Golden Hour event, την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, στις 19:30, με ένα sunset DJ set, dinner και cocktails στο rooftop του ξενοδοχείου, με θέα την Αθήνα και την Ακρόπολη.

Με την πανοραμική θέα να πρωταγωνιστεί, το rooftop του Brown Acropol δημιουργεί το πιο ατμοσφαιρικό σκηνικό για ένα relaxed after-work ραντεβού πάνω από την πόλη. Καθώς ο ήλιος δύει και τα φώτα της Αθήνας ανάβουν, η μουσική δίνει τον ρυθμό και η βραδιά συνεχίζεται με cocktails και επιλογές από το rooftop menu.

Για τη βραδιά έχει διαμορφωθεί ένα ξεχωριστό cocktail menu, με επιλογές όπως Ceramica Sour, Golden Brown, Lycabettus Hill, Japanese Highball, Pink Acropolis Spritz και Athens Cosmo, μεταξύ άλλων, ενώ το Sparkling Tropical, με Champagne και passion fruit, υποδέχεται τους επισκέπτες ως welcome drink.

Ένα Golden Hour πάνω από την Αθήνα, για όσους θέλουν να ξεκινήσουν τη βραδιά τους με μουσική, cocktails και θέα στην πόλη.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 214 4441300