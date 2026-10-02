Η ατομική έκθεση του Θοδωρή Θεοδωρίδη «Κάλλος Άλυτον» στο Fondazione Le Monacelle στη Ματέρα Ιταλίας

Με μεγάλη επιτυχία και αθρόα προσέλευση κόσμου πραγματοποιήθηκαν στη Ματέρα της Ιταλίας τα εγκαίνια της πρώτης ατομικής έκθεσης του Θοδωρή Θεοδωρίδη με τίτλο «Κάλλος Άλυτον», στο Fondazione Le Monacelle.

Μετά την παρουσίασή της στην Αθήνα, η έκθεση επιλέχθηκε για να ταξιδέψει στην Ιταλία και να παρουσιαστεί στο πλαίσιο του φεστιβάλ D’Arte e Cultura Matera, που είναι αφιερωμένο στην Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Μεσογείου 2026, τη Ματέρα, υπό την αιγίδα της UNESCO.

Στο «Κάλλος Άλυτον», ο Θοδωρής Θεοδωρίδης δημιουργεί έναν διάλογο ανάμεσα στο ανθρώπινο σώμα και το αρχαίο άγαλμα, με αφετηρία ένα βασικό ερώτημα: «Πόσο μπορεί να μοιάζει ένα σώμα με άγαλμα πριν αποκτήσει τη δική του αυτόνομη ζωή;».

Το φωτογραφικό πρότζεκτ κινείται στο όριο ανάμεσα στο οικείο και το ανοίκειο, εκεί όπου το σμιλεμένο μάρμαρο και η ανθρώπινη σάρκα μοιάζουν επικίνδυνα ίδια. Μέσα από αυτή τη συνύπαρξη, τα όρια ανάμεσα στο άψυχο και το ζωντανό γίνονται δυσδιάκριτα, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη οπτική εμπειρία.

Το Fondazione Le Monacelle, ένα καθολικό μοναστήρι του 1300 που σήμερα έχει μετατραπεί σε ίδρυμα Τέχνης και Γραμμάτων, δημιουργεί το ιδανικό σκηνικό για την παρουσίαση των έργων. Η ιδιαίτερη ιστορία και η ατμόσφαιρα του χώρου συνομιλούν με τις φωτογραφίες, προσδίδοντας μια ακόμη πιο μυστηριακή διάσταση στην εμπειρία του επισκέπτη.

Το «Κάλλος Άλυτον» θα φιλοξενείται στο Fondazione Le Monacelle έως τις 31 Οκτωβρίου 2026.

Λίγα λόγια για τον Θοδωρή Θεοδωρίδη

Ο Θοδωρής Θεοδωρίδης γεννήθηκε στην Αθήνα, όπου ζει και εργάζεται. Συνεχίζει την οικογενειακή παράδοση στη φωτογραφία, την οποία ξεκίνησε ο συνονόματος παππούς του από την Κωνσταντινούπολη.

Σπούδασε φωτογραφία στη Σχολή LEICA και έχει διευρύνει την κατάρτισή του μέσα από εξειδικευμένα σεμινάρια και masterclasses στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με έμφαση στη φωτογραφία πορτραίτου, τον φωτισμό και τη σύγχρονη οπτική αφήγηση.

Θεωρείται ένας από τους διακεκριμένους φωτογράφους πορτραίτου και μόδας στην Ελλάδα, ενώ έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ενδεικτικά, έργα του έχουν παρουσιαστεί στο Ζάππειο Μέγαρο το 2022, στην έκθεση «Αποτύπωμα Αγάπης» στο Δρομοκαΐτειο το 2024, στο «Στίγμα» στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Δαφνί το 2025, στο «Second Chance» στο Πεκίνο το 2025 και στο «Tearing and Healing» στην Κοζάνη το 2025. Το 2026 παρουσίασε την ατομική έκθεση «Κάλλος Άλυτον» στην γκαλερί Αγκάθι, στην Αθήνα.

Φωτογραφίζει συστηματικά για περιοδικά και σχεδιαστές μόδας, ενώ ο φακός του έχει αποτυπώσει σημαντικές προσωπικότητες της ελληνικής δημόσιας ζωής. Έχει διακριθεί σε φωτογραφικούς διαγωνισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το έργο του ισορροπεί ανάμεσα στο φως και τη σκιά, αναζητώντας πάντα την αλήθεια πίσω από το βλέμμα.