Καθάρισε το μπάνιο σε 8 λεπτά: Η σειρά που κάνει τη διαφορά

Δεν είναι κάθε ακαταστασία στο μπάνιο λόγος για να βγάλεις κουβάδες, σφουγγάρια και να ξεκινήσεις γενική καθαριότητα. Τις περισσότερες καθημερινές, αυτό που πραγματικά χρειάζεται ο χώρος είναι ένα γρήγορο φρεσκάρισμα στα σημεία που φαίνονται και χρησιμοποιούνται περισσότερο. Και, ναι, οκτώ λεπτά μπορούν να είναι αρκετά.

Το κόλπο δεν βρίσκεται στο πόσο γρήγορα θα τρίψεις. Βρίσκεται στη σειρά. Αν αφήσεις τα προϊόντα καθαρισμού να δράσουν όσο ασχολείσαι με κάτι άλλο, γλιτώνεις χρόνο και κόπο. Χρειάζεσαι μόνο ένα πανί μικροϊνών, καθαριστικό κατάλληλο για τις επιφάνειες του μπάνιου, προϊόν για τη λεκάνη και μια σφουγγαρίστρα.

1ο λεπτό: Ελευθέρωσε τις επιφάνειες

Πριν ξεκινήσεις να ψεκάζεις οτιδήποτε, μάζεψε όσα έχουν καταλήξει πάνω στον πάγκο. Καλλυντικά, κρέμες, οδοντόβουρτσες και μικροαντικείμενα κάνουν ακόμη και ένα σχετικά καθαρό μπάνιο να δείχνει ακατάστατο.

Στη συνέχεια βάλε το προϊόν καθαρισμού μέσα στη λεκάνη και ψέκασε το εξωτερικό της. Άφησέ το εκεί και συνέχισε με τα υπόλοιπα. Αν χρησιμοποιείς χλωρίνη, μην την αναμειγνύεις ποτέ με άλλα καθαριστικά.

2ο και 3ο λεπτό: Ψέκασε τώρα, σκούπισε μετά

Πέρασε με το κατάλληλο καθαριστικό τον νιπτήρα, τον πάγκο και την μπανιέρα ή το ντους. Αντί όμως να πιάσεις αμέσως το σφουγγάρι, άφησε το προϊόν να παραμείνει στις επιφάνειες για όσο χρόνο αναγράφουν οι οδηγίες του.

Αυτά τα λίγα λεπτά κάνουν τη δουλειά πιο εύκολη, αφού τα υπολείμματα σαπουνιού, οι λεκέδες και η βρωμιά απομακρύνονται ευκολότερα και δεν χρειάζεται να επιμένεις με ατελείωτο τρίψιμο.

4ο και 5ο λεπτό: Ξεκίνα από ψηλά

Τώρα πιάνεις το πανί μικροϊνών. Ξεκίνα από τον καθρέφτη και συνέχισε με τον νιπτήρα και τον πάγκο. Η λογική είναι απλή. Καθαρίζοντας από πάνω προς τα κάτω, δεν λερώνεις ξανά μια επιφάνεια που μόλις πέρασες.

Μην ξεχάσεις τη βρύση και τα χερούλια. Είναι μικρές λεπτομέρειες, αλλά όταν είναι καθαρά και χωρίς εμφανή υπολείμματα, ολόκληρο το μπάνιο δείχνει αμέσως πιο περιποιημένο.

6ο και 7ο λεπτό: Επιστροφή στη λεκάνη

Το προϊόν που έβαλες στην αρχή είχε στο μεταξύ χρόνο να δράσει. Καθάρισε το εσωτερικό με το βουρτσάκι και τράβηξε το καζανάκι. Έπειτα πέρασε το κάθισμα, το καπάκι, το καζανάκι και το εξωτερικό μέρος της λεκάνης.

Εδώ χρειάζεται ένας βασικός κανόνας υγιεινής. Χρησιμοποίησε διαφορετικό πανί ή χαρτί καθαρισμού από εκείνο που χρησιμοποίησες στον νιπτήρα και στον πάγκο.

8ο λεπτό: Το πάτωμα αλλάζει όλη την εικόνα

Για το τέλος άφησε το πάτωμα, ώστε να μαζέψεις και ό,τι έπεσε κατά τη διάρκεια του καθαρίσματος. Δεν μιλάμε για σχολαστικό σφουγγάρισμα. Ένα γρήγορο πέρασμα με νωπή σφουγγαρίστρα μικροϊνών ή με κατάλληλο υγρό πανάκι αρκεί για τις τρίχες, τη σκόνη και τα μικρά υπολείμματα.

Σε οκτώ λεπτά δεν έχεις κάνει γενική καθαριότητα και αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Έχεις όμως κάνει ένα έξυπνο καθημερινό reset που αλλάζει αισθητά την εικόνα του μπάνιου. Οι επιφάνειες είναι καθαρές, η λεκάνη φρεσκαρισμένη, το πάτωμα περιποιημένο και ο χώρος δείχνει ξανά τακτοποιημένος. Χωρίς να θυσιάσεις το μισό σου πρωινό στο καθάρισμα.