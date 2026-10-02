Γιώργης Μανωλάκης Couleur Locale Trio

Το Μανωλάκης Couleur Locale Trio επιστρέφει στο Theatre of the NO, μετά την sold out εμφάνισή του την προηγούμενη σεζόν. Ο δεξιοτέχνης λαουτίστας Γιώργης Μανωλάκης, μαζί με τον Δημήτρη Κλωνή στα τύμπανα και τον Δημήτρη Τσεκούρα στο κοντραμπάσο, συναντιούνται ξανά στη σκηνή την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 21:30, σε μία ακόμη εμφάνιση του trio που έχει ξεχωρίσει για τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο συνδέει την κρητική μουσική παράδοση με τον σύγχρονο αυτοσχεδιασμό και τη jazz.

Με σημείο αναφοράς το λαούτο και αξιοποιώντας ηλεκτρονικά μέσα και πετάλια, ο Γιώργης Μανωλάκης διευρύνει τις δυνατότητες του παραδοσιακού οργάνου, ενώ η σύμπραξή του με τους δύο μουσικούς διαμορφώνει ένα δυναμικό και αυτοσχεδιαστικό ηχητικό τοπίο.

Το τρίο κινείται σε συνθέσεις του Μανωλάκη, αντλώντας παράλληλα έμπνευση από την κρητική μουσική παράδοση. Με αφετηρία αυτό το ρεπερτόριο, οι τρεις μουσικοί δημιουργούν μια δυναμική παλέτα ρυθμών και ηχοχρωμάτων χωρίς όρια και σύνορα.

Γεννημένος στο Ηράκλειο της Κρήτης, μεγάλωσε μέσα σε μια μουσική οικογένεια και από τα οκτώ του χρόνια μαθήτευσε δίπλα στον πατέρα του, Κώστα Μανωλάκη, δεξιοτέχνη στη λύρα και το λαούτο. Η πρώτη του σημαντική δημόσια παρουσία έγινε με τους Χαΐνηδες, ανοίγοντας τον δρόμο για συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ η συνεργασία του με τον Ross Daly συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Το 2009 κυκλοφόρησε την πρώτη προσωπική δισκογραφική του δουλειά, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως ένας από τους κορυφαίους δημιουργούς της σύγχρονης κρητικής μουσικής σκηνής.

Το 2009 κυκλοφόρησε την πρώτη προσωπική του δισκογραφική δουλειά, εδραιώνοντας τη θέση του ως έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς της σύγχρονης κρητικής μουσικής σκηνής.

Ι nfo

Γιώργης Μανωλάκης: λαούτο

Δημήτρης Κλωνής: τύμπανα

Δημήτρης Τσεκούρας: κοντραμπάσο

Συντελεστές:

Σχεδιασμός Αφίσας: Resolution Creative Design Studio

Επικοινωνία: Ελευθερία Σακαρέλη

Ημερομηνία & Ώρα:

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 21:30

Τιμή εισιτηρίου: 15€

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.ticketmaster.gr/theatre-of-the-no-manolakis-couleur-locale-trio_sen_2008260.html

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001

Website & Social Media: TheatreoftheNO I Facebook I Instagram

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