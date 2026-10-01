The Voice of Greece: Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζωνάκη 

Μια τηλεοπτική βραδιά γεμάτη μουσική, αναμνήσεις και συγκίνηση ετοιμάζει ο ΣΚΑΪ για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στις 21:00. Το «The Voice of Greece» τιμά τον Γιώργο Μαζωνάκη μέσα από ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα, στο οποίο αγαπημένοι καλλιτέχνες θα ερμηνεύσουν τραγούδια του και θα μοιραστούν προσωπικές ιστορίες από τη γνωριμία και τη συνεργασία τους μαζί του.

Ο Γιώργος Λιανός και ο Γιώργος Καπουτζίδης αναλαμβάνουν να μας ταξιδέψουν στη μουσική διαδρομή του δημοφιλούς τραγουδιστή, υποδεχόμενοι στη σκηνή πρόσωπα που έχουν συνδεθεί μαζί του τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά.

Ποιοι καλλιτέχνες θα βρεθούν στη σκηνή;

Ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας και η Έλενα Παπαρίζου θα συμμετάσχουν στο αφιέρωμα, θυμίζοντας στιγμές που μοιράστηκαν με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Μέσα από τις ερμηνείες και τις αφηγήσεις τους, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει διαφορετικές πλευρές του καλλιτέχνη.

Μαζί τους θα εμφανιστούν ο Apon, η Κατερίνα Στανίση, ο Νίκος Βουρλιώτης, ο Στέλιος Διονυσίου και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Καθένας τους έχει τη δική του ιστορία με τον Γιώργο Μαζωνάκη και θα προσθέσει μια διαφορετική μουσική και προσωπική πινελιά στη βραδιά.

Η Πάολα και μια ερμηνεία με ιδιαίτερο συμβολισμό

Ανάμεσα στις εμφανίσεις που αναμένεται να ξεχωρίσουν βρίσκεται εκείνη της Πάολα, η οποία διατηρεί μια ιδιαίτερη φιλική και επαγγελματική σχέση με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η τραγουδίστρια επέλεξε να ερμηνεύσει το «Ποτέ, Ποτέ» του Γιάννη Πάριου, ένα τραγούδι που κατέχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά του Γιώργου Μαζωνάκη. Η επιλογή της δίνει ακόμη πιο προσωπικό χαρακτήρα στο αφιέρωμα, καθώς η μουσική γίνεται αφορμή για να εκφραστούν συναισθήματα που συχνά δύσκολα περιγράφουμε με λόγια.

Το Σάββατο, λοιπόν, το «The Voice of Greece» αφήνει για λίγο στην άκρη τον διαγωνιστικό του χαρακτήρα και μετατρέπεται σε μια μεγάλη μουσική συνάντηση. Μια βραδιά αφιερωμένη σε έναν καλλιτέχνη με χαρακτηριστική φωνή, έντονη σκηνική παρουσία και τραγούδια που έχουν συνοδεύσει αμέτρητες προσωπικές στιγμές.