25 χρόνια ΙΚΕΑ στην Ελλάδα: Ζούμε μαζί. Δημιουργούμε μαζί. Γιορτάζουμε μαζί.

Η ΙΚΕΑ, εταιρεία του Ομίλου Fourlis, συμπληρώνει φέτος τον Οκτώβριο 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και μας καλεί να γιορτάσουμε μαζί για όλα αυτά τα χρόνια που είπαμε «Πάμε ΙΚΕΑ» σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής μας.

Από τον Οκτώβριο του 2001, όταν το πρώτο κατάστημα άνοιξε τις πόρτες του στη Θεσσαλονίκη, η ΙΚΕΑ έφερε στην Ελλάδα έναν διαφορετικό τρόπο να ζούμε το σπίτι μας και να κάνουμε τις αγορές μας για αυτό, και έγινε συνώνυμο της «έμπνευσης» και της λειτουργικότητας στον οικιακό εξοπλισμό.

Το design έπαψε να είναι προνόμιο των λίγων και έγινε προσιτό στους πολλούς. Χιλιάδες προϊόντα για το σπίτι σε επίπεδες συσκευασίες ήρθαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα και έφεραν μαζί μία από τις μεγαλύτερες καινοτομίες στον χώρο της επίπλωσης. Φρέσκες ιδέες και έξυπνες λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού έδωσαν έμπνευση σε αμέτρητα νοικοκυριά μέσα από τον φημισμένο κατάλογο ΙΚΕΑ που έφτανε στην πόρτα τους.

Το κατάστημα ΙΚΕΑ έγινε πλέον ένας οικογενειακός προορισμός για περιήγηση σε διαφορετικά δωμάτια, επιπλωμένα σπίτια, φαγητό και παιχνίδι, μια βόλτα που ήταν αρκετή για να αλλάξει τον τρόπο αγορών στο λιανεμπόριο και τη φιλοσοφία του οικιακού εξοπλισμού. Μέχρι σήμερα, τα καταστήματα ΙΚΕΑ έχουν δεχθεί πάνω από 120 εκατομμύρια επισκέψεις, διαθέτοντας πάνω από 600 εκατομμύρια προϊόντα, 36 εκατομμύρια Hot Dog και 8,5 εκατομμύρια μερίδες κεφτεδάκια.

Και κάπως έτσι, η ΙΚΕΑ έχει γίνει μέρος της ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ελλάδα και έχει καταφέρει να τους δώσει την ευκαιρία για μία καλύτερη καθημερινή ζωή στο σπίτι, συνδέοντας το όνομά της με μερικές από τις πιο σημαντικές στιγμές και αναμνήσεις: το πρώτο σπίτι, τη συγκατοίκηση, τη δημιουργία οικογένειας, αλλά και κάθε νέο ξεκίνημα.

Με αφορμή την επέτειο των 25 χρόνων στην Ελλάδα, η ΙΚΕΑ προσκαλεί το κοινό να γιορτάσει μαζί της, με επετειακές ενέργειες και εκπλήξεις στα καταστήματα για όλο τον Οκτώβριο.

Η εορταστική περίοδος ξεκινά με:

Έκπτωση -25% σε περισσότερα από 300 αγαπημένα προϊόντα IKEA , από τις 7/10 έως τις 18/10 σε όλα τα καταστήματα ΙΚΕΑ και στο IKEA.gr

, από τις 7/10 έως τις 18/10 σε όλα τα καταστήματα ΙΚΕΑ και στο IKEA.gr Εορταστικό welcome corner , σε όλα τα καταστήματα ΙΚΕΑ για όλο τον Οκτώβριο

σε όλα τα καταστήματα ΙΚΕΑ για όλο τον Οκτώβριο Διαγωνισμό με δωροκάρτες IKEA αξίας 25€ για τα μέλη IKEA Family , από τις 7/10 έως τις 31/10 εντός των καταστημάτων ΙΚΕΑ και στο IKEA.gr

από τις 7/10 έως τις 31/10 εντός των καταστημάτων ΙΚΕΑ και στο IKEA.gr Επετειακό πιάτο με 25 κεφτεδάκια, πατάτες και αναψυκτικό με 9,90€ για όλο τον Οκτώβριο

για όλο τον Οκτώβριο Ενώ, αναμένονται και άλλες εκπλήξεις

Η νέα επετειακή καμπάνια της ΙΚΕΑ, με αφορμή τη συμπλήρωση 25 χρόνων παρουσίας στην Ελλάδα, γιορτάζει τις στιγμές, τις εμπειρίες και τις αναμνήσεις που έχουμε δημιουργήσει μαζί όλα αυτά τα χρόνια, με κεντρικό μήνυμα «25 χρόνια πάμε ΙΚΕΑ», σε concept της The Newtons Laboratory.

Δείτε εδώ το νέο τηλεοπτικό σποτ, σε παραγωγή της Picky Productions και σκηνοθεσία του Χρήστου Κανάκη.

Σε κάθε νέο ξεκίνημα, σε κάθε αλλαγή, εδώ και 25 χρόνια ζούμε και δημιουργούμε, μαζί.