Η παγκόσμια δέσμευση της La Roche-Posay για τον μήνα ευαισθητοποίησης κατά του καρκίνου

Στη La Roche-Posay, πιστεύουμε ακράδαντα ότι στη μάχη με τον καρκίνο κανείς δεν πρέπει να βρίσκεται μόνος.

Με αφορμή τον Μήνα Ευαισθητοποίησης κατά του Καρκίνου, η La Roche-Posay, η μάρκα που συνιστούν χιλιάδες δερματολόγοι παγκοσμίως, επιβεβαιώνει τη διαχρονική της δέσμευση απέναντι στους ογκολογικούς ασθενείς, τους φροντιστές και την ιατρική κοινότητα. Μέσα από ένα ολιστικό οικοσύστημα δράσεων, η μάρκα μετατρέπει την καθημερινή φροντίδα του δέρματος σε μια ουσιαστική πράξη συλλογικής αλληλεγγύης.

Η ογκολογία βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο των ερευνών της La Roche-Posay. Αυτό που ξεκίνησε ως πρωτοπορία στην αντηλιακή προστασία, έχει μετεξελιχθεί στο παγκόσμιο πρόγραμμα «Υποστήριξη Κατά τη Διάρκεια του Καρκίνου», το οποίο δομείται σε δύο στρατηγικούς πυλώνες: την πρωτοβουλία Save Your Skin για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και ανίχνευση του καρκίνου του δέρματος, και την πρωτοβουλία Fight With Care που επικεντρώνεται στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών αντιμετωπίζοντας τις δερματικές ανεπιθύμητες ενέργειες των αντικαρκινικών θεραπειών μέσω της υποστηρικτικής φροντίδας.

Μέσα από μια σειρά δράσεων, συνεργασιών και πρωτοβουλιών, η La Roche – Posay μετατρέπει την καθημερινή φροντίδα του δέρματος σε μια βαθιά πράξη συλλογικής αλληλεγγύης, συνδέοντας τη φυσική αποκατάσταση του δέρματος απευθείας με τη φροντίδα των ασθενών με καρκίνο.

Στην Ελλάδα, η προσέγγιση της La Roche-Posay καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα φροντίδας, ενδυναμώνοντας όλους τους εμπλεκόμενους με επιστημονική γνώση και εξειδικευμένα εργαλεία.

Για την ιατρική κοινότητα και τα νοσοκομεία, μέσα από ενημέρωση και εκπαίδευση ογκολόγων, ακτινοθεραπευτών, δερματολόγων και νοσηλευτών σε ογκολογικά νοσοκομεία και κλινικές πανελλαδικά, με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των δερματικών παρενεργειών των θεραπειών.

Στο χώρο του φαρμακείου, η εξειδικευμένη ενημέρωση μέσω του πρωτοποριακού εκπαιδευτικού προγράμματος Oncology Derm Class, το οποίο από το 2024 έως σήμερα έχει εκπαιδεύσει 1.753 επαγγελματίες από 815 φαρμακεία και έχουν πιστοποιηθεί 354 Oncology Skin Experts. Ταυτόχρονα, μέσω της δημιουργίας ειδικών Ογκολογικών corners σε 35 φαρμακεία, όπου οι ασθενείς λαμβάνουν εξατομικευμένη συμβουλευτική.

Επιπλέον η διαδραστική πλατφόρμα Cancer-Support.com, προσφέρει δωρεάν 15λεπτη εκπαίδευση για ασθενείς και φροντιστές. Για κάθε ολοκληρωμένη συνεδρία, η La Roche-Posay προσφέρει οικονομική ενίσχυση σε τοπικούς φορείς υποστήριξης.

Η κοινωνική δέσμευση της La Roche – Posay εκφράζεται και μέσα από τη μακροχρόνια υποστήριξη φορέων και δράσεων.

Οικονομική και υλική στήριξη άπορων ογκολογικών ασθενών του ΟΕΚΚ «ΑγκαλιάΖΩ», καθώς και ενεργή συμμετοχή σε προγράμματα δερματολογικών ελέγχων σε ακριτικές περιοχές. Ενδεικτικά, το 2026 πραγματοποιήθηκαν 1.107 προληπτικοί έλεγχοι σε 4 νησιά των Κυκλάδων, όπου εντοπίστηκαν 143 ύποπτα περιστατικά. Επιπλέον φέτος δημιουργήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΟΕΚΚ «ΑγκαλιάΖω» ειδικός χώρος Ογκολογικής καμπίνας, όπου οι ωφελούμενοι του φορέα μπορούν να λάβουν συμβουλές, ενώ διαθέτει και ειδικό τμήμα με περούκες. Επιπλέον, η La Roche – Posay συνδράμει έμπρακτα στο έργο του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα», ενισχύοντας τα προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης για τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

«Στη La Roche-Posay πιστεύουμε ακράδαντα ότι στη μάχη με τον καρκίνο κανείς δεν πρέπει να βρίσκεται μόνος. Για εμάς, η δερματολογική φροντίδα δεν αποτελεί απλώς μια πράξη ανακούφισης, αλλά αναπόσπαστο κομμάτι της υποστηρικτικής ογκολογικής θεραπείας που αποκαθιστά την ποιότητα ζωής και την αξιοπρέπεια των ασθενών. Μέσα από τις εκπαιδεύσεις επαγγελματιών υγείας, το δίκτυο των εξειδικευμένων φαρμακείων μας και τη στενή σύμπραξη με φορείς όπως το “ΑγκαλιάΖΩ” και η “Φλόγα”, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα σε κάθε ασθενή και κάθε οικογένεια, σε κάθε βήμα αυτού του ταξιδιού», δήλωσε ο Γιώργος Ματέλλας, Brand Manager La Roche-Posay

Για τη La Roche-Posay, η δέσμευση απέναντι στην ογκολογική κοινότητα είναι διαρκής και πολυδιάστατη: ένα παγκόσμιο δίχτυ προστασίας και φροντίδας, σχεδιασμένο ώστε να διασφαλίζει ότι κανένας άνθρωπος δεν θα διανύσει αυτή τη διαδρομή μόνος.