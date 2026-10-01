Novacinema: Δράση και αδρεναλίνη με το prequel «Gomorrah: The Origins» και τις νέες σεζόν «The Undeclared War 2», «NCIS 24», «Law & Order 26»!

Ο Οκτώβριος έρχεται με δυνατές σειρές στο Novacinema4! Από το Σάββατο 3/10 και κάθε Σάββατο στις 22:00 θα προβάλλεται η 2η σεζόν της σειράς θρίλερ επιστημονικής φαντασίας «The Undeclared War», ενώ από την Πέμπτη 15/10 και κάθε Πέμπτη στις 21:00 θα μεταδίδεται η 24η σεζόν της αστυνομικής σειράς «NCIS». Από την Κυριακή 18/10 και κάθε Κυριακή στις 22:00 θα προβάλλεται η 26η σεζόν της αστυνομικής σειράς «Law & Order’ 21», ενώ από τη Δευτέρα 26/10 και κάθε Δευτέρα στις 22:00 στο πλαίσιο της ζώνης «House of Europe» θα προβάλλεται η αστυνομική δραματική σειρά «Gomorrah: The Origins​», το prequel του Gomorrah.

Ο 2ος κύκλος της σειράς επιστημονικής φαντασίας «The Undeclared War» με τους Simon Pegg, Adrian Lester, Mark Rylance, Alex Jennings έρχεται να καθηλώσει. Ο Ντάνι, Διευθυντής Επιχειρήσεων της GCHQ, αντιμετωπίζει τις συνέπειες μιας ρωσικής κυβερνοεπίθεσης, όταν προκύπτει μια νέα απειλή: ένας προδότης βρίσκεται μέσα στην υπηρεσία. Η έρευνα αποκαλύπτει ένα δίκτυο διαφθοράς και προδοσίας.

Η μοναδική ομάδα του NCIS επιστρέφει για 24η σεζόν, έτοιμη κι αυτή τη φορά να δώσει απαντήσεις σε υποθέσεις δολοφονιών, τρομοκρατίας και κατασκοπείας που σχετίζονται με το Ναυτικό. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλοι οι Sean Murray, Gary Cole, Katrina Law.

Το prequel του Gomorrah, «Gomorrah: The Origins με τους Antonio Incalza, Mattia Francesco Cozzolino, Biagio Forestieri είναι αστυνομική δραματική σειρά που μεταφέρει τους συνδρομητές στη Νάπολη του 1977. Ο 15χρονος Πιέτρο, μεγαλωμένος στη φτώχεια, γοητεύεται από τη δύναμη της Καμόρα και μπαίνει στον κόσμο του εγκλήματος. Ανάμεσα σε αιματηρές συγκρούσεις και έναν μεγάλο έρωτα, αρχίζει η πορεία του προς την κορυφή.

H 26η σεζόν της αστυνομικής σειράς «Law & Order ’21» φέρνει στις οθόνες, δραματικές υποθέσεις που αναπαριστούν τις δύο πλευρές του συστήματος της δικαιοσύνης: το αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης και τους ντετέκτιβ των ανθρωποκτονιών και την Εισαγγελία.

Απόλαυσε τις σειρές στο Novacinema4 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.