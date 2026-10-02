Ο Νέος Κύκλος «American Horror Story: 13» Είναι Τώρα Διαθέσιμος Στο Disney+

Η βραβευμένη με Emmy® και Χρυσή Σφαίρα ανθολογία τρόμου American Horror Story, των Ryan Murphy και Brad Falchuk, επιστρέφει με τον 13ο κύκλο, «American Horror Story: 13». Ο νέος κύκλος της σειράς είναι τώρα διαθέσιμος στο Disney+. Προσφέροντας στους fans την πιο ολοκληρωμένη ματιά μέχρι σήμερα, ο 13ος κύκλος φέρνει πίσω αγαπημένους χαρακτήρες, όπως οι Constance Langdon, Cordelia Goode, Madison Montgomery, Marie Laveau, Rubber Man και Twisty the Clown, καθώς και τον Kai Anderson, μεταξύ άλλων εκπλήξεων. Ο νέος κύκλος προβάλλεται επίσης κάθε Πέμπτη στις 22.40, στο FX (διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω Magenta TV, Nova, Vodafone TV). Μάθετε περισσότερα στο www.disneyplus.com και στο www.fxchannel.gr

Tα επεισόδια της σειράς θα είναι διαθέσιμα ως εξής:

1/10: Επ. 1, 2 και 3

8/10: Επ. 4, 5 και 6

15/10: Επ. 7 και 8

22/10: Επ. 9 και 10

29/10: Επ. 11 και 12

Το φινάλε, Επ. 13, της σειράς θα γίνει διαθέσιμο την Πέμπτη 5/11 μετά το Halloween

Στο νέο κύκλο πρωταγωνιστούν οι Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe, Leslie Grossman, Joey Pollari και Jessica Lange. Το εντυπωσιακό καστ συμπληρώνουν οι Avantika, Jamie Brewer, Elle Chapman, Berto Colon, Alex Consani, Frances Conroy, Mat Fraser, Seth Gabel, Orlando Jones, Paul Anthony Kelly, John Carroll Lynch, Tig Notaro, Madelaine Petsch, Fedor Steer, Mena Suvari, Zach Villa, John Waters.

Το «American Horror Story» του FX, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο με πάνω από 100 υποψηφιότητες για βραβεία Emmy από την πρεμιέρα της σειράς το 2011. Τώρα, με τον 13ο κύκλο θα τιμήσει τον αριθμό που όλοι φοβούνται. Με ένα all-star καστ, πολλοί εκ των οποίων επιστρέφουν σε ρόλους που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα από το κοινό, συνεχίζει να χτίζει επάνω στη διαχρονική κληρονομιά της ανθολογίας, η οποία κατέγραψε πάνω από 700 εκατομμύρια ώρες προβολής παγκοσμίως και απέκτησε μια πολυπληθή και αφοσιωμένη κοινότητα fans. Η σειρά, δημιουργία και παραγωγή των Ryan Murphy και Brad Falchuk, επαναπροσδιόρισε το είδος του τρόμου μέσα από κύκλους που περιλάμβαναν ένα ανατριχιαστικό σπίτι φόνων, μια αδελφότητα μαγισσών, έναν θίασο με τέρατα, ένα στοιχειωμένο ξενοδοχείο και την ίδια την Αποκάλυψη. Ποιοι εμβληματικοί εφιάλτες θα επιστρέψουν στον 13ο κύκλο και τι νέοι τρόμοι παραμονεύουν;

Εκτός από τους Murphy και Falchuk, executive producers του νέου κύκλου είναι επίσης οι Ned Martel και Charlie Carver. Executive producers του νέου κύκλου είναι και οι Eric Kovtun, Nissa Diederich, Scott Robertson, Tanase Popa, Crystle Roberson Dorsey, Jennifer Salt και Tim Minear. Η σειρά είναι παραγωγή της 20th Television.

Το Disney+ είναι διαθέσιμο από 10,99 € τον μήνα, χωρίς κρυφές χρεώσεις, με την επιλογή ακύρωσης οποιαδήποτε στιγμή. Διαθέτει περιεχόμενο για όλους από Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu, FX και ESPN, προσθέτοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους νέο, πρωτότυπο και αποκλειστικό περιεχόμενο, καθώς και ζωντανές, αθλητικές μεταδόσεις. Από ντοκιμαντέρ και βραβευμένες δραματικές σειρές ως κωμωδίες και κλασικά κινούμενα σχέδια, οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν περιεχόμενο όπως οι σειρές «The Shards» του FX, «Furious» του Hulu, «Paradise», «Tell Me Lies», τον 2ο κύκλο της σειράς «Οι Ανταγωνιστές», την κορεάτικη σειρά «Perfect Crown» αλλά και ταινίες όπως «Toy Story 5» της Disney και της Pixar και «Mandalorian & Grogu» της Lucasfilm.

Το Disney+ διαθέτει πλήθος επιλογών γονικού ελέγχου, διασφαλίζοντας μια κατάλληλη εμπειρία θέασης για όλη την οικογένεια. Οι συνδρομητές μπορούν να θέσουν ηλικιακά όρια πρόσβασης σε περιεχόμενο για ενήλικες μέσα από τη δημιουργία προφίλ με προστασία PIN, αλλά και μέσα από προφίλ της Λειτουργίας Junior που διασφαλίζει πως τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία τους.